Composteur au fond du jardin : cette règle de voisinage ignorée qui peut vous mettre en tort malgré la distance
Un été, mon composteur relégué au fond du jardin a déclenché la plainte de mon voisin, persuadé que la loi imposait une distance composteur voisin. Entre odeurs, biodéchets et mètre ruban, l’affaire a pris une tournure inattendue.
Le composteur avait été relégué tout au fond du jardin, derrière la haie, avec l’impression très rassurante que « là-bas », il ne gênerait personne. Jusqu’au jour d’été où le voisin, en plein barbecue, s’est approché du grillage pour se plaindre des odeurs et évoquer la loi.
Comme beaucoup, nous avons adopté le compostage pour réduire nos poubelles et trier les biodéchets, devenus obligatoires avec la loi AGEC. Mais avec le droit français, la distance ne change rien si les nuisances deviennent anormales.
Pourquoi le composteur au fond du jardin ne suffit pas à éviter les histoires
Installer son composteur contre le mur du fond donne l’illusion d’avoir mis le problème loin de la maison. Pourtant, en été, la matière se décompose plus vite, les jus chauffent, les moucherons prolifèrent. Odeurs et insectes franchissent alors la clôture et s’invitent directement chez le voisin.
Nous avons déjà entendu parler des « 2 mètres » à respecter avec son voisin. Ce chiffre existe bien, mais pour les arbres et haies du Code civil, pas pour les composteurs. Se fier à ce mythe fait oublier ce qui compte aux yeux d’un juge : le trouble anormal de voisinage.
Distance composteur voisin : ce que dit vraiment la loi
D’après service-public.fr et les spécialistes cités par Le Parisien, aucune loi nationale ne fixe de distance composteur voisin pour un usage domestique. Poser son bac juste derrière le grillage est donc légal. Mais si des odeurs fortes, moucherons ou écoulements répétés gênent le voisin, la responsabilité peut être engagée.
Le règlement sanitaire départemental impose parfois, pour des tas de fumier ou de compost dépassant 5 m³, des distances autour de 35 m des ouvertures voisines, ce qui ne vise pas le petit composteur familial. Il faut aussi vérifier le PLU et, en lotissement ou copropriété, les règles internes sur l’hygiène et les nuisances.
Les bons réflexes pour un composteur inodore et des voisins apaisés
Pour rendre le composteur presque inodore, il suffit de le placer à l’ombre, fermé, sur un sol qui draine bien. Un brassoir ou aérateur manuel, utilisé chaque semaine, mélange les couches : environ 100 L de déchets de cuisine, 50 L de matières sèches et 3 pelles de terreau gardent un équilibre sain.
Et si malgré tout un voisin se plaint, le parcours conseillé par service-public.fr reste progressif : discussion, puis courrier simple, lettre recommandée et, en dernier recours, conciliateur ou juge. Un compost bien géré, associé au dialogue, a souvent évité bien des guerres de clôture.
En bref
- Un été récent, un composteur familial au fond du jardin provoque la plainte d’un voisin, sur fond de loi AGEC et biodéchets obligatoires. 🌿
- Le cadre juridique sur la distance composteur voisin s’appuie sur divers règlements et une notion centrale souvent ignorée des particuliers. ⚖️
- Entre gestes simples pour rendre le bac quasi inodore et étapes officielles en cas de conflit, le sujet réserve plusieurs surprises. 🔧
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