Cette boisson violette sans caféine affole les coffee shops : 5 minutes pour la faire maison sans ruiner ses bienfaits
Star des coffee shops, ce latte violet sans caféine intrigue par sa couleur naturelle et sa texture presque dessert. Comment réussir chez soi un ube latte maison onctueux, peu sucré, qui garde ses atouts nutritionnels ?
Un nuage de mousse se soulève, dévoilant un violet profond qui rappelle les myrtilles et la violette. Au nez, des notes de vanille, de noisette et de biscuit se mêlent à la douceur lactée ; en bouche, la texture est ronde, presque dessert, sans lourdeur.
Dans les coffee shops, ce spectacle porte un nom : ube latte. À la maison, en revanche, la boisson vire parfois au fade, au farineux ou au trop sucré. Comment obtenir ce violet intense, une texture ultra-onctueuse et un sucre discret, tout en profitant de vrais atouts nutritionnels ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 c. à café de poudre d’ube 100 % igname violette (Dioscorea alata) ou 2 c. à soupe de purée d’ube nature
- ✅ 200 ml de lait (vache demi-écrémé ou lait végétal avoine, amande, coco, soja)
- ✅ 1 à 2 c. à café de sirop d’érable, sirop d’agave, sucre complet ou sucre de coco
- ✅ 2 c. à soupe d’eau chaude, 1 pincée de vanille, glaçons et 1 espresso en option
Ube latte : la boisson violette sans caféine qui affole les coffee shops
L’ube latte est une boisson crémeuse à base d’ube, une igname violette très utilisée aux Philippines. Ce tubercule colore naturellement le lait grâce à ses pigments anthocyanes, les mêmes familles de composés que dans les myrtilles. En version poudre d’ube ou purée d’ube, on obtient un latte au goût suave, entre vanille, noisette et biscuit.
Contrairement au matcha latte, vert et caféiné, l’ube latte est une boisson sans caféine si on le prépare sans espresso. On le sert chaud pour une pause cocooning, ou glacé pour un verre marbré ultra-violet ; parfait le soir ou en alternative plus douce au café.
Recette express : ube latte maison en 4 étapes
Pour un résultat digne d’un barista, deux détails changent tout : bien délayer la poudre ou la purée d’ube, et chauffer le lait à 60–65 °C sans le faire bouillir. On ajoute ensuite un sucrant léger et, si possible, on fait mousser le lait au mousseur à lait pour une texture aérienne. La même base se décline en version chaude, glacée ou caféinée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger la poudre ou la purée d’ube avec 2 c. à soupe d’eau chaude jusqu’à obtenir une pâte violette lisse, sans grumeaux.
- Technique : Chauffer 200 ml de lait à 60–65 °C, puis le faire mousser au mousseur à lait, à la buse vapeur ou à la french press.
- Cuisson : Ajouter le sucrant et la vanille à la base d’ube, puis verser doucement le lait mousseux en remuant pour homogénéiser la couleur.
- Finition : Servir chaud, ou sur des glaçons pour un latte glacé ; ajouter éventuellement un espresso et un topping de poudre d’ube, coco ou sésame noir.
Bienfaits, service et variantes légères de l’ube latte
L’ube apporte des fibres alimentaires, de la vitamine C, du potassium et du fer ; associé à un sucrage modéré, cela aide à lisser la courbe du pic glycémique et donne une bonne satiété en collation. Sans espresso, la boisson reste sans caféine et digeste, même le soir.
Pour garder l’intérêt nutritionnel, on limite les sirops et crèmes industrielles, on reste sur 1 à 2 c. à café de sucrant et on choisit un lait de vache ou un lait végétal enrichi. On peut ajouter une cuillère de graines de chia pour encore plus de fibres, ou alterner avec un matcha latte le matin pour l’effet caféiné et un ube latte plus doux à tout autre moment.
Sources
En bref
- ☕ Ube latte maison, boisson violette sans caféine, séduit les coffee shops et gagne les cuisines avec sa texture crémeuse et son goût vanillé.
- 🍶 La recette d’ube latte détaille les bons dosages, la dilution de l’igname violette et la température du lait pour une mousse fine.
- 💜 Entre bienfaits des anthocyanes, fibres et version plus légère, cette boisson violette réserve encore quelques surprises aux amateurs de lattes maison.
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