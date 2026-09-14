Radis d’été qui deviennent creux : ces 3 erreurs d’arrosage et de récolte que même les pros commettent
En plein été, tant de jardiniers arrachent des radis appétissants… avant de tomber sur une chair creuse et brûlante. Comment le stress hydrique transforme-t-il votre rang en déception ?
Au jardin, peu de choses déçoivent autant que ces radis d’été qui semblaient parfaits en terre… jusqu’au moment de la coupe, où l’on découvre un cœur creux, fibreux et parfois brûlant. La scène se répète souvent en plein mois de juillet, même chez les jardiniers soigneux.
Le radis, ou Raphanus sativus, est pourtant l’un des légumes les plus rapides à réussir. Mais dès que la chaleur s’installe, il réagit au quart de tour à la moindre erreur d’arrosage. Si vos radis creux en été vous découragent, bonne nouvelle : quelques ajustements très simples suffisent à les garder bien pleins et croquants.
Pourquoi les radis deviennent creux quand il fait chaud
En été, la cause numéro un du radis creux est le stress hydrique. Le sol sèche, la plante souffre, puis reçoit un gros arrosage soudain : sa racine grossit trop vite et se creuse à l’intérieur. La chair devient spongieuse, les fibres se durcissent et le goût pique davantage.
La chaleur accentue tout : un sol nu se dessèche en quelques heures, surtout en jardinière. Un semis trop serré, où chaque radis manque d’eau et de nutriments, et une récolte trop tardive terminent le tableau. Même un beau radis bien formé finit alors par devenir creux s’il reste en terre trop longtemps.
Gérer l’eau et l’ombre : le duo qui sauve les radis d’été
Nous avons tous déjà arrosé « vite fait » en plein après-midi, en pensant bien faire. Pour des radis d’été pleins, l’arrosage régulier change tout : au pied, en petites quantités, tôt le matin ou le soir. Le sol doit rester légèrement humide en surface ; si le doigt ressort complètement sec à 3 cm, il est temps d’arroser.
Un bon paillage organique (paille, tontes de gazon séchées, feuilles mortes) sur 2 ou 3 cm garde la fraîcheur et limite les écarts d’humidité. En complément, un emplacement à mi-ombre ou un voile léger tendu aux heures les plus chaudes protège les jeunes radis du soleil brûlant, surtout en pleine canicule.
Semis, espace et récolte : la routine anti-radis creux
Pour limiter le stress, les semis d’été se sont faits tôt le matin ou en fin de journée, dans un sol finement émietté. Les graines ont été recouvertes d’environ 1 cm de terre, puis les rangs ont été éclaircis pour garder 3 à 5 cm entre chaque radis, ce qui évite la concurrence en eau.
Les variétés dites « de tous les mois » ou de radis d’été se récoltent en 3 à 4 semaines. Dès que la racine atteint la taille d’une petite noix et que le collet épaissit, mieux vaut arracher sans tarder. D’ailleurs, au moindre sol qui se fendille ou fanes qui ramollissent en journée, un contrôle immédiat évite souvent le fameux radis creux.
Sources
En bref
- 🌞 En plein été et lors des canicules, de nombreux jardiniers voient leurs radis creux en été, fibreux et piquants au moment de la récolte.
- 💧 Une gestion précise de l’arrosage, du paillage organique et de la mi-ombre limite le stress hydrique responsable des racines vidées de l’intérieur.
- 🌱 Semis adaptés, éclaircissage rigoureux et récolte précoce composent une routine simple qui change tout pour vos radis creux en été au potager.
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