Il a planté un noyer à un mètre de la clôture : quand le voisin a exigé l'abattage 30 ans plus tard, c'est un vieil album qui a tranché

Trente ans après avoir planté un noyer à 1 mètre de la clôture pour la naissance de son fils, un père reçoit une lettre menaçante du nouveau voisin. Entre loi, prescription trentenaire et photos de famille, le sort de l’arbre va se jouer.

À la naissance de son fils, il a planté un noyer à un mètre de la clôture, comme on plante un vœu. Anniversaires sous l’ombre qui grandit, goûters d’automne à ramasser les noix : l’arbre a accompagné chaque étape de la famille, sans que personne ne se pose de question juridique.

Trente ans plus tard, un nouveau voisin emménage et envoie une lettre recommandée : il exige l’abattage de l’arbre, planté selon lui “trop près” de la limite. Scénario classique de voisinage, où l’émotion se heurte soudain aux articles du Code civil… et où un simple album photo peut tout changer.

Un noyer planté à 1 mètre : jusqu’où peut aller le voisin ?

Les textes, eux, sont clairs. L’article 671 du Code civil impose deux mètres entre le tronc d’un arbre de plus de deux mètres et la limite séparative. En dessous, une distance de cinquante centimètres suffit. Un noyer planté à un mètre n’est donc “trop près” que lorsqu’il dépasse vraiment les deux mètres.

L’article 672 permet alors au voisin de demander soit l’arrachage, soit la réduction de l’arbre à deux mètres de haut, sauf exceptions. Les branches qui dépassent chez lui, elles, peuvent être coupées à tout moment : l’article 673 lui donne un droit imprescriptible pour exiger cet élagage, même si le noyer a largement dépassé la cinquantaine.

Trente ans de souvenirs : quand la prescription protège l’arbre

Reste la prescription trentenaire, qui a changé le destin de l’arbre planté pour la naissance du fils. Pour un arbre entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, les juristes rappellent que le délai de trente ans ne commence pas le jour de la plantation, mais au moment où l’arbre dépasse deux mètres de haut.

Un exemple parle souvent plus que le texte : un noyer planté en 1995 qui atteint deux mètres en 1999 laisse au voisin jusqu’en 2029 pour agir, et non 2025. Passé ce cap, il ne peut plus imposer l’abattage ni la réduction. À charge pour le propriétaire de prouver cette ancienneté avec photos, factures ou attestations.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain Économies 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’une preuve datée des trente ans bloque toute demande d’arrachage non fondée. 💡 Le petit plus : Rangez et scannez vos albums : ils deviennent un dossier prêt à l’emploi. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Confondre plantation et dépassement des deux mètres ou venir sans aucune pièce datée.

Lettre recommandée en main : sortir les albums avant la tronçonneuse

Quand la fameuse lettre du voisin arrive, mieux vaut respirer un grand coup et suivre une méthode simple. Nous avons tous déjà répondu trop vite ; ici, quelques gestes calmes font souvent toute la différence.

Mesurer la hauteur de l’arbre et la distance exacte au grillage.

Trier les photos de famille et noter les dates lisibles.

Proposer par écrit une rencontre ou une conciliation de justice.

Petit bonus : avant de dégainer les arguments, vérifiez aussi actes notariés, règlement de lotissement ou protection éventuelle de l’arbre, puis proposez un passage du conciliateur de justice. Même prescrit, votre noyer devra toutefois être régulièrement élagué côté voisin.