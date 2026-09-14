Jardin : arrêtez de poser cette bordure en bois, elle ne tient pas deux hivers (et les pros ont bien mieux)

Partout, les paysagistes voient les bordures de massif en bois s’effondrer après à peine deux hivers. Que cachent vraiment ces jolis rondins fraîchement plantés en terre ?

En automne, quand on refait les massifs, difficile de résister à ces petites bordures en rondins parfaitement alignées en jardinerie. En quelques coups de maillet, la plate‑bande est cerclée, le jardin paraît plus net.

Les paysagistes, eux, savent déjà comment l’histoire finit. Au bout de deux hivers, la bordure de massif en bois a noirci, s’est affaissée, disparu dans la boue, et il faut tout recommencer. Mieux vaut savoir ce qui se passe sous la surface.

Pourquoi la bordure de massif en bois brut ne tient pas deux hivers

Planté en terre, le bois brut vit dans un bain d’humidité. Pluie, arrosage et eau du sol remontent dans les fibres comme dans une éponge. Champignons et bactéries s’y nourrissent, puis le gel fait éclater ces fibres imbibées : en deux hivers, les rondins se déforment, noircissent et commencent à se coucher.

Les petites bordures roulées vendues en jardinerie sont souvent en pin tendre, de faible section, simplement agrafées sur un fil. Dans un sol lourd ou mal drainé, ce bois non traité dépasse rarement quelques années ; sur le terrain, des paysagistes constatent qu’il a pourri avant même la fin du deuxième hiver.

Les erreurs que nous commettons avec les bordures en bois

Nous avons tous cédé au prix mini et à la pose express. On plante les piquets à la masse, on déroule, on rebouche vite fait : en une heure, le massif est encadré. Mais sans tranchée préparée, sans lit drainant, la partie enterrée reste collée à une terre qui ne sèche jamais vraiment.

Autre réflexe fréquent : coller la bordure au gazon pour gagner un peu de place. Les racines de la pelouse trouvent dans le bois humide un appui idéal pour franchir la limite et coloniser le massif. À la clé, des heures passées à arracher des morceaux pourris, racheter des rondins et tout réinstaller tous les deux ou trois ans.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie estimée 20 à 30 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Posées à moitié dans un lit de sable, les briques ne pourrissent pas et supportent les cycles de gel. Le sable draine l’eau et maintient la bordure stable pendant des années. 💡 Le petit plus : Utiliser des briques de récupération aux couleurs variées crée une frise discrète qui donne immédiatement du charme aux massifs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser du bois brut directement dans la terre ou installer les briques sans tranchée ni lit de sable ; la bordure bougerait en quelques saisons.

La solution des paysagistes : une bordure minérale qui dure des décennies

La parade des paysagistes consiste à remplacer le bois par une bordure minérale, en briques de récupération ou pavés posés sur un lit de sable. On trace le contour, on creuse une tranchée d’environ quinze centimètres, puis on verse trois à cinq centimètres de sable pour le drainage et la mise à niveau.

Les briques sont ensuite enfoncées à mi‑hauteur dans ce lit souple, bien serrées les unes contre les autres. La masse minérale forme une barrière durable contre les racines du gazon et retient la terre des massifs, tout en résistant au gel. Posée une fois, cette bordure peut rester en place des décennies, sans traitement ni corvée de remplacement.