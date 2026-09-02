Tarte aux abricots : cette pâte ultra fine qui remplace la vôtre et évite à coup sûr le fond détrempé cet été

Un reste de pâte filo a bouleversé ma façon de cuire les tartes aux abricots, en plein cœur de l’été. Fond croustillant, fruits alignés, cette méthode change tout sans complication.

J’ai remplacé ma pâte à tarte par des feuilles de filo juste pour utiliser un reste : mes abricots n’ont jamais aussi bien tenu à la cuisson

Une odeur d’abricots chauds, un dessus doré, et surtout ce bruit net quand la pointe du couteau traverse le fond : cette fois, la tarte n’a pas rendu de jus. Sous les fruits, un fond étonnamment léger, tout en éclats croustillants, a remplacé la croûte compacte qu’on redoute en plein été.

À l’origine, on voulait seulement finir un paquet de pâte filo entamé ; au final, cette tarte abricots pâte filo est devenue la solution anti-pâte détrempée. Les lamelles fines se chevauchent, boivent juste ce qu’il faut de jus, et maintiennent les abricots bien alignés à la découpe. Comment reproduire ce miracle très simplement à la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de pâte filo (≈ 100 g) et 10 g de beurre pour chemiser le moule

✅ 700 g d’abricots mûrs mais fermes, lavés et simplement coupés en deux

✅ 4 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé et 100 g de crème fraîche épaisse

✅ 40 g de semoule fine, 40 g de noix de coco râpée, 70 g de beurre fondu, 1 sachet de levure chimique et 30 g d’amandes effilées

Pourquoi la pâte filo sauve les tartes aux abricots trop juteuses

Avec une pâte sablée ou brisée, le jus des fruits finit souvent par détremper le fond ; à la découpe, les abricots glissent et la part s’affaisse. En lamelles, la pâte filo forme un véritable nid croustillant, plein de minuscules interstices qui laissent circuler la chaleur et évacuent l’humidité.

L’appareil œufs–crème–semoule–noix de coco agit comme une éponge douce : il fixe le jus autour des fruits au lieu de le laisser filer au fond. Résultat, une tarte abricots filo croustillante, légère, où chaque abricot reste bien calé même quand on sert la dernière part.

Pas à pas : la tarte abricots–filo qui se tient et croustille

La méthode reste très simple : un moule bien beurré, un lit de filo en lamelles, les abricots serrés, puis l’appareil versé dessus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule de lamelles de filo. Technique : Disposer les demi-abricots, côté bombé vers le haut, fouetter œufs, sucres et crème. Cuisson : Ajouter semoule, coco, beurre fondu et levure, verser sur les fruits et cuire 35 minutes. Finition : Laisser reposer 10 minutes avant de découper ; la base croustillante se fixe et les abricots tiennent.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Filo en lamelles aérées + semoule et coco : elles absorbent le jus sans détremper. ✨ Le twist gourmand : Ajouter fleur d’oranger et pistaches concassées à la surface. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tasser la filo, laisser attendre ou choisir des abricots mous.

Conservation, service et variations autour de la pâte filo

On la sert tiède avec glace vanille ou yaourt grec. Pour garder le croustillant, la manger fraîche, ou réchauffer au four doux avec pêches, prunes ou nectarines.