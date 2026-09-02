Ne les jetez plus : restes de poulet rôti, cette recette tex-mex fait oublier le rôti du dimanche
Le lundi soir, ton reste de poulet rôti finit souvent en assiette triste. Avec ce gratin tex-mex au poulet effiloché, il change de rôle sans prévenir toute la famille.
L’odeur qui sort du four rappelle les nachos d’un bar à tapas : fromage qui gratine, épices fumées, sauce tomate qui bouillonne sur les bords du plat. Pourtant, sous la croûte dorée, se cache simplement le reste du poulet rôti de la veille.
Fini les assiettes tristounes de blanc réchauffé ; ici, on effiloche la volaille, on l’enrobe d’une garniture tex-mex généreuse, puis on empile le tout avec des tortillas. Résultat, un gratin convivial qui fait oublier le rôti du dimanche.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de reste de poulet rôti désossé + 180 g de cheddar râpé
- ✅ 6 petites tortillas de blé + 150 g de maïs égoutté + 1 petit oignon
- ✅ 250 g de sauce tomate cuisinée + 100 g de salsa tomate douce ou relevée
- ✅ 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de paprika fumé et de cumin, sel, poivre, coriandre ou persil
Le reste de poulet rôti qui devient un gratin tex-mex au poulet effiloché
On part d’un reste de poulet rôti parfois un peu sec et on le transforme en plat du soir généreux, sans rien jeter. Maïs en boîte, sauce tomate cuisinée, salsa et tortillas de blé sont souvent déjà dans les placards ; il suffit d’ajouter un bon fromage râpé pour obtenir un gratin tex-mex au poulet effiloché ultra réconfortant.
Technique express : effilocher, assaisonner et monter le gratin de tortillas
Effilocher la viande en fins filaments permet à chaque morceau de s’imbiber de sauce tomate et de salsa ; le reste de poulet retrouve ainsi du moelleux. On fait revenir l’oignon dans l’huile, on ajoute maïs, épices et poulet, puis on alterne tortillas, garniture et fromage avant d’enfourner à 200 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Effilocher le poulet rôti, désosser, retirer la peau trop sèche.
- Technique : Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile, ajouter maïs, épices, poulet.
- Cuisson : Mélanger avec sauce tomate et salsa, puis laisser mijoter quelques minutes.
- Finition : Monter en trois couches tortillas, garniture, fromage ; cuire au four.
Conservation, réchauffage et service malin pour ce gratin tex-mex
Ce gratin tex-mex au poulet effiloché se conserve deux jours au réfrigérateur, bien couvert. On le réchauffe ensuite au four à 160 °C, sous une feuille de papier cuisson. Avec une salade verte et un peu de salsa ou de jalapeños, le repas est prêt.
En bref
- 🍗 Lundi soir, un reste de poulet rôti s’effiloche en garniture parfumée pour un gratin tex-mex au poulet effiloché qui change l’humeur du frigo.
- 🔥 Effilochage, oignon, maïs, épices, sauce tomate et salsa mijotent avant d’être montés en couches avec tortillas et fromage pour un gratin fondant.
- 🧀 Entre secret de chef, twist gourmand et conseils de conservation, ce gratin de tortillas tex-mex réserve encore quelques surprises au moment du service.
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