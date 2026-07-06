Voisins trop curieux ? Ce simple accessoire de balcon à moins de 30 € bloque les regards en 5 minutes, sans percer
Sur un balcon de ville exposé aux regards, quelques minutes suffisent pourtant pour retrouver une vraie bulle privée. Ce brise-vue balcon sans percer, pensé pour les petits budgets et les locataires, change tout sans travaux.
Sur un petit balcon de ville, le café du matin peut vite ressembler à un spectacle gratuit pour tout l’immeuble. Entre le voisin d’en face qui fume à sa fenêtre et les passants en contrebas, difficile de se sentir vraiment chez soi dehors.
Bonne nouvelle pour les locataires et les allergiques au bricolage : il n’est plus nécessaire de sortir la perceuse pour gagner en intimité. Un simple brise-vue balcon sans percer, à petit prix et posé en quelques minutes, suffit à transformer l’ambiance.
Pourquoi un brise-vue sans perçage change la vie sur le balcon
Le moindre trou dans une rambarde peut devenir source de remarques du syndic ou de frais en fin de bail. Un brise-vue occultant sans perçage respecte la façade, se démonte en un clin d’œil et permet enfin de profiter de son balcon ou de sa terrasse sereinement.
Ces écrans existent en version paravent extérieur autoportant, toile à dérouler, canisse en bambou ou roseau, treillis extensible garni de plantes, panneaux et claustras sur pieds. Côté budget, pour un balcon standard, on se situe en général entre 20 et 150 € selon le matériau et le niveau d’occultation.
La solution star : le paravent extérieur qui se pose au sol
Parmi les idées les plus malines, le paravent extérieur autoportant est devenu le chouchou des petits espaces. Le modèle YTTERSKÄR d’IKEA, par exemple, offre trois panneaux modulables de 185 x 150 cm en tissu gris légèrement transparent, posé librement au sol pour environ 29,99 €, sans vis ni cheville.
Nous avons tous déjà renoncé à un aménagement qui semblait trop technique. Ici, il suffit de déplier les panneaux, de les ouvrir en accordéon pour qu’ils tiennent debout, puis de lester la base avec des jardinières ou des dalles sur un balcon venté. Autour de 1,80 m de haut, vous disparaissez des regards.
Canisse, treillis et claustras : des alternatives toutes aussi faciles
Pour habiller une rambarde, la toile brise-vue ou la canisse en bambou reste la championne du petit budget, entre 20 et 60 €. Elle se déroule en un geste et se fixe avec des colliers de serrage réutilisables ou des fils d’attache souples, sans percer ni mur ni garde-corps.
Ceux qui rêvent d’un décor plus végétal optent pour un treillis extensible avec plantes grimpantes en pot, autour de 30 à 100 €, qui attire les pollinisateurs. Sur une grande terrasse, des panneaux ou claustras sur pieds, entre 50 et 150 €, créent un vrai salon d’été chez Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic.
Sources
En bref
- 🏙️ Sur les balcons de ville, locataires et copropriétaires cherchent un brise-vue balcon sans percer, inspiré notamment d'astuces signées IKEA et enseignes de jardinage.
- 🪟 Une solution star à petit prix et des alternatives en canisse, treillis ou claustra promettent une installation rapide, réversible et compatible avec les règlements.
- 🌿 Le guide détaille les réflexes de fixation, de lestage et de choix des matériaux pour transformer un balcon exposé en cocon discret et agréable.
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