Deux voisins subissaient le même nuage de moucherons au compost : un seul a réglé le problème en automne avec un geste gratuit de 10 secondes

En automne, de nombreux foyers voient leur compost se transformer en nuée de moucherons à chaque ouverture. Un geste tout bête et gratuit peut pourtant calmer durablement le bac.

À chaque fois que le couvercle du bac se soulève, la même scène : un petit nuage gris s’échappe, tourbillonne autour du visage, puis se faufile dans la cuisine ou la terrasse. Ces moucherons du compost gâchent vite le plaisir de composter, surtout quand on vient juste de cuisiner.

Bonne nouvelle : cette invasion n’est pas une fatalité, juste le signe d’un buffet trop généreux pour les drosophiles. Dans de nombreux jardins, un simple papier journal humide, promis au bac de tri, a déjà calmé la tempête d’ailes. Une astuce zéro dépense qui mérite vraiment d’être testée.

Pourquoi les moucherons adorent votre compost

Un bac à compost ressemble, pour ces petites mouches, à un hôtel tout compris : chaleur, humidité, restes de fruits bien sucrés. Les femelles ont pondu directement dans les épluchures et, en quelques jours, la population a explosé. Le phénomène s’est accentué en automne, quand le bac déborde de matières fraîches.

Ajoutées en surface, les épluchures de melon, pommes ou tomates très mûres forment un appel d’air irrésistible. Si l’on a peu brassé le tas et oublié d’ajouter des matières sèches par-dessus, le compost est devenu trop humide et odorant. Résultat : à l’ouverture, toute la petite colonie s’envole d’un coup.

Le papier journal humide, bouclier gratuit contre les nuées

Dans un lotissement, deux voisins ont eu le même problème de moucherons compost ; l’un a arrosé davantage, l’autre a simplement posé ses vieux journaux sur le tas. Avec deux à trois couches légèrement mouillées, le papier a agi comme un couvercle souple qui retient les odeurs sucrées tout en laissant passer l’air.

Humidifié, le journal épouse la surface, freine l’envol des adultes et les empêche de pondre en surface. Contrairement à une bâche plastique, il reste poreux et biodégradable. En se décomposant, il apporte même du carbone, parfait pour rééquilibrer un compost saturé de restes de cuisine ou de tontes fraîches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût de l’astuce 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le papier journal humide forme une barrière poreuse : il freine l’envol et la ponte des moucherons, atténue les odeurs sucrées et apporte du carbone au compost. 💡 Le petit plus : glisser quelques bandelettes de journal au fond du bioseau ; elles boivent les jus et limitent les odeurs entre deux vidages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : transformer le journal en nappe détrempée qui colle partout, bloque l’air du compost et provoque de fortes mauvaises odeurs.

Les bons réflexes pour que l’astuce dure toute la saison

Pour que ce bouclier reste efficace, mieux vaut quelques règles simples. Utiliser uniquement des journaux non glacés, humidifiés mais pas dégoulinants. Poser deux ou trois couches en recouvrant bien le centre, tout en laissant les bords du bac respirer. Dès que le papier a séché ou s’est troué, une nouvelle épaisseur a été ajoutée.

Ce geste gagne encore en efficacité si le fond du problème est traité en parallèle. À chaque seau d’épluchures, ajouter une bonne poignée de feuilles mortes, de carton brun ou de journal déchiré, puis brasser régulièrement. Installé à mi-ombre, bien aéré et coiffé de son chapeau de papier, le compost travaille en silence… sans nuage qui s’échappe au visage.