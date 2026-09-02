Terrasse : ne montez plus de mur contre les voisins, ce système léger des paysagistes fait bien mieux en 2026

En 2026, les paysagistes délaissent les murs de parpaings qui étouffent terrasses et balcons pour des brise-vue de terrasse sans mur plus légers. Quels écrans intimes transforment désormais nos extérieurs sans bloquer lumière ni air ?

Longtemps, on a monté des murs en parpaings autour des terrasses pour échapper aux regards, quitte à se sentir enfermé derrière son propre rempart. En 2026, ce réflexe a clairement vécu chez les paysagistes comme chez les particuliers.

À la place, ils dessinent de vrais décors d’intimité : claustras en bois, canisses naturelles, grands pots d’arbustes et treillis couverts de feuilles, parfois surmontés d’une voile légère. Ce brise vue terrasse sans mur protège du vis‑à‑vis sans bloquer ni la lumière ni l’air.

Pourquoi le mur plein ne convainc plus sur les terrasses

Un mur plein coupe la vue, mais il assombrit la maison, renvoie la chaleur et empêche la moindre brise d’entrer. Beaucoup ont ainsi transformé leur terrasse en couloir sombre, coûteux à construire et difficile à rattraper en déco.

Les enseignes comme Jardiland, Botanic ou Leroy Merlin mettent désormais en avant des structures légères : panneaux ajourés, rouleaux de canisses, pergolas prêtes à planter. Posés en quelques heures, ils se démontent et se déplacent au rythme de vos envies.

Claustras, canisses, pots : les nouveaux écrans légers des terrasses

Nous avons tous déjà bricolé un paravent de fortune juste avant l’arrivée des voisins. Les paysagistes, eux, superposent des éléments permanents mais aérés : un claustra en bois ajouré, des canisses naturelles sur le garde‑corps et une rangée de grands bacs bien remplis.

Sur un petit balcon comme sur une grande terrasse, ce trio a déjà métamorphosé quantité d’extérieurs. Pour y voir clair, on peut s’inspirer de trois usages fréquents :

balcon urbain : canisse dense + pots alignés ;

terrasse mitoyenne : claustras ajourés côté voisin ;

grande terrasse : claustras bas + bacs hauts.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort d’été +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant claustra ajouré, canisses et grands pots végétalisés, on casse les lignes de vue par paliers tout en laissant circuler l’air et la lumière. 💡 Le petit plus : Installer un paillage épais dans chaque bac garde le sol frais plus longtemps et limite nettement les arrosages d’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Fixer une bâche totalement opaque sur toute la rambarde : elle surchauffe, s’abîme vite et peut être refusée par la copropriété ou le PLU.

Voile et pergola végétalisée : l’arme anti‑regards plongeants

Reste le vis‑à‑vis venu d’en haut, très courant en immeuble. Là, la combinaison voile d’ombrage + pergola végétalisée fait merveille : une structure bois ou métal d’environ 2,2 à 2,5 m de haut, couverte de vigne, vigne vierge, bignone ou glycine bien soutenue.

Ce toit vivant filtre les regards plongeants, rafraîchit la zone de 3 à 5 °C et reste agréable des années durant. Il suffit de vérifier le PLU, de déclarer la pergola au‑delà de 5 m² et de prévoir une simple taille annuelle pour garder une ombre légère.