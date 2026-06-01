Je m'apprêtais à jeter ce matériau, puis mon voisin m'a montré comment il transformait tout son jardin

En partant à la déchetterie avec un coffre plein de briques, un jardinier pensait s’en débarrasser. La visite surprise du voisin va changer son jardin pour de bon.

Le coffre était plein de vieilles briques encore couvertes de poussière. Direction la déchetterie, comme dans tant de jardins français où ce tas rougeâtre finit par lasser… Jusqu’au moment où un voisin lève la main, demande d’attendre, et propose de venir voir ce qu’il a fait des siennes derrière sa haie.

De l’autre côté, surprise : des bordures de jardin en briques qui redessinent allées et massifs, façon petit jardin anglais. Rien d’acheté, tout en briques de récupération, posé en un week-end. C’est exactement ce déclic-là qui donne envie de regarder son propre tas autrement.

Le tas qui gênait… devenu trésor pour structurer le jardin

Dans beaucoup de jardins, les vieilles briques ont rappelé un chantier, une rénovation, une démolition. Elles ont fini entassées au fond du terrain, envahies de mousse, presque honteuses. Pourtant, ces briques cuites, pleines et lourdes, ont été conçues pour résister au gel et ne pourrissent pas : elles rivalisent avec les bordures minérales vendues en magasin, mais sans dépenser un centime de plus.

Posées en bordure, elles tracent des limites nettes entre pelouse, allées et massifs, retiennent la terre et le paillis, freinent l’herbe qui avance. D’ailleurs, cet esprit jardin zéro déchet plaît : on valorise un matériau déjà là, on gagne en confort d’entretien et on apporte immédiatement du cachet aux extérieurs.

Préparer et poser des bordures de jardin en briques de récupération

Nous avons tous déjà laissé un tas de briques traîner en se disant qu’un jour, peut-être… La première étape a été de trier. On garde les briques pleines, encore solides, on écarte celles qui s’effritent. Un simple brossage à l’eau a suffi pour enlever poussière et vieux mortier, tout en laissant un peu de patine pour le charme. Ensuite, il a fallu tracer la ligne de la future bordure au cordeau pour les segments droits, ou avec un tuyau d’arrosage posé au sol pour de jolies courbes faciles à tondre, même avec un robot.

Vient alors le moment de creuser une tranchée, un peu plus large que la brique. Un lit de sable tassé a été étalé pour stabiliser et assurer le drainage. Les briques ont été posées selon l’effet recherché :

sur chant, enterrées aux deux tiers, pour une bordure haute bien marquée ;

à plat, pour une séparation discrète entre gazon et massif ;

en léger zigzag, pour un esprit cottage plein de douceur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget matériaux déjà chez vous 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les briques cuites sont imputrescibles et très résistantes au gel. Calées sur un lit de sable, elles forment une barrière rigide qui retient la terre et le paillis, tout en laissant l’eau s’infiltrer. Enterrées suffisamment, elles restent stables pendant des années et dessinent une bordure nette, sans béton ni gros travaux. 💡 Le petit plus : alterner quelques briques posées en biais ou en zigzag crée un effet de bordure travaillée, digne d’un jardin anglais, sans une dépense. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser les briques directement sur la terre, sans tranchée ni sable : la bordure se déforme et se renverse dès les premières pluies et les épisodes de gel.

Faire durer ses bordures… et finir tout le tas intelligemment

Une fois la dernière brique calée, le jardin a aussitôt semblé plus net. L’entretien est resté minimal : un brossage rapide si l’on veut garder la couleur, ou bien on laisse mousse et lichens s’installer pour renforcer le côté naturel. Chaque printemps, un coup d’œil a permis de repérer une brique qui aurait bougé après le gel, et de la remettre en place en quelques gestes.

Petit bonus : les briques restantes ont servi à encadrer un carré potager et à souligner une petite marche dans un talus. Le tas a disparu, remplacé par des lignes élégantes de briques de récupération, et un jardin qui fait parler les voisins… sans avoir vidé le porte-monnaie.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces vieilles bouteilles en verre peuvent sublimer votre jardin, arrêtez de les jeter et utilisez-les ainsi»