Cette boisson violette sans caféine affole les coffee shops : 5 minutes pour la faire maison sans ruiner ses bienfaits

Star des coffee shops, ce latte violet sans caféine intrigue par sa couleur naturelle et sa texture presque dessert. Comment réussir chez soi un ube latte maison onctueux, peu sucré, qui garde ses atouts nutritionnels ?

Un nuage de mousse se soulève, dévoilant un violet profond qui rappelle les myrtilles et la violette. Au nez, des notes de vanille, de noisette et de biscuit se mêlent à la douceur lactée ; en bouche, la texture est ronde, presque dessert, sans lourdeur.

Dans les coffee shops, ce spectacle porte un nom : ube latte. À la maison, en revanche, la boisson vire parfois au fade, au farineux ou au trop sucré. Comment obtenir ce violet intense, une texture ultra-onctueuse et un sucre discret, tout en profitant de vrais atouts nutritionnels ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 c. à café de poudre d’ube 100 % igname violette (Dioscorea alata) ou 2 c. à soupe de purée d’ube nature

✅ 200 ml de lait (vache demi-écrémé ou lait végétal avoine, amande, coco, soja)

✅ 1 à 2 c. à café de sirop d’érable, sirop d’agave, sucre complet ou sucre de coco

✅ 2 c. à soupe d’eau chaude, 1 pincée de vanille, glaçons et 1 espresso en option

Ube latte : la boisson violette sans caféine qui affole les coffee shops

L’ube latte est une boisson crémeuse à base d’ube, une igname violette très utilisée aux Philippines. Ce tubercule colore naturellement le lait grâce à ses pigments anthocyanes, les mêmes familles de composés que dans les myrtilles. En version poudre d’ube ou purée d’ube, on obtient un latte au goût suave, entre vanille, noisette et biscuit.

Contrairement au matcha latte, vert et caféiné, l’ube latte est une boisson sans caféine si on le prépare sans espresso. On le sert chaud pour une pause cocooning, ou glacé pour un verre marbré ultra-violet ; parfait le soir ou en alternative plus douce au café.

Recette express : ube latte maison en 4 étapes

Pour un résultat digne d’un barista, deux détails changent tout : bien délayer la poudre ou la purée d’ube, et chauffer le lait à 60–65 °C sans le faire bouillir. On ajoute ensuite un sucrant léger et, si possible, on fait mousser le lait au mousseur à lait pour une texture aérienne. La même base se décline en version chaude, glacée ou caféinée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger la poudre ou la purée d’ube avec 2 c. à soupe d’eau chaude jusqu’à obtenir une pâte violette lisse, sans grumeaux. Technique : Chauffer 200 ml de lait à 60–65 °C, puis le faire mousser au mousseur à lait, à la buse vapeur ou à la french press. Cuisson : Ajouter le sucrant et la vanille à la base d’ube, puis verser doucement le lait mousseux en remuant pour homogénéiser la couleur. Finition : Servir chaud, ou sur des glaçons pour un latte glacé ; ajouter éventuellement un espresso et un topping de poudre d’ube, coco ou sésame noir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation ≈ 5 min 🔍 Le secret de l’expert Délayer l’ube dans un petit volume d’eau chaude hydrate l’amidon, évite les dépôts farineux et libère mieux les pigments violets riches en antioxydants. En gardant le lait à 60–65 °C, la mousse reste fine et stable, tout en préservant au mieux les anthocyanes sensibles à la chaleur. ✨ Le twist gourmand : Servir l’ube latte glacé dans un verre transparent, avec un dégradé lait froid/base violette, crème de coco fouettée, pincée de sésame noir et quelques myrtilles pour booster couleur et antioxydants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir le lait ou utiliser des préparations d’ube déjà très sucrées ; la couleur brunit, la mousse s’effondre et les bénéfices sur le pic glycémique s’envolent.

Bienfaits, service et variantes légères de l’ube latte

L’ube apporte des fibres alimentaires, de la vitamine C, du potassium et du fer ; associé à un sucrage modéré, cela aide à lisser la courbe du pic glycémique et donne une bonne satiété en collation. Sans espresso, la boisson reste sans caféine et digeste, même le soir.

Pour garder l’intérêt nutritionnel, on limite les sirops et crèmes industrielles, on reste sur 1 à 2 c. à café de sucrant et on choisit un lait de vache ou un lait végétal enrichi. On peut ajouter une cuillère de graines de chia pour encore plus de fibres, ou alterner avec un matcha latte le matin pour l’effet caféiné et un ube latte plus doux à tout autre moment.