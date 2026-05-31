Canicule : cette entrée concombre-menthe prête en 5 minutes sauve vos apéros si vous évitez cette erreur

En plein apéro d’été, cette crème froide concombre-menthe arrive à table en 5 minutes, glacée et ultra parfumée. Quel geste de chef lui donne cette texture si veloutée ?

Fin de journée, la chaleur retombe à peine et l’on cherche ce qui va vraiment rafraîchir avant le dîner. Sur la table, de petites verrines d’un vert très pâle accrochent la lumière. À la cuillère, la crème est lisse, presque aérienne, avec ce parfum de menthe qui file droit vers le nez.

En bouche, le concombre apporte une fraîcheur nette, désaltérante, le citron donne du relief, le yaourt grec enveloppe le tout. Une entrée plus rafraîchissante qu’un cocktail de printemps, prête en 5 minutes, qui réveille un barbecue comme un apéro dînatoire. Reste à comprendre comment obtenir cette texture veloutée, sans effet soupe aqueuse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros concombre (≈ 350 g), ferme et bien frais

✅ 200 g de yaourt grec nature, bien épais

✅ 15 g de menthe fraîche (feuilles) + 1 citron (≈ 25 ml de jus)

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, ½ c. à c. de sel, poivre, zeste, glaçons et toppings croquants (optionnels)

Les ingrédients pour une crème concombre-menthe ultra fraîche

Tout part d’un concombre riche en eau, mais pas spongieux : on le choisit ferme, bien lourd en main. La menthe doit être très parfumée, avec des feuilles vert vif ; plus elle est fraîche, plus l’aromatique sera nette.

Le yaourt grec apporte l’onctuosité qui transforme une simple salade en vraie crème froide. On privilégie une texture épaisse, qui acceptera ensuite le jus de citron et l’eau du concombre sans s’affaisser. L’huile d’olive, fruitée, sert de liant discret ; sel, poivre et zeste de citron finissent de signer cette entrée concombre menthe avec un peps très printanier.

La recette express : 4 étapes pour une verrine glacée qui se tient

On commence par rincer le concombre, l’éplucher une bande sur deux, puis le couper en deux pour retirer soigneusement les pépins. Cette simple étape limite l’eau et donne une texture plus dense.

Dans le blender, on réunit morceaux de concombre, yaourt grec, feuilles de menthe, jus de citron, huile d’olive, sel et poivre. Un mixage franc suffit pour obtenir une crème lisse ; on goûte tout de suite pour ajuster l’acidité ou la menthe.

Pour un effet glacé façon cocktail, on ajoute quelques glaçons et on mixe à nouveau brièvement. La crème est ensuite versée en verrines bien propres avant un passage au frais ; vingt minutes suffisent pour la servir très froide, sans qu’elle se déphase.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le concombre, l’éplucher une bande sur deux, retirer les pépins puis couper en morceaux. Technique : Mettre concombre, yaourt grec, menthe, jus de citron, huile d’olive, sel et poivre dans le blender. Cuisson : Mixer jusqu’à texture très lisse ; au besoin, ajouter les glaçons et mixer encore quelques secondes. Finition : Verser en verrines, réfrigérer au moins 20 minutes, puis ajouter topping croquant et filet d’huile juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert En retirant les pépins, on limite l’eau libre du concombre. Associée au yaourt grec épais et à un service très froid, cette base donne une crème ferme, ultra veloutée. ✨ Le twist gourmand : Griller légèrement pignons ou graines, ajouter une brunoise de concombre citronnée sur le dessus : contraste croquant, fraîcheur qui explose dès la première cuillère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les pépins ou surdoser la menthe ; on obtient une soupe fade, mentholée façon dentifrice, loin de l’effet cocktail glacé recherché.

Comment servir cette entrée concombre-menthe (accords & occasions)

On sert cette entrée concombre menthe en verrines bien glacées, juste sorties du réfrigérateur. Parfaite avant un barbecue, avec pain grillé, crudités, saumon fumé ou crevettes. Elle se garde quelques heures au frais, dans un récipient fermé ; un simple coup de cuillère suffit alors à lui rendre sa texture homogène.