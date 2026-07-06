Cerisier : cette taille d'hiver que tout le monde pratique fait couler une gomme ambrée, ne la faites surtout plus ainsi

En taillant votre cerisier en hiver comme un pommier, vous préparez sans le savoir ces coulées de gommose qui descendent le long du tronc. Voici quand intervenir vraiment, et comment limiter les dégâts sans condamner vos futures récoltes.

Janvier, ciel bleu, verger au repos… et ce réflexe familier : sortir le sécateur pour « nettoyer » pommiers, poiriers et cerisiers en même temps. Branches nues, sève au ralenti, tout semble réuni pour une bonne taille hivernale.

Puis, quelques semaines plus tard, le tronc du cerisier se couvre de coulées de gomme ambrée, collante, parfois inquiétante. Beaucoup y voient une curiosité. En réalité, cette gommose raconte souvent la même histoire : un cerisier taillé en hiver comme un simple pommier.

Pourquoi le cerisier supporte si mal la taille d’hiver

Les pommiers et poiriers tolèrent bien la taille de repos, quand la sève est basse. Le cerisier, lui, cicatrise beaucoup plus lentement. En hiver, une plaie peut rester ouverte près de quarante jours, contre à peine quelques jours en plein été.

Ce bois vivant, humide, devient alors un terrain rêvé pour le chancre bactérien et d’autres maladies. Une coupe mal placée, un gros diamètre sectionné en une fois, un sécateur peu désinfecté : tout cela ouvre des portes que l’arbre peine à refermer.

Gommose : ce que disent vraiment ces coulées de gomme

La gommose n’est pas une maladie en soi, mais une réaction de défense. Le cerisier expulse une gomme épaisse pour isoler une zone abîmée : plaie de taille, fissure de gel, ancienne blessure.

Le problème survient surtout après une taille hivernale, par temps froid et humide. La plaie ne sèche pas, l’écorce finit par se fendre et la gomme se met à couler en rideau le long du tronc. Nous avons tous déjà vu ce spectacle après avoir coupé « pour bien faire » en février.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de gommose -75 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En taillant le cerisier après la récolte, par temps sec, on profite d’une cicatrisation rapide ; les plaies se ferment avant les pluies et les bactéries ont moins d’occasions de s’installer. 💡 Le petit plus : Un passage annuel en été suffit ; inutile de pratiquer de grosses tailles de rattrapage chaque hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler sévèrement un cerisier en hiver, avec de grosses coupes sur bois vivant, surtout par temps de gel ou de pluie.

Quand et comment tailler un cerisier sans déclencher la gommose

Les arboriculteurs ont déplacé la taille du cerisier en plein été. La fenêtre la plus sûre se situe de mi-juillet à fin août, juste après la récolte, voire une à deux semaines après les dernières cerises pour des variétés comme Burlat ou Napoléon. La sève circule encore, la météo est plus sèche et l’arbre forme rapidement son bourrelet de cicatrisation.

Intervenir par temps sec.

Commencer par retirer le bois mort.

Limiter les coupes et garder des diamètres modestes.

En dehors de cette période, on se limite au strict nécessaire. Une branche vivante cassée en hiver se recoupe alors par temps sec, avec un outil désinfecté, puis l’on protège la plaie avec un mastic. Le bois mort, lui, peut être retiré toute l’année sans déclencher de gommose.