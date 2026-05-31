Orchidées : cette erreur de taille après floraison bloque les fleurs, voici le bon geste selon l'espèce

Hampe verte, tige brune, pseudobulbes intacts : tailler une orchidée ne s'improvise pas. Selon l'espèce, un simple coup de ciseaux peut changer sa prochaine floraison.

Sur la table du salon, l’orchidée a perdu ses dernières fleurs et il ne reste qu’une longue hampe un peu triste. Faut‑il la couper, la laisser, ou tout rabattre ras du pot ? Beaucoup d’orchidées sont sacrifiées ainsi, faute de connaître leur vraie façon de repousser.

Bonne nouvelle, la taille d’une orchidée se joue moins au millimètre près qu’au bon moment et selon l’espèce. Phalaenopsis, Cymbidium, Dendrobium ou Cattleya ne redémarrent pas de la même façon. Un simple coup d’œil à la tige florale suffit pourtant à orienter le geste et à favoriser la prochaine floraison.

Faut-il tailler l’orchidée après la floraison ?

Avant de saisir le sécateur, on observe. La hampe florale est la tige rigide qui portait les fleurs ; les racines aériennes, plus épaisses et argentées, sortent du pot et ne se coupent jamais. Si la hampe reste verte et ferme après floraison, elle peut encore porter des boutons.

En revanche, une tige devenue brune, creuse ou cassante ne donnera plus rien. On intervient toujours après la floraison, jamais pendant la phase où les boutons se forment. Une fois les fleurs tombées, on taille uniquement les hampes fanées : le feuillage sain continue de nourrir la plante et ses futures floraisons.

Les bons gestes selon l’espèce d’orchidée

Sur une orchidée Phalaenopsis, deux cas existent. Hampe encore verte : on repère les renflements, les nœuds, et on coupe avec des ciseaux désinfectés un centimètre au‑dessus du deuxième ou du troisième nœud. Ce geste réveille souvent un bourgeon dormant et permet une refloraison sur la même tige.

Si la hampe de Phalaenopsis est sèche, on coupe à la base, au ras des feuilles. Pour le Cymbidium, on supprime la longue tige fanée à son point de départ, en gardant feuilles et pseudobulbes. Sur les orchidées à pseudobulbes comme Cattleya ou Dendrobium, on retire seulement la tige florale desséchée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Niveau de difficulté Facile 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant seulement les hampes fanées, juste au‑dessus d’un nœud vivant, l’orchidée concentre son énergie et relance plus vite la floraison. 💡 Le petit plus : Toujours désinfecter la lame à l’alcool entre deux pots pour limiter les maladies. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais couper racines aériennes ou pseudobulbes : la plante perd ses réserves et la prochaine floraison ralentit.

Après la taille : préparer la prochaine floraison

Après la taille, l’orchidée a été un peu bousculée ; la taille reste un petit traumatisme pour la plante. On l’installe alors en lumière vive mais filtrée, près d’une fenêtre sans soleil brûlant, avec une température stable et une légère différence entre le jour et la nuit pour stimuler la prochaine floraison.

L’arrosage reste modéré : pas de soucoupe pleine d’eau, mais un bon bain puis un égouttage complet avant de remettre le pot en place. On reprend un engrais spécial orchidées très dilué quand de nouvelles feuilles ou racines apparaissent. Petit bonus : cette période, hors floraison, est idéale pour programmer un rempotage.