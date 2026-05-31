Ce tiramisu salé sans cuisson fait oublier les entrées chaudes : le geste à éviter absolument cet été

En plein été, j’ai remplacé les entrées chaudes par un tiramisu salé tomates–stracciatella, monté en verrine et 100 % sans cuisson. Quelle est l’astuce qui le garde frais, structuré et irrésistible à chaque service ?

Tiramisu salé : préparé tout l’été à la place des entrées chaudes, toute la table a adoré

Tomates bien rouges, parfum de basilic, trait de crème balsamique… Quand ce tiramisu salé arrive sur la table, on entend aussitôt les cuillères taper contre le verre. La crème au mascarpone reste ferme, la stracciatella s’étire légèrement, les biscuits croustillent encore sous la dent.

En plein été, quand le four reste éteint et que l’on cherche une entrée froide d’été sans cuisson, ce tiramisu salé en verrine remplace sans effort les gratins et feuilletés. Prêt en quelques minutes, monté en couches comme un dessert, il rafraîchit vraiment. Reste à savoir comment garder les tomates juteuses mais pas noyées, et les biscuits apéritifs type TUC croquants juste ce qu’il faut.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600–700 g de tomates mûres mais fermes (5–6 pièces)

✅ 60 g de mascarpone + 70 g de crème liquide entière bien froide, épices du Sud, sel, poivre

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1/2 échalote ciselée

✅ 5 biscuits apéritifs type TUC, 2 c. à soupe de pesto de basilic, 50 g de stracciatella (cœur de burrata), olives, crème balsamique

Pourquoi ce tiramisu salé fait oublier les entrées chaudes

Tout se joue dans le contraste. Les tomates assaisonnées apportent le frais et le juteux, la crème au mascarpone enveloppe le tout, la stracciatella ajoute un cœur ultra fondant, tandis que les biscuits apéritifs apportent le croquant. Comme un tiramisu classique, ce tiramisu salé tomates stracciatella repose sur un montage en couches, mais entièrement monté à froid. En verrine ou en bocal, on obtient une vraie entrée froide d’été sans cuisson, pratique à transporter et à servir en buffet.

La méthode express pour un tiramisu salé sans cuisson qui se tient

Pour éviter la verrine noyée, on laisse d’abord les tomates en dés rendre leur eau. Elles reposent 10 à 15 minutes dans une passoire après assaisonnement, au-dessus d’un bol. Pendant ce temps, on fouette mascarpone et crème bien froide avec les herbes ; la texture devient souple et légèrement mousseuse, parfaite pour enrober sans couler. Il ne reste plus qu’à alterner tomates, crème, TUC concassés, pesto et stracciatella, en couches fines.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter mascarpone, crème liquide entière bien froide, épices, sel et poivre jusqu’à obtenir une crème lisse et aérée. Technique : Couper les tomates en petits dés, les mélanger avec huile, vinaigre, sel, poivre, échalote ciselée, puis les laisser rendre leur eau dans une passoire. Cuisson : Aucune ; monter le tiramisu salé en couches successives : tomates égouttées, crème, biscuits TUC concassés, pesto, puis stracciatella au centre. Finition : Terminer par de la crème, olives en rondelles, miettes de biscuits et crème balsamique, puis laisser reposer 2 à 4 h au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 2 h 🔍 Le secret de l’expert Le dégorgement léger des tomates limite l’eau libre ; les biscuits s’imbibent juste au cœur, sans se transformer en pâte. En parallèle, la crème fouettée enferme de l’air et se raffermit au temps de repos au réfrigérateur, ce qui stabilise le tiramisu salé et permet une belle tenue à la cuillère. ✨ Le twist gourmand : Ajouter dans la crème un peu de zeste de citron finement râpé et une cuillère de parmesan, puis finir chaque verrine avec quelques gouttes d’huile d’olive fruitée et du basilic frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le tiramisu salé avec des tomates non égouttées et trop de biscuits TUC, puis le servir sans repos : les couches s’affaissent, le fond se remplit d’eau et le croquant disparaît.

Astuces de service, conservation et variantes estivales

Ce tiramisu salé se conserve jusqu’à 24 heures au frais, en bocaux bien fermés. Pour un pique-nique, on glisse les verrines dans un sac isotherme avec des pains de glace. On peut alléger la crème en remplaçant la moitié du mascarpone par du yaourt grec, choisir des biscuits complets et un pesto maison riche en basilic. Une poignée de tomates cerises colorées sur le dessus, et cette entrée devient la star des soirées d’été, sans une minute de cuisson.