Jardin : arrêtez de poser cette bordure en bois, elle ne tient pas deux hivers (et les pros ont bien mieux)
Partout, les paysagistes voient les bordures de massif en bois s’effondrer après à peine deux hivers. Que cachent vraiment ces jolis rondins fraîchement plantés en terre ?
En automne, quand on refait les massifs, difficile de résister à ces petites bordures en rondins parfaitement alignées en jardinerie. En quelques coups de maillet, la plate‑bande est cerclée, le jardin paraît plus net.
Les paysagistes, eux, savent déjà comment l’histoire finit. Au bout de deux hivers, la bordure de massif en bois a noirci, s’est affaissée, disparu dans la boue, et il faut tout recommencer. Mieux vaut savoir ce qui se passe sous la surface.
Pourquoi la bordure de massif en bois brut ne tient pas deux hivers
Planté en terre, le bois brut vit dans un bain d’humidité. Pluie, arrosage et eau du sol remontent dans les fibres comme dans une éponge. Champignons et bactéries s’y nourrissent, puis le gel fait éclater ces fibres imbibées : en deux hivers, les rondins se déforment, noircissent et commencent à se coucher.
Les petites bordures roulées vendues en jardinerie sont souvent en pin tendre, de faible section, simplement agrafées sur un fil. Dans un sol lourd ou mal drainé, ce bois non traité dépasse rarement quelques années ; sur le terrain, des paysagistes constatent qu’il a pourri avant même la fin du deuxième hiver.
Les erreurs que nous commettons avec les bordures en bois
Nous avons tous cédé au prix mini et à la pose express. On plante les piquets à la masse, on déroule, on rebouche vite fait : en une heure, le massif est encadré. Mais sans tranchée préparée, sans lit drainant, la partie enterrée reste collée à une terre qui ne sèche jamais vraiment.
Autre réflexe fréquent : coller la bordure au gazon pour gagner un peu de place. Les racines de la pelouse trouvent dans le bois humide un appui idéal pour franchir la limite et coloniser le massif. À la clé, des heures passées à arracher des morceaux pourris, racheter des rondins et tout réinstaller tous les deux ou trois ans.
La solution des paysagistes : une bordure minérale qui dure des décennies
La parade des paysagistes consiste à remplacer le bois par une bordure minérale, en briques de récupération ou pavés posés sur un lit de sable. On trace le contour, on creuse une tranchée d’environ quinze centimètres, puis on verse trois à cinq centimètres de sable pour le drainage et la mise à niveau.
Les briques sont ensuite enfoncées à mi‑hauteur dans ce lit souple, bien serrées les unes contre les autres. La masse minérale forme une barrière durable contre les racines du gazon et retient la terre des massifs, tout en résistant au gel. Posée une fois, cette bordure peut rester en place des décennies, sans traitement ni corvée de remplacement.
En bref
- En quelques automnes, des paysagistes constatent que la bordure de massif en bois brut en jardinerie pourrit et s’affaisse souvent avant même le deuxième hiver. 🍂
- Le bois planté en pleine terre reste gorgé d’humidité, attire champignons et bactéries, puis éclate au gel, transformant rapidement ces rondins en morceaux noirs instables. 🪵
- Les paysagistes privilégient une bordure minérale en briques, posée sur une base spécifique, bien plus durable et stable que les rondins classiques du commerce. 🧱
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