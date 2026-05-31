Ce lassi mangue prêt en 5 min transforme votre dîner (à condition d’éviter ce geste qui gâche tout)

Soir de semaine, il fait chaud et le dîner manque de relief : ce lassi à la mangue glacé promet un vrai air de New Delhi. En cinq minutes au blender, quelques ingrédients du frigo suffisent à transformer la table sans complication.

Fin de journée, la table encore tiède du soleil, et un verre doré qui brille : un lassi à la mangue, onctueux, glacé, dont le parfum sucré dresse aussitôt un décor de ruelles animées et d’épices chaudes.

Pendant que le plat du soir finit de mijoter, cinq minutes suffisent pour mixer mangue, yaourt et lait glacé ; et le repas prend aussitôt des airs de voyage à New Delhi, sans quitter la cuisine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Mangue bien mûre ou surgelée, en dés – environ 300 g

✅ Yaourt nature ou yaourt à la grecque – 250 g

✅ Lait bien froid – 120 ml, 6 à 8 glaçons

✅ Miel liquide (1 à 2 c. à soupe), cardamome, pincée de sel

Pourquoi ce lassi à la mangue sauve le dîner en 5 minutes

Cette recette lassi mangue sert deux grands verres sans cuisson ni repos ; on pèle la mangue, on sort le yaourt du frigo, on verse tout au blender, et le lassi mangue maison rafraîchit aussitôt curry, légumes rôtis ou simple bol de riz.

Méthode express au blender : le bon ordre, le bon mixage

Pour un lassi à la mangue lisse, on suit un ratio clair : une part de yaourt, une part de mangue, une demi-part de lait, et un ordre précis, d’abord les liquides, ensuite les fruits, enfin les glaçons. Mixer 20 à 30 secondes suffit pour émulsionner la pulpe avec le yaourt et garder le lassi mangue rapide froid et peu mousseux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peler la mangue, couper les joues, retirer le noyau et couper 300 g de chair en dés. Mangue surgelée : utiliser les cubes juste décongelés. Technique : Verser dans le blender le lait bien froid, le yaourt et une pincée de sel, puis ajouter la mangue, le miel et la cardamome. Cuisson : Ajouter les glaçons en dernier et mixer 20 à 30 secondes à pleine puissance, jusqu’à texture velours lisse. Finition : Goûter, ajuster sucre, lait ou cardamome si besoin avec un dernier mix rapide, puis servir aussitôt dans des verres froids.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert En versant d’abord lait et yaourt, le blender crée un vortex qui entraîne la mangue ; la pulpe se lie aux protéines du yaourt, donnant une texture dense, homogène et soyeuse. ✨ Le twist gourmand : Infuser quelques filaments de safran dans une cuillère de lait chaud puis refroidi, les ajouter au lassi et finir avec des pistaches torréfiées concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre tous les ingrédients et les glaçons d’un coup puis mixer longtemps : la glace fond, la boisson se réchauffe, devient aqueuse, trop mousseuse, et le goût de mangue s’affadit.

Trois variantes minute pour faire voyager la table

Version tropicale : moitié lait, moitié lait de coco pour une boisson plus enveloppante. Version épices chai : une pincée de cannelle et une micro-pointe de gingembre, en plus de la cardamome. Version dessert épais : 60 ml de lait seulement, un peu plus de yaourt, à servir presque à la cuillère ; sans glaçons, prévoir 30 minutes de frigo.