Ce fondant au chocolat de Pierre Hermé qu’on croit réservé aux pros : la méthode 0 % stress qui évite la pire erreur

Le gâteau Suzy de Pierre Hermé fait trembler plus d’un amateur, entre réputation de « meilleur fondant » et cuisson jugée délicate. En réalité, quelques repères visuels suffisent pour oser ce classique ultra chocolaté chez soi.

On pense ce gâteau réservé aux pâtissiers : le gâteau Suzy de Pierre Hermé, 0 % de difficulté, 100 % de gourmandise

Dans le four, une fine croûte brunit, se boursoufle, puis se fissure en éclats délicats. En dessous, monte une vapeur de chocolat noir, intense, presque comme une ganache chaude. À la découpe, le couteau s’enfonce dans une masse dense et fondante, entre mousse et fudge.

On entend souvent que le gâteau Suzy de Pierre Hermé serait le graal des fondants au chocolat, réservé aux mains expertes. Pourtant, ce classique ne repose que sur cinq ingrédients et quelques gestes très simples. Reste à comprendre comment garder ce cœur fondant sans stress ; c’est là que tout se joue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g chocolat noir 70 % de cacao, spécial pâtisserie

✅ 250 g beurre doux pommade, 200 g sucre en poudre

✅ 4 gros œufs à température ambiante

✅ 70 g farine de blé + beurre et papier cuisson pour chemiser le moule

Le gâteau de chef qui fait peur… mais qui est en réalité ultra simple

Sur le papier, un fondant signé Pierre Hermé impressionne. En pratique, ce gâteau au chocolat Suzy tient plus du gâteau de grand-mère que de la pièce de concours. Aucune levure, aucune ganache, aucun sirop ; uniquement chocolat, beurre, sucre, œufs, farine.

Le secret commence à la liste de courses : un chocolat noir 70 % de bonne qualité, un beurre pommade bien souple et des œufs sortis du réfrigérateur à l’avance. Avec cela, un simple fouet, un moule rond de 23–24 cm et du papier cuisson suffisent. On se concentre alors sur la texture, pas sur le matériel.

La recette du gâteau Suzy pas à pas (version 0 % stress)

On préchauffe le four à 180 °C et on chemise le moule : beurre, disque de papier cuisson au fond, re-beurre par-dessus. Pendant ce temps, on fait fondre le chocolat au bain-marie, puis on le laisse tiédir ; au doigt, il doit être à peine chaud.

Dans un grand bol, on créme beurre et sucre jusqu’à obtenir une texture lisse et crémeuse. On ajoute les œufs un par un, en fouettant environ une minute à chaque fois ; le mélange peut devenir un peu granuleux, c’est normal. On verse ensuite le chocolat tiédi, on mélange, puis on ajoute la farine en remuant juste assez pour la faire disparaître. La pâte doit être épaisse, onctueuse, presque satinée. Cuisson : 25 à 30 minutes, jusqu’à croûte légèrement craquelée, centre encore tremblotant et lame de couteau qui ressort légèrement marquée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Four à 180 °C, moule chemisé, chocolat haché puis fondu au bain-marie et laissé tiédir. Technique : Crémer beurre pommade et sucre, ajouter les œufs un à un, fouetter jusqu’à mélange homogène. Cuisson : Incorporer chocolat tiède puis farine, verser dans le moule, lisser et cuire 25 à 30 minutes. Finition : Laisser refroidir dans le moule, éventuellement 1 à 2 h au frais, puis démouler et servir à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté 2/10 🔍 Le secret de l’expert Le ratio très riche en chocolat et en beurre, avec peu de farine, donne une pâte sans gluten élastique. La sous-cuisson contrôlée fige juste assez les œufs, puis le repos permet au beurre et au beurre de cacao de se stabiliser : le lendemain, la texture devient ultra fondante, presque truffée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de fleur de sel et une cuillère à café de café espresso dans le chocolat fondu, ou un zeste fin d’orange bio dans le mélange beurre-sucre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire jusqu’à ce que la lame ressorte parfaitement sèche : on perd le cœur fondant, le gâteau Suzy de Pierre Hermé devient dense et sec.

Twists gourmands et idées de service

On sert ce fondant à température ambiante, nu, avec une simple crème fouettée peu sucrée et des fruits rouges. Le goût se suffit à lui-même. Pour changer, on peut parfumer la pâte au café ou à l’orange, ou saupoudrer le dessus de cacao non sucré. Bien emballé, le gâteau Suzy se garde 3 à 4 jours ; il se bonifie même le lendemain, quand la texture devient encore plus fondante.