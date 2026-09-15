Plus personne ne devrait mettre son déjeuner dans un Tupperware : ce contenant en verre que vous avez déjà chez vous
Boîtes en plastique qui fuient, odeurs incrustées, salades molles : la pause déjeuner vire au casse-tête. Un bocal en verre déjà dans vos placards peut tout changer.
L’odeur de curry d’hier s’échappe déjà de la boîte, avant même d’ouvrir le sac. Plastique rayé, couvercle qui ferme mal, salade noyée de condensation : on croit ranger son déjeuner, on le maltraite. La pause censée réconforter commence avec un léger goût de déception.
Pourtant, la solution dort souvent dans le placard du bas. Un bocal de confiture vide, un pot de pois chiches, un grand bocal à légumineuses… Verre épais, couvercle intact : on possède déjà un contenant sain et hermétique. Reste à l’adopter pour les déjeuners à emporter.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de quinoa, rincé
- ✅ 1 courgette et 1 poivron rouge
- ✅ 100 g de pois chiches cuits, 50 g de feta
- ✅ 30 ml d’huile d’olive, 15 ml de jus de citron, sel, poivre
Pourquoi vos Tupperware fatiguent, et comment le bocal en verre change tout
Les boîtes en plastique vieillissent mal. Rayées, elles retiennent graisses et pigments, gardent les odeurs et finissent par fuir dans le sac. On hésite à les chauffer, on en rachète. Cette alternative au Tupperware en verre reste neutre, ne jaunit pas. Avec un bon couvercle hermétique, il protège le repas et sécurise la pause déjeuner au travail.
La méthode inratable du déjeuner en bocal (anti-fuite, anti-salade molle)
On choisit un bocal de 750 à 850 ml, parfaitement propre et sec, avec couvercle à vis ou à joint. Test express : on le remplit d’eau, on ferme, on le retourne au-dessus de l’évier ; aucune goutte ne doit fuir. Ensuite, on respecte la règle des couches pour son déjeuner en bocal zéro déchet : ingrédients costauds en bas, éléments fragiles tout en haut.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer le quinoa puis le cuire 10 min dans 2 volumes d’eau salée ; laisser refroidir.
- Technique : Couper courgette et poivron en dés, les poêler 5 à 7 min avec un peu d’huile.
- Cuisson : Dans le bocal, mettre au fond pois chiches et quinoa, puis les légumes tiédis.
- Finition : Terminer par la feta, verser huile et citron, fermer hermétiquement et réserver au frais.
Organiser toute la semaine avec 3 bocaux et 30 minutes
En préparant deux ou trois bocaux d’un coup, on gagne temps et argent. Même base de quinoa, légumes qui changent, herbes fraîches ajoutées le matin : les déjeuners au travail sont prêts pour deux à trois jours, rangés au froid entre 0 et 4 °C.
En bref
- 🥗 Pause déjeuner au travail gâchée par les vieux Tupperware rayés, un simple bocal en verre déjeuner promet une solution plus saine et pratique.
- 🍱 Méthode en couches, bocal testé à l’eau, ingrédients robustes en bas et éléments fragiles en haut assurent un déjeuner en bocal zéro déchet fiable.
- ⏱️ Organisation express avec trois bocaux remplis en moins de 30 minutes, plusieurs combinaisons autour du quinoa promettent des repas variés prêts plusieurs jours.
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