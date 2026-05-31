Courgettes : cette erreur de cuisson que tout le monde fait gâche leurs bienfaits pour votre santé

Entre purée trop cuite et salade qui ballonne, la meilleure façon de manger des courgettes n’est pas celle que vous croyez. Comment quelques gestes simples peuvent changer vos vitamines… et votre ventre.

Tout le monde se trompe sur la meilleure façon de manger des courgettes : votre façon de les cuisiner change tout pour votre santé

Sur la planche, la courgette sent le vert frais, presque herbacé. À la poêle, elle devient dorée, fondante… parfois tellement cuite qu’elle se transforme en purée aqueuse, sans relief, ni vraie légèreté dans l’assiette.

Et c’est l’inverse quand on les mange crues à la va-vite : belle salade, mais ventre gonflé. On se trompe de combat ; la meilleure façon de manger des courgettes tient surtout à la préparation minutieuse. Et là, la santé change vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes bio ou locales, bien fermes

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive de bonne qualité

✅ 1 citron bio pour le jus et le zeste

✅ 1 yaourt nature (125 g) et 1/2 botte d’herbes fraîches

Pourquoi votre façon de cuire les courgettes change tout pour votre santé

Crues, les courgettes gardent mieux la vitamine C, fragile à la chaleur, surtout quand elles sont taillées finement en rubans ou en carpaccio. Cuites doucement, elles deviennent plus tolérables pour les intestins sensibles et libèrent mieux leurs caroténoïdes, mieux absorbés avec un peu de matière grasse. On évite d’éplucher systématiquement : la peau concentre des nutriments, seules les grosses graines fibreuses gagnent à être retirées.

Recette pivot : le duo de courgettes cru/cuit qui coche toutes les cases santé

On commence par bien choisir ses courgettes : fermes, lisses, sans taches, de préférence issues de l’agriculture bio ou locale pour limiter les résidus de pesticides. La moitié part en rubans crus marinés au citron ; l’autre est cuite à la vapeur ou à la poêle, brièvement, pour rester fondante sans se déliter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, garder la peau, ôter les grosses graines, séparer cru et cuit. Technique : Tailler des rubans fins, mélanger avec citron, herbes, yaourt, saler, laisser reposer 15–20 min. Cuisson : Cuire le reste à la vapeur ou poêle 5–8 min, feu moyen. Finition : Ajouter l’huile d’olive, dresser cru et cuit ensemble, parsemer fromage ou olives.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson courte protège une partie de la vitamine C, tandis que le gras ajouté hors du feu aide les caroténoïdes à passer la barrière intestinale sans alourdir le plat. ✨ Le twist gourmand : Un yaourt citronné, quelques herbes fraîches et un trait d’huile d’olive transforment ce duo en assiette méditerranéenne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sur-cuire les courgettes jusqu’à les faire bouillir dans leur eau puis rajouter trop d’huile, en plus de retirer toute la peau par réflexe.

Le bon compromis au quotidien : alterner cru et cuit sans réfléchir

Au quotidien, on peut viser une assiette moitié courgettes crues marinées, moitié courgettes cuites fondantes ; les ventres fragiles augmenteront la part cuite. Ce duo accompagne un poisson, un œuf, des céréales et se garde jusqu’au lendemain au frais, couvert. Dernier réflexe santé : laver soigneusement la peau, privilégier les circuits tracés, et jeter tout lot visé par un rappel signalé sur Rappel Conso.