Ce fondant au chocolat de Pierre Hermé qu’on croit réservé aux pros : la méthode 0 % stress qui évite la pire erreur
Le gâteau Suzy de Pierre Hermé fait trembler plus d’un amateur, entre réputation de « meilleur fondant » et cuisson jugée délicate. En réalité, quelques repères visuels suffisent pour oser ce classique ultra chocolaté chez soi.
On pense ce gâteau réservé aux pâtissiers : le gâteau Suzy de Pierre Hermé, 0 % de difficulté, 100 % de gourmandise
Dans le four, une fine croûte brunit, se boursoufle, puis se fissure en éclats délicats. En dessous, monte une vapeur de chocolat noir, intense, presque comme une ganache chaude. À la découpe, le couteau s’enfonce dans une masse dense et fondante, entre mousse et fudge.
On entend souvent que le gâteau Suzy de Pierre Hermé serait le graal des fondants au chocolat, réservé aux mains expertes. Pourtant, ce classique ne repose que sur cinq ingrédients et quelques gestes très simples. Reste à comprendre comment garder ce cœur fondant sans stress ; c’est là que tout se joue.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g chocolat noir 70 % de cacao, spécial pâtisserie
- ✅ 250 g beurre doux pommade, 200 g sucre en poudre
- ✅ 4 gros œufs à température ambiante
- ✅ 70 g farine de blé + beurre et papier cuisson pour chemiser le moule
Le gâteau de chef qui fait peur… mais qui est en réalité ultra simple
Sur le papier, un fondant signé Pierre Hermé impressionne. En pratique, ce gâteau au chocolat Suzy tient plus du gâteau de grand-mère que de la pièce de concours. Aucune levure, aucune ganache, aucun sirop ; uniquement chocolat, beurre, sucre, œufs, farine.
Le secret commence à la liste de courses : un chocolat noir 70 % de bonne qualité, un beurre pommade bien souple et des œufs sortis du réfrigérateur à l’avance. Avec cela, un simple fouet, un moule rond de 23–24 cm et du papier cuisson suffisent. On se concentre alors sur la texture, pas sur le matériel.
La recette du gâteau Suzy pas à pas (version 0 % stress)
On préchauffe le four à 180 °C et on chemise le moule : beurre, disque de papier cuisson au fond, re-beurre par-dessus. Pendant ce temps, on fait fondre le chocolat au bain-marie, puis on le laisse tiédir ; au doigt, il doit être à peine chaud.
Dans un grand bol, on créme beurre et sucre jusqu’à obtenir une texture lisse et crémeuse. On ajoute les œufs un par un, en fouettant environ une minute à chaque fois ; le mélange peut devenir un peu granuleux, c’est normal. On verse ensuite le chocolat tiédi, on mélange, puis on ajoute la farine en remuant juste assez pour la faire disparaître. La pâte doit être épaisse, onctueuse, presque satinée. Cuisson : 25 à 30 minutes, jusqu’à croûte légèrement craquelée, centre encore tremblotant et lame de couteau qui ressort légèrement marquée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Four à 180 °C, moule chemisé, chocolat haché puis fondu au bain-marie et laissé tiédir.
- Technique : Crémer beurre pommade et sucre, ajouter les œufs un à un, fouetter jusqu’à mélange homogène.
- Cuisson : Incorporer chocolat tiède puis farine, verser dans le moule, lisser et cuire 25 à 30 minutes.
- Finition : Laisser refroidir dans le moule, éventuellement 1 à 2 h au frais, puis démouler et servir à température ambiante.
Twists gourmands et idées de service
On sert ce fondant à température ambiante, nu, avec une simple crème fouettée peu sucrée et des fruits rouges. Le goût se suffit à lui-même. Pour changer, on peut parfumer la pâte au café ou à l’orange, ou saupoudrer le dessus de cacao non sucré. Bien emballé, le gâteau Suzy se garde 3 à 4 jours ; il se bonifie même le lendemain, quand la texture devient encore plus fondante.
En bref
- 🍫 Pierre Hermé signe avec le gâteau Suzy un fondant au chocolat culte, longtemps perçu comme réservé aux pâtissiers et aux mains expertes.
- 👩🍳 La recette détaille le gâteau Suzy de Pierre Hermé en étapes simples, centrées sur la texture de la pâte et une cuisson courte et précise.
- 🔥 Des conseils visuels, des astuces de repos et quelques twists gourmands transforment ce fondant chocolat en dessert de chef, sans lever l’angoisse de rater.
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