Linge qui sèche en intérieur : arrêtez de le mettre au salon, cette pièce fermée limite l’humidité et les moisissures

Quand la pluie s’installe, étendoir au salon rime vite avec buée, air lourd et moisissures. Quelle pièce, déjà conçue pour l’eau et bien ventilée, peut accueillir le linge sans détremper tout le logement ?

Ouvrir les volets, regarder la pluie tomber… et se rendre compte que le panier de linge déborde. Alors l’étendoir s’installe au milieu du salon, près du radiateur. Sur le moment, la solution paraît pratique. Plus tard, l’air devient lourd, les vitres se couvrent de buée, une odeur de linge humide s’invite dans la pièce. Sans le savoir, le logement commence à se charger d’eau.

Ce surplus d’humidité n’est pas qu’un simple désagrément. Il favorise les moisissures, les allergies respiratoires et ces taches noires qui apparaissent autour des fenêtres ou sur les joints. Pour garder un air sain quand il pleut plusieurs jours d’affilée, tout se joue en réalité dans le choix de la pièce où laisser sécher le linge. Une pièce souvent négligée, alors qu’elle est déjà pensée pour gérer l’eau au quotidien.

Quand il pleut, pourquoi le salon est la pire pièce pour faire sécher le linge

Un seul étendoir de vêtements humides peut relâcher plusieurs litres d’eau dans l’air. Dans le salon, cette vapeur se dépose partout : rideaux, coussins, canapé, tapis. L’ambiance se transforme en serre tiède, idéale pour les spores de moisissures et les acariens. Chez les enfants et les personnes asthmatiques, ce cocktail peut déclencher nez qui coule ou allergies, sans que personne ne pense au linge qui sèche.

Les signes ne trompent pas : vitres embuées une bonne partie de la journée, odeur de renfermé, serviettes qui restent froides et humides, petites taches sombres qui gagnent les murs. En laissant l’étendoir dans une pièce à vivre, porte ouverte et chauffage élevé, l’humidité circule dans tout le logement. Le salon, la chambre ou le bureau deviennent alors les pires endroits pour sécher son linge en intérieur.

La pièce idéale les jours de pluie : une salle de bain fermée… mais bien ventilée

La salle de bain est, dans la plupart des logements, la pièce la mieux armée pour gérer l’eau ; à défaut, une petite buanderie fait aussi l’affaire. Carrelage, murs lessivables, siphons, parfois VMC ou fenêtre : tout y est pensé pour supporter la vapeur. Installer l’étendoir ici pour sécher son linge dans la salle de bain permet de concentrer l’humidité dans un volume réduit, plus facile à maîtriser, au lieu de la laisser imprégner le canapé et les matelas.

Le bon réflexe consiste à fermer la porte pendant le séchage, puis à prévoir une sortie pour cet air chargé en eau. Fenêtre entrouverte ou VMC en marche dirigent la vapeur dehors ; en cas de pluie qui dure, un petit déshumidificateur dans cette pièce fermée peut compléter le travail.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Taux d’humidité idéal 40-60 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En regroupant le linge dans une pièce prévue pour l’eau, la vapeur se concentre là où murs et sols la supportent mieux. Fenêtre, VMC ou déshumidificateur évacuent progressivement cet air humide, ce qui laisse un intérieur plus sec, sans dépendre du sèche-linge. 💡 Le petit plus : Un petit hygromètre posé dans la salle de bain indique quand l’humidité dépasse 60 % : c’est le moment d’aérer un peu plus ou de lancer ponctuellement un cycle de sèche-linge pour les pièces les plus épaisses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Sécher le linge dans le salon ou la chambre, porte ouverte, chauffage fort et fenêtre fermée : on croit gagner du temps, mais on transforme tout l’appartement en serre humide, parfaite pour les moisissures et les allergies.

Comment positionner l’étendoir dans la salle de bain pour qu’il sèche vite sans tout détremper

Dans la salle de bain, l’étendoir gagne à être placé près d’une fenêtre entrouverte ou sous la VMC, sans être collé au mur. L’idéal est qu’il soit légèrement surélevé, avec les vêtements bien espacés et une alternance de pièces épaisses et fines pour que l’air circule.

Éviter aussi le dessous direct d’une fenêtre où la condensation peut ruisseler sur le linge. Un bon essorage, une ventilation dès le début, puis un court temps de pause avant de plier suffisent souvent. Les pièces épaisses, comme jeans, sweats ou serviettes, doivent être vraiment sèches et refroidies pour ne pas rapporter d’humidité ni d’odeur de renfermé dans l’armoire.