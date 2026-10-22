Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : des poules qui perdent leurs plumes en octobre manquent d'un élément précis dans la gamelle

En octobre, le poulailler se couvre de plumes et vos poules paraissent malades. Et si le vrai problème venait moins d’un virus que de leur gamelle ?

Octobre, le sol du poulailler est tapissé de plumes, vos cocottes ont le cou nu et l’air misérable. Difficile de ne pas penser à une vilaine maladie ou à une invasion de parasites quand on voit une poule qui perd ses plumes en octobre.

Pourtant, dans la grande majorité des cas, il s’agit de la mue d’automne, un passage obligé… que leur gamelle n’accompagne plus assez bien. Tout l’enjeu consiste alors à distinguer mue normale et vrai problème, puis à corriger ce qui manque vraiment : les protéines dans l’assiette.

En octobre, vos poules se déplument : mue ou maladie ?

Quand les jours ont raccourci, les poules ont commencé à renouveler entièrement leur plumage. La perte démarre souvent par la tête, le cou et la poitrine, puis a gagné le dos et les ailes. Elles ont moins pondu, parfois arrêté : l’organisme a préféré fabriquer des plumes neuves plutôt que des œufs. Ce spectacle impressionne, mais reste naturel tant que la peau apparaît lisse et rosée.

Nous avons tous déjà paniqué en imaginant des poux rouges ou une infection. Un petit test visuel aide à se rassurer :

la peau est saine, sans plaies ni croûtes ;

la poule ne se gratte pas frénétiquement ;

son appétit et son comportement restent normaux.

Si au contraire vous voyez des lésions, des croûtes, beaucoup de grattage ou des fientes anormales, mieux vaut demander l’avis d’un vétérinaire et inspecter le poulailler pour traquer les parasites.

Ce que la mue change vraiment : des plumes en kératine, donc des protéines en plus

Une plume n’est pas un simple duvet décoratif : elle est composée à plus de 80 % de kératine, une protéine très gourmande en acides aminés. Le reste de l’année, un aliment complet autour de 15 à 18 % de protéines a suffi. Pendant la mue, les besoins ont grimpé : certaines formules “spécial mue” montent à 16‑18 %, d’autres à 20‑22 %, justement pour suivre ce chantier de plumage.

Face à des poules dégarnies, beaucoup ont doublé les vers de farine en pensant bien faire. Or ces friandises sont très riches en protéines… et en graisses. En excès, elles ont surchargé foie et reins sans accélérer la repousse, et ont parfois coupé l’appétit pour l’aliment de base, pourtant équilibré. Le bon réflexe consiste à viser d’abord un sac affichant au moins 16 % de protéines, acheté en jardinerie (Botanic, Jardiland, Leroy Merlin…), puis à garder les vers pour une petite poignée par poule et par jour, pas plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Simplicité Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En choisissant un aliment complet autour de 16‑18 % de protéines et en l’installant comme base de la ration, la poule reçoit exactement la matière première dont elle a besoin pour reconstruire rapidement un plumage dense. 💡 Le petit plus : compléter avec quelques graines de tournesol ou des pois cuits permet d’enrichir la gamelle sans multiplier les produits coûteux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplacer l’aliment équilibré par des vers de farine à volonté, qui surchargent le foie et détournent les poules de leur nourriture principale.

Comment ajuster la gamelle au quotidien pour une mue sereine

La transition vers un aliment plus riche s’est faite en douceur : quelques jours en mélangeant l’ancien et le nouveau, pour éviter les troubles digestifs. L’eau fraîche est restée disponible en permanence, car elle aide l’organisme à assimiler ces protéines supplémentaires.

Puis la ration a été peaufinée avec des compléments utiles : graines de tournesol, pois protéagineux, un peu de verdure et de restes de légumes, mais très peu de restes sucrés ou gras. L’aliment enrichi a été maintenu jusqu’au retour d’un plumage bien fermé et brillant, tout en veillant à offrir un abri sec, sans courants d’air. Si malgré ces ajustements une poule s’est montrée apathique, très maigre ou couverte de plaies, le vétérinaire est devenu l’allié numéro un pour garder le poulailler en pleine forme.