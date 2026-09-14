Ces trois arbres fruitiers à tailler avant fin septembre : un simple coup de sécateur peut doubler votre récolte

Au verger, la fin septembre cache un geste décisif pour le pommier, la vigne palissée et le prunier. Quelques minutes au sécateur peuvent transformer la récolte suivante.

Au verger, septembre annonce la fin des récoltes, mais pas celle des gestes utiles. Entre deux paniers de fruits, un passage rapide au sécateur peut déjà préparer la saison prochaine et faire la différence sur la quantité comme sur la qualité des fruits.

On croit souvent que tout doit attendre l’hiver, quand les branches sont nues. Pourtant, certains arbres réagissent bien mieux à une taille en vert, alors que la sève circule encore. Trois stars discrètes du verger familial y gagnent une récolte spectaculaire l’an prochain, à condition d’être taillées avant la fin du mois.

Pourquoi ces trois arbres gagnent à être taillés en septembre

En septembre, la sève reste active, les plaies cicatrisent vite et l’humidité automnale n’a pas encore gagné : c’est la fenêtre idéale pour une taille de fructification, différente de l’élagage. Il ne s’agit pas de réduire l’arbre, mais de choisir quelques rameaux à couper pour laisser entrer le soleil au cœur de la ramure, renouveler le bois à fruits et orienter la sève vers les branches qui porteront les prochains fruits.

Les bons gestes au sécateur avant la fin du mois

Nous avons tous déjà repoussé la taille, faute de temps ou par crainte de mal couper. Pour ce rendez-vous de septembre, choisissez une journée sèche et douce. Un sécateur à lames franches, bien affûté et désinfecté à l’alcool entre chaque arbre, se tient à environ 45° avec la lame côté branche conservée : la coupe est nette, la cicatrisation rapide.

La règle d’or reste la mesure. Contentez-vous de supprimer au maximum un tiers des jeunes pousses, sans toucher aux grosses charpentières ; les amputations importantes attendront l’hiver. Sur le prunier, très sensible aux maladies du bois, privilégiez de petites sections nettes, réalisées par temps bien sec, puis nettoyez soigneusement lames et ressort pour limiter la propagation des champignons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain sur la récolte Fructification renforcée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tailler en septembre, quand la sève circule encore, permet aux coupes de se refermer rapidement tout en éclaircissant la ramure. La lumière atteint mieux le bois à fruits du pommier, de la vigne palissée et du prunier, ce qui favorise la formation de nombreux boutons floraux pour l’année suivante. 💡 Le petit plus : Profitez de ce passage pour marquer d’un ruban les grosses branches à reprendre plus sévèrement en hiver, sans les couper maintenant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler trop tard, par temps humide, en sectionnant de grosses branches de prunier avec un sécateur émoussé et non désinfecté.

Pommier, vigne palissée, prunier : quoi couper exactement ?

Reste à savoir quoi couper sur chaque sujet. Pour le pommier, visez les gourmands verticaux qui montent en chandelle et les rameaux dirigés vers l’intérieur : raccourcis ou supprimés, ils laissent entrer la lumière et alimentent le jeune bois à fruits. Sur la vigne palissée, rabattez les sarments qui ont porté des grappes en gardant quatre à cinq feuilles derrière la dernière, puis ôtez les gourmands des aisselles de feuilles. Pour le prunier mirabellier ou Reine-Claude, agissez juste après la récolte en retirant les branches très retombantes et celles qui se croisent, avec de petites coupes au ras de la branche, toujours par temps sec.