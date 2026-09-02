Cacahuètes à l’apéro, c’est terminé : cette assiette du Sud au pain grillé s’engloutit en 10 minutes

À l’heure de l’apéro, cette assiette apéro du Sud fait oublier en un instant le bol de cacahuètes. En quelques minutes, chorizo, feta et pain grillé transforment la table, mais à une condition.

C’est fini pour les cacahuètes à l’apéro : cette assiette du Sud avec pain grillé disparaît en dix minutes

Le parfum du pain qui dore au grille-pain, l’huile d’olive qui luit au fond d’une assiette, le basilic qu’on cisèle à la dernière minute… Tout à coup, les cacahuètes paraissent bien tristes à côté. Sur la table, cette assiette apéro du Sud promet des bouchées juteuses, chaudes et croquantes, que chacun tartine à sa guise.

Tomate gorgée de soleil, chorizo grillé, feta à peine fondue, olives croquantes : on a sous la main une petite salade chaude à étaler sur du pain croustillant. C’est simple, coloré, terriblement convivial ; posé au milieu, ce plat se vide en quelques minutes à coups de tartines. Reste à savoir comment le réussir sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base ensoleillée : 1 grosse tomate bien mûre (150–180 g), 10 olives vertes dénoyautées, 1 échalote

✅ Touche gourmande : 100 g de chorizo (doux ou fort), 50 g de feta, 10 feuilles de basilic frais

✅ Assaisonnement : 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de crème de vinaigre balsamique, sel, poivre

✅ À tremper : 8 à 10 tranches de pain de campagne ou de baguette, bien grillées au dernier moment

Pourquoi cette assiette apéro du Sud fait oublier les cacahuètes

Dans cette assiette apéro du Sud, tout repose sur le contraste. Au fond, l’huile d’olive se mêle à la crème de vinaigre balsamique et au gras chaud du chorizo ; on obtient comme une vinaigrette tiède qui enrobe chaque dé de tomate, chaque miette de feta. Résultat : une bouchée ultra parfumée, sans mayo ni préparation compliquée.

On est loin du bol de cacahuètes posé par habitude. Cette assiette apéro méditerranéenne se déguste à la cuillère, directement sur des tartines apéro au pain grillé encore chaudes. Le pain accroche les dés de chorizo grillé, la tomate juteuse, la feta salée ; les olives apportent un petit croquant. Une fois posée, on voit les toasts disparaître en dix minutes.

Pas à pas : préparer l’assiette apéro du Sud en moins de 15 minutes

Pour réussir cette recette apéro au chorizo et feta, on prépare d’abord la sauce au fond de l’assiette, puis on ajoute une garniture taillée très finement. La cuisson reste express : quelques minutes pour le chorizo, autant pour le pain.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser l’huile et la crème de balsamique dans une grande assiette creuse, saler très légèrement, poivrer. Technique : Ôter la peau du chorizo, le couper en brunoise très fine, puis le faire griller sans matière grasse 3 à 4 minutes. Cuisson : Pendant que le chorizo dore, couper la tomate, les olives et l’échalote en petits dés, émietter la feta, ciseler le basilic. Finition : Verser le chorizo chaud avec son gras dans l’assiette, ajouter les autres ingrédients, mélanger délicatement, puis servir aussitôt avec le pain grillé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10–15 min 🔍 Le secret de l’expert Le gras chaud du chorizo transforme huile et balsamique en vinaigrette tiède parfumée. ✨ Le twist gourmand : Frotter le pain chaud à l’ail, ajouter un filet d’huile et du piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser le pain tremper d’avance ni utiliser tomates fades ou chorizo froid.

Variantes et astuces pour un apéro du Sud à partager

Pour une version sans porc, on remplace le chorizo par pois chiches grillés ou tomates confites. On sert cet apéro du Sud à partager avec du pain minute et un verre de rosé.