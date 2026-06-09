Gâteau au chocolat sans farine : ce légume râpé du potager qui remplace tout et bluffe les invités

À mon dernier dîner, un gâteau au chocolat sans farine a mis tout le monde d’accord et les assiettes sont restées vides. Quel ingrédient discret se cache derrière sa texture fudgy et ce succès unanime ?

« Tout le monde a redemandé la recette » : mon gâteau au chocolat sans farine qui bluffe les invités

À la sortie du four, le parfum de chocolat a envahi la cuisine. Croûte fine, cœur fondant, tranche qui se tient mais colle à la fourchette : un gâteau au chocolat fudgy. À table, chacun a repris une part.

Les invités étaient persuadés d’avoir affaire à une bombe au beurre et à la farine de blé. Pourtant, ce gâteau au chocolat sans farine est aussi un gâteau au chocolat sans gluten et sans beurre. Un seul légume râpé, caché dans la pâte, fait tout le travail.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courgette moyenne (≈ 250 g crue, 200 g râpée essorée)

✅ 200 g de chocolat noir pâtissier 70 %

✅ 4 œufs moyens + 100 g de sucre en poudre

✅ 25 g de cacao en poudre non sucré + 1 pincée de sel

L’ingrédient de potager qui remplace la farine

Cet ingrédient, c’est la courgette râpée crue. Très riche en eau, elle hydrate la mie comme un corps gras et remplace la farine dans ce gâteau chocolat sans beurre, sans apporter de goût de légume.

Ses fibres retiennent l’humidité, le cacao en poudre et le chocolat noir dominent en arôme. On obtient un gâteau au chocolat à la courgette dense, moelleux, presque fondant au centre, que personne ne sait décrypter.

La recette du gâteau au chocolat sans farine qui bluffe

La préparation est simple et rapide. On prépare d’abord une base chocolatée avec les jaunes, le sucre, le cacao et la courgette, puis on ajoute des blancs montés en neige souple pour donner de la tenue sans utiliser de farine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement la courgette, la presser dans un torchon, peser 200 g essorés. Chemiser un moule 18–20 cm, préchauffer à 170–180 °C. Technique : Faire fondre doucement le chocolat, laisser tiédir. Fouetter jaunes et sucre, ajouter chocolat, cacao tamisé, sel, vanille ou café, puis la courgette. Cuisson : Monter les blancs en neige souple avec le sel. Incorporer un tiers énergiquement, puis le reste délicatement de bas en haut. Finition : Verser dans le moule, lisser. Cuire 22 à 28 min ; bords pris, centre tremblotant. Tiédir 20 min, démouler, refroidir au moins 2 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 45 (repos compris) 🔍 Le secret de l’expert La courgette apporte eau et fibres à la place d’une partie de la farine et du gras. Les blancs montés et le beurre de cacao donnent structure et fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère à café de café soluble dans le chocolat fondu et une pointe de fleur de sel au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas assez essorer la courgette ou surcuire le gâteau : on perd la texture fudgy au profit d’une masse lourde.

Variantes et idées pour servir ce gâteau sans farine

Servir bien frais, nature, poudré de cacao ou accompagné de fruits rouges et de crème fouettée peu sucrée.