Terrasse : ne montez plus de mur contre les voisins, ce système léger des paysagistes fait bien mieux en 2026
En 2026, les paysagistes délaissent les murs de parpaings qui étouffent terrasses et balcons pour des brise-vue de terrasse sans mur plus légers. Quels écrans intimes transforment désormais nos extérieurs sans bloquer lumière ni air ?
Longtemps, on a monté des murs en parpaings autour des terrasses pour échapper aux regards, quitte à se sentir enfermé derrière son propre rempart. En 2026, ce réflexe a clairement vécu chez les paysagistes comme chez les particuliers.
À la place, ils dessinent de vrais décors d’intimité : claustras en bois, canisses naturelles, grands pots d’arbustes et treillis couverts de feuilles, parfois surmontés d’une voile légère. Ce brise vue terrasse sans mur protège du vis‑à‑vis sans bloquer ni la lumière ni l’air.
Pourquoi le mur plein ne convainc plus sur les terrasses
Un mur plein coupe la vue, mais il assombrit la maison, renvoie la chaleur et empêche la moindre brise d’entrer. Beaucoup ont ainsi transformé leur terrasse en couloir sombre, coûteux à construire et difficile à rattraper en déco.
Les enseignes comme Jardiland, Botanic ou Leroy Merlin mettent désormais en avant des structures légères : panneaux ajourés, rouleaux de canisses, pergolas prêtes à planter. Posés en quelques heures, ils se démontent et se déplacent au rythme de vos envies.
Claustras, canisses, pots : les nouveaux écrans légers des terrasses
Nous avons tous déjà bricolé un paravent de fortune juste avant l’arrivée des voisins. Les paysagistes, eux, superposent des éléments permanents mais aérés : un claustra en bois ajouré, des canisses naturelles sur le garde‑corps et une rangée de grands bacs bien remplis.
Sur un petit balcon comme sur une grande terrasse, ce trio a déjà métamorphosé quantité d’extérieurs. Pour y voir clair, on peut s’inspirer de trois usages fréquents :
- balcon urbain : canisse dense + pots alignés ;
- terrasse mitoyenne : claustras ajourés côté voisin ;
- grande terrasse : claustras bas + bacs hauts.
Voile et pergola végétalisée : l’arme anti‑regards plongeants
Reste le vis‑à‑vis venu d’en haut, très courant en immeuble. Là, la combinaison voile d’ombrage + pergola végétalisée fait merveille : une structure bois ou métal d’environ 2,2 à 2,5 m de haut, couverte de vigne, vigne vierge, bignone ou glycine bien soutenue.
Ce toit vivant filtre les regards plongeants, rafraîchit la zone de 3 à 5 °C et reste agréable des années durant. Il suffit de vérifier le PLU, de déclarer la pergola au‑delà de 5 m² et de prévoir une simple taille annuelle pour garder une ombre légère.
Sources
En bref
- En 2026, les paysagistes français abandonnent les murs en parpaings pour gérer le vis-à-vis sur terrasses et balcons trop exposés. 🌿
- Ils misent sur des structures ajourées et des écrans végétalisés qui filtrent les regards tout en laissant circuler la lumière et l’air. 🪴
- Conseils, erreurs à éviter, rappel du PLU et idées de combinaisons créent un guide malin pour repenser l’intimité extérieure en douceur. 📌
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