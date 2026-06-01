Adieu les thuyas : cette haie ultra résistante, légère et quasi sans entretien envahit les jardins en 2026

Assoiffés, malades, les thuyas lassent les jardiniers français, surtout après des étés de canicule. En 2026, une haie de miscanthus promet un écran dense, presque sans entretien.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Miscanthus (Miscanthus × giganteus, M. floridulus, M. sinensis) 🌸 Nom courant Miscanthus, Eulalie, herbe à éléphant 📏 Dimensions 1,5 à 4 m de haut x 0,8 à 1,2 m de large par touffe ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, tolère bien le vent ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 à -20 °C selon les variétés 🍂 Feuillage Caduc, chaumes secs décoratifs et occultants en hiver

Les beaux jours reviennent et, avec eux, ce vieux mur de thuyas qui jaunit, boit des arrosoirs entiers et réclame la tonte au moindre rayon de soleil. Beaucoup de jardins français ont été enfermés derrière ces remparts verts, aussi fatigants à entretenir que peu accueillants pour la biodiversité.

En 2026, le vent a tourné : les jardiniers cherchent des haies plus légères, plus graphiques, capables de survivre aux canicules sans engloutir les week-ends. Une graminée géante coche toutes les cases et remplace les conifères alignés chez les paysagistes… la haie de miscanthus change totalement le paysage.

Pourquoi les thuyas ne font plus rêver en 2026

Le thuya a longtemps été pratique, mais il a montré ses limites dès que les étés se sont réchauffés : racines superficielles, soif permanente, brunissements inexpliqués, attaques de champignons. Beaucoup de haies ont dépéri au fil des canicules, laissant des trous peu élégants dans les jardins.

Côté entretien, la facture temps et énergie est lourde. Ces conifères ont demandé deux à trois tailles par an, des kilos de déchets verts à transporter en déchetterie et souvent le recours à un taille-haie bruyant perché sur un escabeau. Difficile de parler de jardin plaisir dans ces conditions.

Haie de Miscanthus : la nouvelle star ultra résistante

À l’inverse, le Miscanthus est une grande graminée vivace qui forme des touffes souples, ornées de plumeaux soyeux qui oscillent au vent. Selon les variétés, la haie atteint 1,5 à 4 m de hauteur, de quoi créer un vrai brise-vue. La plante supporte la sécheresse une fois installée, accepte aussi les sols lourds et humides, et reste très rarement malade.

Nous avons tous déjà planté des haies trop serrées en pensant gagner du temps. Avec l’eulalie, mieux vaut respecter environ 80 cm entre chaque pied pour obtenir, en quelques saisons, un écran dense mais aérien. Autre avantage fort : une seule taille courte en fin d’hiver suffit, juste avant la reprise de végétation, donc en dehors de la période de nidification des oiseaux qui s’étend généralement de mi-mars à fin juillet.

Comment installer une haie de Miscanthus sans se compliquer la vie

La période idéale de plantation a lieu du printemps au tout début de l’été, hors gel et fortes chaleurs. En plein soleil ou en légère mi-ombre, on prépare un sol ameubli et enrichi de compost, puis on aligne les jeunes plants le long de la limite à masquer. Les bons réflexes sont simples :

creuser une tranchée large,

tremper les mottes,

planter tous les 80 cm, tasser, arroser généreusement,

pailler le pied pour garder la fraîcheur.

La première année, quelques arrosages en été ont été nécessaires ; ensuite, la haie s’est débrouillée presque seule. En fin d’hiver, il suffit de tout rabattre à 10–20 cm du sol : les tiges sèches peuvent être broyées et réutilisées en paillage au potager. Les touffes se divisent tous les quatre à cinq ans si besoin, et offrent entre-temps un refuge très apprécié des oiseaux et insectes utiles.