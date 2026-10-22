Samedi midi, j'ai banni la salade au saladier : cette astuce avec le concombre a tout changé à table

Marre de la salade de thon qui ramollit dans un saladier au milieu de la table ? Ce samedi midi, un simple concombre farci au thon a tout changé.

Fini la vieille salade servie au saladier : un samedi midi, on l’a glissée dans des concombres évidés et chacun a croqué son entrée jusqu’au bout

Sur la table, fini le grand saladier anonyme et la salade qui se ramollit à vue d’œil. À la place, des tronçons de concombre bien verts, dressés comme de petites barquettes, la peau qui craque sous le couteau et la garniture qui sent le thon, le citron et la mayonnaise relevée.

À l’intérieur, une salade de thon-maïs-avocat qu’on connaît bien, mais tenue au frais dans un légume croquant. On la mange avec les doigts, jusqu’au bouchon rouge de tomate cerise. Un concombre farci au thon devient alors une vraie entrée à croquer ; voici comment transformer la vieille salade en bouchées qui font envie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grands concombres bien fermes (600–700 g), bien froids

✅ 140 g de thon au naturel + 120 g de maïs doux en boîte, bien égouttés

✅ 1 avocat mûr mais ferme, 12 tomates cerises, 60 g de salade verte croquante

✅ 60 g de mayonnaise, jus de citron, moutarde douce, paprika, sel, poivre, ciboulette

Pourquoi servir la salade dans un concombre change tout

La même salade de thon dans un saladier paraît vite lourde et un peu triste. Dans un concombre évidé, elle devient un concombre farci au thon qu’on attrape à la main, parfait pour un samedi midi pressé, un apéritif prolongé ou un plateau télé. Chaque tronçon de 7 à 8 cm tient bien en main et se termine sans miettes, ni couverts à laver. Et le contraste croquant-crémeux donne l’impression d’un plat beaucoup plus travaillé qu’il ne l’est vraiment.

Préparer et évider les concombres sans les casser

On lave les concombres, on les sèche, puis on les coupe en deux dans la longueur. Selon l’usage, on les garde en longues barquettes ou on les recoupe en tronçons ; dans tous les cas, on creuse le cœur avec une petite cuillère, en retirant graines et partie aqueuse. Il faut garder des parois de 5 à 7 mm pour que les concombres farcis restent fermes à la première bouchée. On sale très légèrement l’intérieur, on les pose ouverture vers le bas sur du papier absorbant quelques minutes ; ce simple geste de contrôle de l’humidité évite que la farce crémeuse ne se noie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les concombres, les couper en deux, retirer les extrémités, évider le centre sans percer la peau, saler l’intérieur puis laisser égoutter ouverture vers le bas. Technique : Émietter le thon avec la mayonnaise, la moutarde, le jus de citron, le paprika, sel et poivre, puis ajouter maïs, salade finement émincée, herbes, avocat en dés et 8 tomates cerises en quartiers. Cuisson : Aucune cuisson ; on vise une farce crémeuse mais texturée qui tient dans une cuillère sans couler, avant un court repos de 10 à 20 minutes au frais. Finition : Garnir chaque coque sans trop tasser, former un léger dôme, puis fermer une extrémité avec une tomate cerise en bouchon avant de servir ces concombres farcis pour l’apéro ou en entrée à croquer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps (préparation) 20 min 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur la gestion de l’eau : concombre évidé mais épais, thon et maïs bien égouttés, peu de citron. La mayonnaise relevée reste une émulsion stable et la salade de thon dans un concombre évidé garde son croquant jusqu’au service. ✨ Le twist gourmand : Tapisser l’intérieur du concombre d’une fine couche de fromage frais aux herbes avant la farce ; cela crée une barrière anti-humidité et donne un goût de sandwich au concombre farci au thon et maïs très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évider le concombre trop finement et garnir plusieurs heures à l’avance ; les parois se fendent, la garniture détrempe tout. On garde 5 à 7 mm de chair et on remplit au plus tôt 1 heure avant, en conservant au frais.

Variantes et idées d’accompagnement

On peut remplacer le thon par du saumon émietté, du poulet rôti effiloché ou, en version végétarienne, des pois chiches grossièrement écrasés avec un peu de feta et de poivron rouge. Une herbe fraîche comme la ciboulette ou l’aneth accentue la fraîcheur de ces concombres farcis.

Pour servir, on aligne les barquettes sur un grand plat, avec radis, bâtonnets de carotte, pain de campagne grillé ou petites pommes de terre grenaille rôties. Ces bouchées d’entrée à croquer remplacent avantageusement la salade au saladier et se mangent jusqu’au bout, bouchon de tomate compris.