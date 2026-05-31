Cette pizza blanche aux courgettes reste croustillante en pleine canicule, si vous évitez cette erreur de four

Quand il fait lourd, cette pizza blanche aux courgettes mise sur une pâte fine et un topping citronné. Croustillante et légère, elle garde pourtant tout le fondant des légumes.

Quand le thermomètre s’affole, on a envie d’une pâte qui claque sous la dent, pas d’un plat qui plombe. Sur la table, une grande pizza blanche apparaît, fine comme une tuile, couverte de rubans de courgettes, de fromage à peine doré, de zeste de citron.

Cette pizza blanche aux courgettes joue la carte fraîcheur. Base crémeuse mais légère, acidité du citron, herbes qui claquent… On croque, ça croustille, ça reste digeste même en plein cagnard. Reste à voir comment la réussir sans pâte détrempée ni légumes mollassons.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte à pizza fine (≈ 250 g) + 1 à 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 100 g de crème fraîche épaisse, 180 g de ricotta, 1 gousse d’ail, sel, poivre

✅ 2 courgettes moyennes (≈ 350 g), sel pour dégorger, zeste et jus de 1 citron

✅ 150 à 180 g de mozzarella, basilic ou menthe, 20 g de parmesan, pignons (option)

Pourquoi cette pizza blanche aux courgettes est parfaite quand il fait très chaud

Sans sauce tomate, la pizza blanche courgettes ricotta pèse moins sur l’estomac quand il fait très chaud. La base crème fraîche–ricotta est étalée très finement, juste de quoi enrober la pâte. Le citron, ajouté en zeste et en jus, coupe la richesse et rafraîchit chaque bouchée. Résultat : une pizza courgettes légère et estivale, qu’on finit sans lourdeur, même avec un verre bien frais à côté.

Préparer les courgettes et la base blanche sans détremper la pâte

Pour éviter la pâte molle, deux gestes suffisent. On tranche les courgettes en lamelles très fines, on les sale légèrement et on les laisse dégorger 10 à 15 minutes avant de bien les éponger. En parallèle, on égoutte la mozzarella et on la déchire en morceaux. Moins d’eau sur la pâte, plus de croustillant, et une pizza courgettes sans sauce tomate qui reste nette à la découpe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Etaler la pâte sur du papier cuisson, préchauffer le four à 240 °C avec la plaque à l’intérieur. Technique : Mélanger crème, ricotta, ail, sel, poivre, zeste et jus de citron ; étaler en couche fine sur la pâte. Cuisson : Eponger les lamelles de courgettes, les disposer en rosace, arroser d’un filet d’huile d’olive, ajouter la mozzarella. Finition : Glisser la pizza sur la plaque brûlante, cuire 12 à 15 minutes ; finir au poivre, herbes fraîches, parmesan et pignons si envie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le dégorgement au sel limite l’eau des courgettes, la plaque préchauffée à 240 °C saisit aussitôt la pâte. L’acidité du citron allège la crème et donne une vraie sensation de fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer un mélange parmesan râpé, pignons grillés et zeste de citron, puis finir avec quelques feuilles de menthe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir une pâte épaisse sur plaque froide avec des courgettes non dégorgées et une mozzarella mal égouttée ; la pizza ressort molle, détrempée, tout sauf estivale.

Finitions, conservation et variantes ultra fraîches

Cette pizza blanche aux courgettes, façon pizza courgettes citron basilic, se savoure surtout brûlante, sortie du four, avec un filet d’huile d’olive et quelques feuilles de basilic ou de menthe. Les restes se réchauffent 5 minutes à 200 °C sur plaque chaude. On peut aussi ajouter des lanières de jambon cru ou une simple salade de roquette citronnée.