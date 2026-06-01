Si votre frigo sent mauvais malgré le nettoyage, cet objet de la salle de bain en bas de la clayette peut tout changer

Son frigo sentait mauvais malgré un nettoyage complet, jusqu’au jour où sa belle-mère a ouvert la porte devant toute la famille. Sur la clayette du bas, elle a posé un objet inattendu qui a fait disparaître l’odeur en quelques jours.

Odeur de fromage aigre, de poisson ou de légumes oubliés… Dans certains foyers, le frigo empeste alors qu’il vient d’être frotté de fond en comble. Une lectrice résume : « Mon frigo sentait mauvais malgré le nettoyage ». La gêne est réelle, surtout quand quelqu’un ouvre la porte devant soi.

Lors d’un déjeuner, sa belle-mère a justement ouvert ce frigo récalcitrant. Plutôt que de faire une remarque, elle a sorti un objet du placard, l’a posé discrètement sur la clayette du bas et a refermé. En quelques jours, l’odeur s’est évanouie. Cet objet du quotidien, improbable dans un réfrigérateur, peut aussi changer la donne chez vous.

Pourquoi un frigo peut encore sentir mauvais après un grand ménage ?

Nettoyer les parois et les clayettes ne suffit pas toujours à chasser les mauvaises odeurs. Souvent, la source se cache ailleurs : restes oubliés au fond, pots entamés depuis plus de quatre jours, jus de viande qui a coulé sous un bac… Même en les jetant, les bactéries et les moisissures qui se sont développées continuent à imprégner l’air du frigo.

L’autre grande coupable, c’est l’humidité. La condensation se dépose sur les parois, ruisselle vers le bas et stagne, surtout quand la température dépasse les 4 °C ou que les joints ferment mal. La goulotte d’évacuation et le bac de dégivrage peuvent aussi se remplir de dépôts et dégager une odeur tenace. Le résultat : un appareil propre en surface, mais une atmosphère qui sent toujours le renfermé.

Comment ça fonctionne exactement ? (et pourquoi le mettre en bas)

Face à cette situation, la belle-mère de notre lectrice a utilisé un allié inattendu : un simple rouleau de papier toilette, posé debout sur la clayette du bas, vers le fond. Fabriqué en cellulose, un matériau très poreux, le papier agit comme une éponge. Il aspire l’humidité de l’air, limite la condensation et freine la formation de moisissures responsables des mauvaises odeurs.

Comme l’humidité a tendance à descendre, cette zone basse concentre l’eau et les odeurs : y placer l’absorbeur le rend plus efficace. En même temps, les fibres du papier piègent une partie des molécules odorantes qui flottent dans le frigo. Pour que l’astuce reste hygiénique, il faut choisir un rouleau neuf, blanc, non parfumé, le protéger des éclaboussures éventuelles et le remplacer toutes les deux à trois semaines, ou dès qu’il est visiblement humide. On ne le réutilise évidemment pas ailleurs : direction la poubelle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Anti-gâchis On jette moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le papier toilette en cellulose se comporte comme un petit sachet anti-humidité : il absorbe l’eau qui ruisselle vers le bas du frigo, crée un environnement moins favorable aux moisissures et retient une partie des molécules responsables des mauvaises odeurs. 💡 Le petit plus : déposer 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle sur le carton et saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur le rouleau pour un frigo à la fois plus sec et délicatement parfumé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur le rouleau et oublier le vrai problème : aliments périmés, bac de dégivrage encrassé, température mal réglée ou frigo jamais nettoyé en profondeur.

Version boostée : huiles essentielles, bicarbonate et bac à légumes

Pour renforcer encore cette astuce, certaines familles déposent deux ou trois gouttes d’huile essentielle de citron, de lavande ou d’eucalyptus sur le carton du rouleau. L’odeur reste discrète et s’atténue au bout d’une semaine, il suffit d’en remettre un peu. Un voile de bicarbonate de soude sur le papier, ou dans une coupelle à côté, aide aussi à neutraliser les relents de poisson ou de fromage. Enfin, tapisser le fond du bac à légumes avec du papier absorbant, à changer dès qu’il est mouillé, permet de capter l’eau qui s’y accumule. Le combo frigo bien réglé autour de 4 °C, aliments triés régulièrement et rouleau de papier toilette au bon endroit fait souvent la différence sur la durée.

Sources Top Santé

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