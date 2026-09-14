Apéro de rentrée : ce bocal oublié devient la tartinade que mes invités s’arrachent, si vous évitez cette erreur
À l’apéro de rentrée, ce bocal de cœurs d’artichaut qui traînait devient, en 10 minutes à la maison, une tartinade au cottage cheese que les invités s’arrachent. Quelle astuce évite qu’elle soit fade ou aqueuse ?
Pain grillé, verres qui tintent, rires qui montent… mais il manque encore cette note crémeuse qui fait revenir les mains vers le plateau.
Au fond du placard, un bocal de cœurs d’artichaut patientait ; en quelques gestes, il va pourtant se transformer en tartinade de la rentrée que les invités se disputent jusqu’à la dernière cuillère.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 bocal de cœurs d’artichaut (env. 400 g égouttés)
- ✅ 450 g de cottage cheese bien froid
- ✅ 30 à 40 g d’épinards frais hachés, 25 g de parmesan râpé
- ✅ 15 ml d’huile d’olive, jus d’½ citron, 1 gousse d’ail, sel, poivre, persil, piment
Le bocal oublié qui sauve l’apéro : pourquoi cette tartinade cartonne
Ce bocal qui traîne devient la base d’une tartinade apéro avec un bocal de cœurs d’artichaut, ultra crémeuse, prête en dix minutes, qui réveille l’apéro de rentrée sans demander plus qu’un mixeur.
Les bons ingrédients pour une tartinade de cœurs d’artichaut ultra crémeuse
Les cœurs d’artichaut apportent le goût végétal, le cottage cheese la douceur aérienne, les épinards la touche verte, tandis que parmesan, citron, ail et huile d’olive posent les accents salés et acidulés.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter et presser les cœurs d’artichaut, les hacher, rincer puis ciseler finement les épinards.
- Technique : Mettre dans le mixeur cottage cheese, artichauts, épinards, parmesan, huile, jus de citron, ail, sel, poivre.
- Cuisson : Mixer par petites impulsions jusqu’à obtenir une crème épaisse, encore légèrement grumeleuse.
- Finition : Goûter, rectifier sel, poivre, citron, verser dans un bol, lisser, filmer et garder au frais 30 minutes.
Pas à pas : comment préparer la tartinade sans se rater
En respectant cet ordre simple, la tartinade d’artichauts au cottage cheese reste lisse et stable.
Le secret texture : comment éviter la tartinade fade ou trop liquide
Bien presser les artichauts, doser citron et sel avec parcimonie ; quelques tours de poivre suffisent à réveiller tout le goût.
Comment servir et décliner cette tartinade d’artichaut pour régaler tout le monde
Servir bien frais avec toasts, crackers et crudités ; en tartines ou sur des pâtes, cette base fait aussi office de sauce.
Conservation, idées anti-gaspi et questions fréquentes
Au réfrigérateur, dans un bocal fermé, elle se garde deux jours ; ensuite, on l’utilise dans un sandwich ou un bol de riz.
En bref
- 🥂 Un apéro de rentrée à la maison sauvé grâce à un bocal de cœurs d’artichaut et du cottage cheese, pour une entrée originale.
- 🍽️ Une tartinade de cœurs d’artichaut prête en dix minutes au mixeur, sans cuisson, avec une texture crémeuse idéale pour l’apéritif de rentrée.
- 🤔 Des conseils de chef pour ajuster goût et texture, éviter la tartinade aqueuse et recycler les restes en sauce ou garniture ultra pratique.
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