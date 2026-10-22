Il a rehaussé son muret à l’angle du carrefour pour ne plus voir les voitures : un an plus tard, c’est la mairie qui a sorti le plan

En rehaussant son muret à l’angle d’un carrefour, un propriétaire pensait enfin tourner le dos aux voitures. Un an plus tard, un plan de dégagement de la mairie menace son mur, son portefeuille et son intimité.

À l’angle d’un carrefour bruyant, ce jardin était devenu une vitrine sur la rue : phares dans le salon, regards des automobilistes arrêtés au stop, conversations imposées. Pour retrouver un peu d’intimité, le propriétaire a rehaussé son muret, rangée de parpaings après rangée, jusqu’à ne plus voir passer les voitures.

Un an plus tard, une lettre recommandée de la mairie est arrivée : servitude de visibilité, plan de dégagement, obligation de rabaisser le mur sous peine d’amende. Ce scénario, bien réel, s’appuie sur des règles précises du Code de la voirie routière. Les connaître permet d’éviter de payer deux fois son muret.

Quand la sécurité routière décide de la hauteur de votre muret

Aux abords d’un carrefour, d’un virage ou d’un « point dangereux », la hauteur d’une clôture n’est plus seulement une affaire de goût. Le Code de la voirie routière autorise la collectivité à instaurer une servitude de visibilité : dans cette zone, murs, haies, talus et remblais ne doivent pas masquer la vue des conducteurs, sous peine de devoir être abaissés.

Pour cela, la commune, le département ou l’État fait approuver un plan de dégagement après enquête publique. Parcelle par parcelle, ce document trace un cône de visibilité et fixe la hauteur maximale du terrain et de toute clôture. Hors carrefours dangereux, on respecte surtout le règlement local et les hauteurs minimales légales, mais ici c’est la cote du plan qui fait foi.

Avant de rehausser un muret à un carrefour : le réflexe mairie

Nous avons tous déjà eu envie de tourner le dos à la circulation avec un muret plus haut. Avant le premier coup de truelle, un passage par la mairie évite pourtant bien des sueurs froides : le service urbanisme consulte le PLU et ses servitudes d’utilité publique, vérifie s’il existe un plan de dégagement et peut vous remettre un certificat d’urbanisme d’information qui détaillera les contraintes. Voici la check‑list à suivre :

Vérifier si la clôture longe un carrefour, un virage ou une voie dangereuse.

Contrôler dans le PLU la présence d’une servitude de visibilité ou d’un plan de dégagement.

Demander une copie du plan, repérer le cône de visibilité et la hauteur maximale au droit de la clôture.

Garder des photos datées du muret existant et, en cas de doute, une réponse écrite du gestionnaire de voirie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Amende potentielle évitée jusqu’à 1 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vérifier le plan de dégagement avant de rehausser un muret permet de connaître précisément la hauteur maximale autorisée au droit de la route. Tant que la clôture reste sous cette cote, la commune ne peut pas exiger un arasement au titre de la servitude de visibilité, et en cas de litige vous disposez d’un document daté pour vous défendre. 💡 Le petit plus : demander à la mairie de tamponner et dater la copie du plan remise, puis la ranger avec les factures du mur pour prouver votre bonne foi. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rehausser le muret après notification d’un plan de dégagement sans l’avoir consulté : vous construisez hors norme, sans droit à indemnité et avec l’obligation de rabaisser le mur à vos frais.

Mur existant, mur rehaussé : qui paie quoi ?

Dans l’histoire du muret rehaussé, tout se joue sur les dates. La servitude commence le jour où le plan de dégagement est notifié au propriétaire. Si votre clôture existait déjà à cette date, la commune peut imposer un abaissement ou une grille, mais vous pouvez réclamer une indemnité pour le dommage direct, matériel et certain lié à ces travaux.

En revanche, si vous avez rehaussé le mur après notification et au‑delà de la cote autorisée, vous êtes en infraction au plan : vous encourez une contravention de 5e classe (jusqu’à 1 500 euros) et surtout l’obligation de remettre le terrain et le mur à niveau, sans aucune indemnité. Mieux vaut donc jouer avec l’aménagement : brise‑vue ou pergola en retrait, massifs de vivaces basses et haies limitées sous la cote laissent le cône de visibilité dégagé tout en protégeant la vie du jardin.