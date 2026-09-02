À l’apéro, ces roses feuilletées font croire à une pâtisserie chic, vos invités ignorent ce légume d’été
À l’apéritif, ces roses de courgettes feuilletées surgissent sur la table comme de fausses pâtisseries et déconcertent les invités. En quelques gestes précis, la pâte reste gonflée et la courgette fondante.
J’ai posé ces petites roses feuilletées sur la table : mes convives ont cru à une pâtisserie avant de mordre dans la courgette
Sur la table, ces petites fleurs dorées ressemblent à de mini tartes aux pommes. Pâte gonflée, bords caramélisés, cœur moelleux qui parfume la pièce de parmesan chaud. On pense aussitôt à une pâtisserie chic, jusqu’à ce qu’un convive croque et réalise que la star, ici, n’est pas un fruit.
Ces roses de courgettes feuilletées jouent les trompe‑l’œil sans demander des heures. Une pâte pur beurre, quelques rubans de courgette, une crème au fromage frais et au pesto ; le four fait le reste. On les façonne à l’avance, on cuit à la dernière minute… et on savoure les mines surprises.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire pur beurre (230–250 g)
- ✅ 2 courgettes fines (350–400 g), lavées et bien fermes
- ✅ 120 g de fromage frais, 25 g de pesto vert, 30 g de parmesan râpé
- ✅ 1 œuf, 1 c. à s. de lait, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre
Pourquoi ces roses de courgettes feuilletées bluffent tout le monde à l’apéritif
Le secret de ces bouchées feuilletées à la courgette tient dans le contraste entre dessert et cœur végétal. Le ruban de courgette imite les pétales d’une rose, la pâte feuilletée gonfle comme un feuilleté aux pommes, le parmesan apporte ce côté pâtisserie dorée.
Cette base offre un apéritif feuilleté pour moins de 5 € et sans matériel compliqué ; une mandoline ou un simple économe suffit. Les roses se mangent en deux bouchées et déclenchent toujours la question : « Mais qu’est‑ce qu’il y a dedans ? »
Étape par étape : réussir des roses de courgettes qui tiennent la forme
Pour que les roses restent bien droites, la technique compte autant que les ingrédients. On suit ces quelques gestes clés et la pâte ressort gonflée, jamais détrempée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tailler les courgettes en rubans très fins, éviter le cœur, blanchir 1 minute, bien éponger.
- Technique : Mélanger la crème fromage frais‑pesto‑parmesan, découper la pâte en bandes, tartiner, poser les rubans de courgette et rouler en roses.
- Cuisson : Déposer dans un moule à muffins huilé, garder 30 min au frais, puis cuire 25 à 30 min à 190 °C.
- Finition : Laisser reposer 5 min, démouler sans presser les pétales et servir avec salade verte ou sauce tomate.
Cuisson, service et variantes autour des roses de courgettes
On sert chaud avec une salade, congèle les roses déjà façonnées et varie avec carotte ou patate douce.
En bref
- 🥐 À l’apéritif, ces roses de courgettes feuilletées se préparent en quelques minutes avec pâte pur beurre, fromage frais, pesto et parmesan parfumé.
- 🧀 Crème fromagère épaisse, rubans de courgette souples et bandes de pâte roulées en fleurs assurent des bouchées qui tiennent la forme sans se défaire.
- 🔥 Passage au froid, cuisson vive et quelques pièges à éviter transforment ces bouchées feuilletées à la courgette en trompe-l’œil croustillant qui surprend toujours les invités.
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