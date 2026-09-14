Allée en gravier : pourquoi les paysagistes bannissent la bâche et misent sur ce textile drainant qui évite les flaques

En France, de plus en plus de paysagistes bannissent la bâche sous gravier d’allée après des orages qui transforment les jardins en champs de flaques. Quel matériau discret utilisent-ils désormais pour garder une allée de gravier stable saison après saison ?

Première grosse pluie d’automne, et l’allée toute neuve se met à gondoler. Le gravier forme des vagues, des flaques restent des jours, parfois la bâche noire ressort par endroits. Ce spectacle, les paysagistes le connaissent par cœur… au point de refuser aujourd’hui de dérouler encore ce plastique sous les graviers.

Pendant des années, la bâche plastique a pourtant été le réflexe de base pour éviter les mauvaises herbes. Facile à trouver, pas chère, elle semblait tout régler. Sauf que nos jardins se sont remplis de poches d’eau cachées. Ce que les pros posent désormais à la place change vraiment la vie du gravier.

Pourquoi les paysagistes boudent la bâche sous gravier d’allée

Sous une allée, une bâche imperméable bloque totalement l’eau et l’air. À la moindre averse, l’eau reste coincée entre le plastique et le gravier, crée une poche qui soulève le revêtement, ramollit le sol et finit par faire glisser les cailloux, surtout sur les allées légèrement en pente.

Avec les années, ce film finit en plus par se fissurer sous l’effet du froid et du soleil. Résultat : l’allée se déforme, les flaques s’installent, des mousses apparaissent et les herbes reviennent là où la bâche a craqué, alors même que l’eau ne s’infiltre toujours pas correctement ailleurs.

Feutre géotextile : ce que les paysagistes posent à la place

Les pros déroulent désormais un feutre géotextile drainant. Ce textile épais, perméable, laisse l’eau descendre dans le sol tout en jouant les filtres : la terre ne remonte pas, les graines manquent de lumière pour germer, et le gravier ne s’enfonce plus dans un sol détrempé.

Nous avons tous déjà rêvé d’une allée nette sans y penser à chaque orage. Pour y arriver, les paysagistes ont décapé le sol sur 15 à 20 cm, l’ont bien compacté, choisi un géotextile au grammage adapté au passage piéton ou voiture, puis ajouté au moins 5 cm de gravier stabilisé par-dessus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durabilité de l’allée Haute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le géotextile laisse l’eau s’infiltrer dans le sol, garde la couche de gravier au sec et empêche la terre de remonter. Le sol reste porteur, l’allée ne se déforme plus après chaque orage. 💡 Le petit plus : créer une légère pente vers une pelouse ou un massif et poser des bordures pour guider l’eau et retenir le gravier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mélanger une bâche plastique imperméable et un géotextile sous la même allée : l’eau se coince, les poches se forment et le gravier finit par gondoler.

Les bons gestes pour une allée de gravier qui traverse les saisons

Pour poser ou refaire une allée de gravier correctement, les pros respectent un ordre précis : sol décapé et tassé, géotextile déroulé avec des lés qui se chevauchent d’au moins 20 cm, bordures pour retenir les cailloux, puis couche drainante de graviers grossiers avant le gravier décoratif.

D’ailleurs, une épaisseur d’au moins 5 cm de gravier concassé limite les ornières, surtout si l’allée accueille une voiture. Ensuite, il suffit de surveiller quelques points clés chaque année :

absence de cuvettes ou de flaques persistantes ;

géotextile jamais visible, même aux endroits très fréquentés ;

bordures qui tiennent le gravier en place ;

aucun mélange de restes de bâche plastique avec le feutre.