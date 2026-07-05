Ne jetez plus ce déchet du petit-déjeuner : il peut rendre le béton 30 % plus résistant selon des chercheurs
Et si le marc de café de votre petit-déjeuner finissait dans les trottoirs sous vos pieds ? Des chercheurs testent un béton plus résistant, aux effets encore insoupçonnés.
Chaque matin, des millions de filtres et assiettes quittent la table du petit-déjeuner pour finir à la poubelle. Ce geste paraît anodin. Pourtant, une partie de ces restes pourrait bientôt entrer dans la composition de trottoirs, de dalles ou même de petits ouvrages urbains plus solides que ceux d’aujourd’hui.
L’idée paraît presque magique : un déchet du matin qui donnerait un béton jusqu’à 30 % plus résistant, tout en soulageant la planète. Reste à comprendre comment ce miracle annoncé fonctionne vraiment, et ce que cela change, très concrètement, pour la vie quotidienne.
Du filtre à café au chantier : pourquoi nos restes de petit-déjeuner intéressent les ingénieurs
Au cœur de cette histoire se trouve le marc de café, ce résidu noir laissé au fond de la cafetière. Plus de dix milliards de kilos sont produits chaque année dans le monde, souvent jetés avec les ordures ménagères, où ils libèrent du méthane et du CO₂ en se décomposant.
Face à ce gaspillage, des chercheurs de l’université RMIT, à Melbourne, ont eu une idée simple : transformer ce déchet en ressource pour le bâtiment. Leur étude, publiée en 2023 dans le Journal of Cleaner Production, montre qu’en remplaçant une partie du sable du béton par du marc transformé, la résistance à la compression augmente d’environ 30 %. Une expérimentation de “marc de café béton 30 % plus résistant” qui change le regard sur ce geste banal du matin.
La pyrolyse : comment le marc de café devient un “biochar” qui dope le béton
Impossible toutefois de verser du marc frais dans une bétonnière. À l’état brut, il contient des composés organiques qui perturbent la prise du ciment et fragilisent le matériau à long terme. Les chercheurs passent donc par une étape clé : la pyrolyse, un chauffage vers 350 °C, sans oxygène.
Ce traitement transforme le marc en biochar : une poudre noire, riche en carbone, stable et très poreuse. Une fois finement broyée, elle remplace jusqu’à 15 % du sable dans la recette du béton. En laboratoire, ce mélange a gagné environ +29,3 % de résistance à 28 jours. La porosité du biochar joue le rôle de petite “éponge” : elle retient de l’eau, la relâche progressivement et améliore la cohésion entre pâte de ciment et granulats.
Concrètement, que faire (et ne pas faire) avec votre marc de café aujourd’hui ?
Pour l’instant, cette innovation reste entre les mains des laboratoires et des industriels. Le béton structurel doit respecter des normes strictes, testées sur des années. Les premiers usages du marc pyrolysé concerneront sans doute des trottoirs, des allées piétonnes ou du mobilier urbain, dans une logique d’économie circulaire locale.
Chez soi, la bonne idée n’est donc pas de jouer au chimiste, mais de valoriser le marc déjà disponible : tri dans la poubelle bio, compost, collecte dédiée si la commune en propose. Chaque geste de ce type prépare le terrain à ces futurs matériaux urbains, où le café du matin pourrait, un jour, soutenir les pas devant la maison.
En bref
- ☕ En 2023, l’université RMIT de Melbourne étudie le marc de café pour formuler un béton annoncé environ 30 % plus résistant en laboratoire.
- 🔬 Le marc de café est transformé par pyrolyse avant d’être ajouté à la recette, en remplaçant une partie du sable dans certains bétons expérimentaux.
- 🌍 Cette piste ouvre des perspectives pour l’économie circulaire et la gestion des déchets organiques, avec des applications urbaines encore en phase de test et réflexion.
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