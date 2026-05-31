Les Brésiliens gardent jalousement ce redoutable cocktail au citron vert qui fait oublier votre mojito

Au Brésil, un simple mélange citron vert, sucre et cachaça fait de l’ombre au mojito. Ce cocktail caïpirinha cache un geste clé que beaucoup ratent.

Dans le verre, ça commence par une odeur de zeste fraîchement coupé. La glace craque, le sucre de canne se mêle au jus. On pense au mojito, puis le citron vert frappe plus droit, sans menthe pour adoucir.

Au Brésil, ce mélange se prépare au comptoir, en secret, avec trois gestes et peu d’ingrédients. On va l’adopter à la maison : un cocktail au citron vert pensé pour faire oublier le mojito dès la première gorgée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Cachaça blanche : 12 cl (environ 3 cl par verre)

✅ 4 citrons verts fermes, à peau fine

✅ Sucre de canne blond en poudre : 32 g (8 c. à café)

✅ Glace pilée : 600 g pour remplir 4 verres

Le cocktail brésilien au citron vert qui fait oublier le mojito

Ce secret a un nom : la caïpirinha. Ce cocktail brésilien au citron vert aligne seulement quartiers de citron vert, sucre de canne blond, cachaça blanche et glace pilée. Pas de menthe, pas de bulles ; seulement l’essentiel.

Servie bien froide, la caïpirinha maison est plus courte qu’un mojito mais plus lisible : acidité nette, douceur maîtrisée, alcool poli. Le verre se vide sans qu’on s’en rende compte.

Pourquoi cette caïpirinha est plus “redoutable” qu’un mojito

La force de cette caïpirinha authentique tient au pilage. On écrase les quartiers de citron vert avec le sucre quelques secondes. Le sucre abrasif libère jus et huiles du zeste sans toucher la partie blanche, très amère.

Ensuite vient la cachaça, versée avant la glace. Elle capte les arômes, puis la glace pilée assure une dilution progressive et une vraie mâche glacée. Au final, dans le duel caïpirinha vs mojito, ce cocktail citron vert cachaça est nettement plus direct.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les citrons verts, couper les extrémités, retirer le cœur blanc, tailler en gros quartiers. Technique : Mettre 1 citron et 2 c. à café de sucre par verre, piler quelques secondes. Cuisson : Verser 3 cl de cachaça, mélanger, puis remplir chaque verre de glace pilée en dôme. Finition : Mélanger brièvement à la cuillère longue, ajuster en sucre ou en citron, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min / 4 verres 🔍 Le secret de l’expert Le sucre de canne frotte le zeste et libère les huiles essentielles. Versée avant la glace, la cachaça fixe ces arômes ; le citron vert reste net, jamais agressif. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un trait de pulpe de mangue ou de fruit de la passion avec le citron vert, puis givrer le bord au sucre blond. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Broyer le citron vert en purée fine : la partie blanche ressort, l’amertume envahit le verre et masque tout.

3 variantes fruitées qui restent 100 % brésiliennes dans l’esprit

On garde toujours la base citron, sucre, cachaça, glace pilée, puis on ajoute quelques morceaux de fraise, un peu de mangue ou une cuillère de fruit de la passion pour une touche plus gourmande.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.