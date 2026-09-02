Ce gâteau au chocolat 3 ingrédients sans farine ni beurre a remplacé mon cheesecake du dimanche à tester absolument

En trois ingrédients et un seul bol, ce gâteau au chocolat sans farine s’impose comme le rituel du dimanche à la maison. Sa cuisson douce façon cheesecake cache un secret simple qui change tout.

Une odeur de chocolat noir qui envahit la cuisine, une surface brillante qui se ride à peine sous la spatule, et cette première bouchée qui fond comme un cheesecake. On a l’impression de plonger la cuillère dans une crème dense, lisse, presque fraîche.

Ce petit miracle n’a pourtant rien de compliqué : un gâteau au chocolat sans farine 3 ingrédients, que l’on prépare dans un seul bol. Ni beurre ni levure, juste ce qu’il faut pour un résultat ultra fondant. De quoi adopter une nouvelle routine du dimanche… ou de la semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir 60 à 70 % de cacao

✅ 200 g de yaourt grec nature, plutôt entier

✅ 4 œufs moyens, à température ambiante

✅ Optionnel : pâte à tartiner, noisettes, fruits rouges, cacao

Pourquoi ce gâteau au chocolat sans farine à 3 ingrédients est devenu mon rituel du dimanche

Semaine chargée, placards à moitié vides et grosse envie de chocolat ; on revient toujours à ce gâteau au chocolat 3 ingrédients. Dix minutes de préparation, un moule chemisé de papier cuisson, et il file au four ou à l’Air Fryer.

Sa texture fondante façon cheesecake plaît à tout le monde, des enfants aux invités pressés. Résultat : on le refait presque chaque semaine, sans jamais se lasser.

Méthode express : la recette pas à pas (four ou Air Fryer)

Tout repose sur une cuisson douce et une émulsion bien lisse. On fait fondre le chocolat au bain-marie, on y mêle le yaourt grec, puis les œufs, sans fouetter comme un gâteau au yaourt pour éviter d’emprisonner trop d’air.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C ou l’Air Fryer à 150 °C, chemiser le moule, faire fondre le chocolat. Technique : Mélanger le chocolat tiédi avec le yaourt grec jusqu’à émulsion lisse, ajouter les œufs en fouettant brièvement. Cuisson : Verser dans le moule, cuire 30 à 40 min au four ou 30 min à 150 °C dans l’Air Fryer, centre encore légèrement tremblotant. Finition : Laisser tiédir puis refroidir dans le moule, offrir un repos au froid d’au moins 2 h avant de démouler et couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Prépa 10 min, cuisson 30–40 min, repos 2 h 🔍 Le secret de l’expert Sans farine, œufs et yaourt grec jouent le rôle de cheesecake : ils prennent doucement, fixent le chocolat fondu et donnent une texture lisse, fondante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter à mi-cuisson quelques filets de pâte à tartiner, marbrer : des cœurs coulants apparaissent à la découpe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire jusqu’à centre sec ou fouetter les œufs trop longtemps : le gâteau sèche, se fissure et perd son effet cheesecake.

Conservation, organisation & FAQ

Ce gâteau chocolat yaourt grec supporte très bien l’anticipation : on le garde trois jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique. Il gagne même en tenue le lendemain, avec une texture encore plus proche d’un cheesecake.

Au moment de servir, un voile de cacao, quelques framboises ou un peu de fleur de sel suffisent à le sublimer.