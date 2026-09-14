Ne jetez plus ce déchet de cuisine : séché et mixé, il remplace vos cubes de bouillon tout l’automne-hiver (gratuit)

Dans votre cuisine d’automne, un simple bocal de bouillon maison épluchures peut faire oublier les cubes du placard. Encore faut-il respecter un geste clé pour le réussir.

Faites sécher vos épluchures, mixez-les avec du gros sel : le bouillon maison gratuit qui remplace les cubes tout l’automne-hiver

Dans la cuisine, l’odeur des soupes d’automne revient dès que les soirs se rafraîchissent. La vapeur qui s’échappe de la casserole rappelle les bouillons d’autrefois, plus végétaux, moins salés que les cubes anonymes du placard. Pourtant, ce parfum franc de légumes peut naître d’un simple bocal posé près des fourneaux.

Carottes, poireaux, oignons, céleri… leurs parures sèchent en silence, puis se transforment en une poudre dorée, prête à fondre dans l’eau chaude. On parle ici d’un bouillon maison épluchures : un concentré gratuit, zéro déchet, qui remplace sans effort les cubes industriels tout l’automne-hiver. Reste à savoir comment le préparer sans se tromper.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g d’épluchures de légumes parfaitement séchées (carottes, verts de poireaux, céleri, champignons, un peu de peaux d’oignons)

✅ 100 g de gros sel de mer

de mer ✅ 10 g de thym séché et 2 feuilles de laurier séchées

✅ 1 cuillère à café de graines de coriandre, un peu d’ail séché (facultatif)

Pourquoi ce bouillon d’épluchures va faire disparaître vos cubes du placard

On s’est longtemps reposé sur les cubes : pratiques, mais souvent très salés, avec des arômes standardisés et un prix qui grimpe. À l’inverse, ce bouillon maison anti-gaspi se prépare à partir de ce qui partait à la poubelle ou au compost. Il ne coûte presque rien, mis à part un peu de temps de séchage, et offre un goût plus net de légumes, légèrement grillé, parfait pour soupes, risottos et plats mijotés.

La recette de base : bouillon déshydraté d’épluchures au gros sel

On commence par trier les épluchures : uniquement des légumes bien lavés, sans traces de moisissure ni parties verdies, jamais de restes déjà cuits. Les pelures d’oignon se dosent avec retenue, pour ne pas dominer. Vient ensuite le séchage au four, autour de 80 °C, en couche très fine. C’est là que tout se joue ; D’ailleurs, tant qu’une épluchure reste souple, on prolonge. Quand tout est cassant, on mixe avec le sel et les herbes pour obtenir un bouillon d’épluchures au gros sel prêt à parfumer l’eau chaude.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réunir les épluchures propres de carottes, poireaux, céleri, oignons et champignons, les rincer au besoin puis bien les sécher dans un linge. Technique : Étaler en couche très fine sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner à 80 °C, porte légèrement entrouverte, jusqu’à texture sèche et cassante. Cuisson : Laisser complètement refroidir, mixer d’abord les épluchures seules, puis ajouter gros sel, thym, laurier, coriandre et ail séché ; pulser pour une poudre fine. Finition : Verser dans un bocal parfaitement propre et sec ; utiliser environ 1 cuillère à café pour 500 ml d’eau ou une pincée directement dans sauces et poêlées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € ou presque 🔍 Le secret de l’expert Le séchage doux concentre les arômes des légumes tout en éliminant l’eau ; le gros sel agit comme conservateur naturel et exhausteur de goût. Une fois réduites en poudre, ces saveurs se diffusent immédiatement dans l’eau chaude, comme un cube mais avec un profil plus végétal et personnalisé. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de poudre de champignons séchés ou de cèpes au mixage pour un bouillon très automnal, ou quelques zestes d’agrumes séchés pour relever veloutés de courge et volailles. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fermer un bocal alors que les épluchures sont encore tièdes ou légèrement souples ; l’humidité piégée provoque agglomérats, mauvaises odeurs et moisissures.

Conservation, hygiène et sécurité : le bouillon maison qui ne moisit pas

Pour que ce bouillon remplace vraiment les cubes tout l’automne-hiver, on vise trois règles simples : épluchures totalement sèches, refroidies avant mixage ; bocal en verre parfaitement propre et bien sec ; cuillère toujours sèche au moment de se servir. Conservé dans un placard frais, à l’abri de la lumière, ce mélange garde son parfum plusieurs mois. On peut l’ajuster à son goût en jouant sur les légumes : plus de carotte et de poireau pour une version douce, davantage de champignons et d’oignon pour un bouillon plus corsé, parfait avec les mijotés de saison.