Canicule : ce dessert aux fraises sans four, prêt en 20 min, cache un secret crousti-fondant qui bluffe les invités

Canicule en cuisine mais grosse envie de fraises : ces tartelettes aux fraises sans cuisson promettent du frais sans allumer le four. Base qui claque, crème ultra fondante : tout se joue sur le tassage et un repos au froid minuté.

Envie d’un dessert aux fraises canon sans la chaleur du four ? Mes tartelettes crousti-fondantes à croquer !

Quand la barquette de fraises embaume la cuisine, on a envie de fraîcheur immédiate, de croquant sous la dent et de crème qui fond sans lourdeur. Mais hors de question de transformer la pièce en sauna avec un four lancé à 180 °C.

Ces petites assiettes jouent justement ce contraste : tartelettes aux fraises sans cuisson, base biscuitée qui claque, crème citronnée veloutée, fruits brillants comme en vitrine. Et si on en faisait la signature dessert des soirées trop chaudes pour pâtisser ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la base : 200 g de biscuits petits-beurre, 90 g de beurre fondu, 1 pincée de sel

✅ Pour la crème : 250 g de mascarpone, 120 g de yaourt grec, 80 g de sucre glace

✅ Parfums : zeste de citron non traité , 2 c. à soupe de jus, 1 sachet de sucre vanillé

, 2 c. à soupe de jus, 1 sachet de sucre vanillé ✅ Finition : 400 g de fraises fraîches + basilic ou framboises en option

Le dessert fraises spécial canicule : zéro four, 100 % frais

Ici, on remplace la pâte cuite par une base biscuits-beurre façon cheesecake bien croquante, obtenue en quelques minutes seulement. Au-dessus, une crème onctueuse sans œufs, fouettée à froid avec citron et vanille, apporte le fondant. Les fraises, posées en bouquet, gardent tout leur jus grâce au montage minute. Résultat : un dessert aux fraises sans four, net en bouche, qui se tient même quand il fait très chaud.

Étape 1 : réussir une base croustillante sans cuisson

Pour 6 tartelettes aux fraises sans cuisson, on mixe les biscuits avec le beurre fondu et le sel jusqu’à obtenir une texture de sable humide. Le secret, c’est le tassage : on presse fort au fond des moules, avec le dos d’une cuillère ou un fond de verre, pour un socle compact. Vingt minutes de repos au frais suffisent pour que le beurre fige et soude l’ensemble.

Pendant ce temps, on fouette mascarpone bien froid, yaourt grec épais, sucre glace, vanille et citron juste assez pour une crème lisse qui se tient. Les fraises Gariguette, Ciflorette ou Mara des bois sont rincées, parfaitement séchées puis tamponnées pour limiter le jus. On garnit les fonds refroidis, on dispose les fruits, puis on laisse poser 1 à 2 h au frais ; c’est ce temps qui crée le vrai effet crousti-fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les biscuits, les lier au beurre fondu, tasser dans 6 moules et réserver au frais. Technique : Fouetter rapidement mascarpone, yaourt, sucres et citron pour une crème lisse qui se tient. Cuisson : Laisser le froid faire le travail ; les fonds et les tartelettes se raffermissent uniquement au réfrigérateur. Finition : Sécher les fraises, garnir de crème, disposer les fruits en rosace et servir très frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & confort 20 min + 1 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Le mélange biscuits et beurre forme un réseau qui se solidifie au froid, donnant un croquant net sans cuisson. La crème, elle, est une émulsion de matières grasses et d’eau ; fouettée brièvement, elle reste stable et légère, tandis que le citron équilibre la richesse. ✨ Le twist gourmand : Ajouter du basilic finement ciselé et un zeste de citron vert dans la crème, puis quelques éclats de pistaches grillées sur les fraises. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Négliger le tassage, trop fouetter la crème ou monter les tartelettes avec des fraises humides qui détrempent la base.

Variantes & twists gourmands autour des fraises

On peut troquer les petits-beurre contre des spéculoos pour une note caramélisée, mêler quelques framboises aux fraises et servir avec un filet de citron. Les fonds et la crème se préparent la veille, séparément au frais, puis on réalise le montage minute ; les tartelettes montées se gardent jusqu’à 24 h au réfrigérateur.