On s'obstine tous à acheter des barquettes de framboises : planter ces 7 arbustes en novembre assure des récoltes dès le mois de juin

Entre barquettes hors de prix et fruits sans saveur, beaucoup de jardiniers hésitent encore à passer à l’action. Cet automne, quelques arbustes bien choisis peuvent pourtant transformer vos desserts dès l’été, à condition de respecter une poignée de gestes clés.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ribes, Rubus, Vaccinium, Hippophae, Lonicera (groupe) 🌸 Nom courant Arbustes à petits fruits (cassis, groseilles, framboises, myrtilles, mûres, argousier, camérisier) 📏 Dimensions 1 à 3 m de haut x 1 à 3 m de large selon l’espèce ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, selon l’espèce ❄️ Rusticité De -20 °C à -30 °C environ selon l’espèce 🍂 Feuillage Caduc

Au rayon fruits, la petite barquette de framboises a tout d’un luxe : plus de quatre euros pour quelques bouchées, souvent écrasées avant même d’arriver à la maison. Et nous avons tous déjà été déçus par ces fruits rouges pâlichons, cueillis trop tôt, qui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux du jardin de nos grands-parents.

Pourtant, pour le prix de deux ou trois barquettes, un seul arbuste planté à l’automne vous nourrit pendant plus de dix ans. Installés en racines nues entre novembre et mars, hors gel, de simples arbustes à baies s’enracinent tout l’hiver et ont déjà offert leurs premières récoltes dès l’été suivant chez de nombreux jardiniers. Et cet automne peut tout changer chez vous aussi.

Pourquoi vos barquettes de fruits rouges ne valent pas leur prix

Une barquette de framboises coûte souvent plus de quatre euros pour à peine deux cents grammes : à ce rythme, un été de desserts aux fruits rouges représente vite des dizaines d’euros… et beaucoup de plastique jeté. À l’inverse, un plant de framboisier, de cassissier ou de groseillier revient entre 8 et 15 € et produit pendant plus d’une décennie.

Les fruits du commerce ont été cueillis avant maturité pour supporter le transport, stockés au froid puis manipulés à la chaîne. Résultat : moins de sucre, moins d’arômes, souvent plus de traitements. Au jardin, on croque un fruit cueilli à point, encore tiède de soleil, cultivé sans produits chimiques si on le souhaite, et sans barquette autour.

Planter en automne : la fenêtre idéale pour 7 arbustes à petits fruits

Entre les dernières pluies d’automne et les premières gelées, le sol reste tiède alors que la partie aérienne des arbustes dort. C’est le moment rêvé pour les planter en racines nues : on réhydrate les racines une à deux heures dans un seau, on creuse un trou deux à trois fois plus large qu’elles, on mélange terre du jardin et compost, on arrose copieusement puis on paille généreusement.

Parmi les espèces les plus faciles, sept arbustes se sont imposés dans les jardins familiaux, du balcon au grand verger :

Cassis : arbuste rustique, idéal pour haies basses et sirops.

: arbuste rustique, idéal pour haies basses et sirops. Groseillier : grappes acidulées, à l’aise dans la plupart des sols.

: grappes acidulées, à l’aise dans la plupart des sols. Framboisier remontant : fruits de juin à septembre sur une petite rangée.

remontant : fruits de juin à septembre sur une petite rangée. Myrtillier : à cultiver en terre acide ou en grand pot de terre de bruyère.

: à cultiver en terre acide ou en grand pot de terre de bruyère. Mûrier sans épines : énormes mûres sur un palissage plein soleil.

sans épines : énormes mûres sur un palissage plein soleil. Argousier : baies ultra-vitaminées, prévoir au moins un pied mâle pour plusieurs femelles.

: baies ultra-vitaminées, prévoir au moins un pied mâle pour plusieurs femelles. Camérisier (chèvrefeuille à fruits) : baies bleutées au goût de myrtille, très précoces.

Les gestes à garder jusqu’à l’été pour une première récolte généreuse

Une fois plantés, ces arbustes demandent surtout de la régularité. On arrose au pied la première année dès que la terre sèche, on maintient un paillage de feuilles ou de broyat, et on espace bien les sujets (1 à 1,5 m pour cassis et groseilles, 50 cm pour les rangs de framboisiers) pour éviter la jungle. En juin-juillet, cassis et groseilles ont déjà rempli les saladiers ; les framboisiers remontants prolongent le plaisir jusqu’en septembre.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces arbustes d’automne à planter avant les premières gelées s’enracinent bien mieux que les autres»