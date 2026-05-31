Ces verrines au citron plus légères qu’un tiramisu disparaissent avant le café, si vous évitez cette erreur fatale

En fin de repas, ces verrines tiramisu citron servies glacées promettent une fraîcheur inattendue. Entre crème mascarpone aérienne et biscuits juste imbibés, le secret se joue la veille.

Dans le verre, les couches se superposent bien nettes, les biscuits à la cuillère boivent juste un voile de citron, et la cuillère traverse une crème qui glisse sans lourdeur. L’odeur des zestes frais donne déjà envie de servir.

Plus léger qu’un tiramisu classique et deux fois plus frais, ce tiramisu citron en verrines se prépare la veille, se sert glacé, et a tendance à disparaître avant même l’arrivée du café.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 16 biscuits à la cuillère + 2 citrons jaunes non traités

✅ 120 ml d’eau + 60 g de sucre pour le sirop d’imbibage au citron

✅ 250 g de mascarpone + 250 ml de crème liquide entière très froide

✅ 60 g de sucre glace, vanille, pincée de sel, 1 c. à soupe de limoncello, zestes et biscuits pour la finition

Pourquoi ces verrines tiramisu citron sont plus légères qu’un tiramisu classique

Dans ces verrines citron mascarpone, on garde le plaisir de la crème au mascarpone mais on l’allège avec une chantilly montée à part. Pas d’œufs crus, moins de sucre, et un sirop d’imbibage au citron qui remplace le café alcoolisé : la sensation en bouche change complètement. La matière grasse enrobe l’acidité ; ce tiramisu citron plus léger « nettoie » le palais et laisse une fraîcheur nette, sans impression de fin de repas trop chargée.

Pas à pas : réussir vos verrines tiramisu citron sans les alourdir

Tout se joue sur trois points : dans ces verrines tiramisu citron, un sirop bien sucré mais jamais brûlant, un imbibage express – une seconde par face – et une crème mascarpone aérienne qui se tient. On monte en verrines transparentes, on lisse la surface, puis le réfrigérateur à 4 °C assure le repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer un sirop en chauffant eau et sucre, ajouter jus et zestes, laisser tiédir, verser éventuellement le limoncello. Technique : Assouplir le mascarpone avec sucre glace, vanille et sel, puis incorporer la chantilly bien ferme pour une crème homogène. Cuisson : Tremper chaque biscuit une seconde par face dans le sirop, égoutter, disposer en couches dans les verrines, recouvrir de crème. Finition : Terminer par une couche de crème lisse, couvrir, laisser reposer au frais au moins 6 heures, voire toute une nuit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min + 6 h de repos 🔍 Le secret de l’expert Mascarpone et chantilly foisonnée enveloppent l’acidité du citron, emprisonnent de l’air, puis se raffermissent au froid pour une texture fondante. ✨ Le twist gourmand : Parsemer la crème de graines de pavot et finir par un nuage de meringue émiettée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser les biscuits tremper ni utiliser un sirop chaud : ils s’effondrent et liquéfient la crème.

Le carnet de chef : réglages fins, variantes et rattrapage

Goûter le sirop : on ajoute du sucre si le citron pique trop, un filet de jus s’il manque de peps, puis on garde les verrines tiramisu citron filmées au frais jusqu’au lendemain.