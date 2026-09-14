Radis d’été qui deviennent creux : ces 3 erreurs d’arrosage et de récolte que même les pros commettent

En plein été, tant de jardiniers arrachent des radis appétissants… avant de tomber sur une chair creuse et brûlante. Comment le stress hydrique transforme-t-il votre rang en déception ?

Au jardin, peu de choses déçoivent autant que ces radis d’été qui semblaient parfaits en terre… jusqu’au moment de la coupe, où l’on découvre un cœur creux, fibreux et parfois brûlant. La scène se répète souvent en plein mois de juillet, même chez les jardiniers soigneux.

Le radis, ou Raphanus sativus, est pourtant l’un des légumes les plus rapides à réussir. Mais dès que la chaleur s’installe, il réagit au quart de tour à la moindre erreur d’arrosage. Si vos radis creux en été vous découragent, bonne nouvelle : quelques ajustements très simples suffisent à les garder bien pleins et croquants.

Pourquoi les radis deviennent creux quand il fait chaud

En été, la cause numéro un du radis creux est le stress hydrique. Le sol sèche, la plante souffre, puis reçoit un gros arrosage soudain : sa racine grossit trop vite et se creuse à l’intérieur. La chair devient spongieuse, les fibres se durcissent et le goût pique davantage.

La chaleur accentue tout : un sol nu se dessèche en quelques heures, surtout en jardinière. Un semis trop serré, où chaque radis manque d’eau et de nutriments, et une récolte trop tardive terminent le tableau. Même un beau radis bien formé finit alors par devenir creux s’il reste en terre trop longtemps.

Gérer l’eau et l’ombre : le duo qui sauve les radis d’été

Nous avons tous déjà arrosé « vite fait » en plein après-midi, en pensant bien faire. Pour des radis d’été pleins, l’arrosage régulier change tout : au pied, en petites quantités, tôt le matin ou le soir. Le sol doit rester légèrement humide en surface ; si le doigt ressort complètement sec à 3 cm, il est temps d’arroser.

Un bon paillage organique (paille, tontes de gazon séchées, feuilles mortes) sur 2 ou 3 cm garde la fraîcheur et limite les écarts d’humidité. En complément, un emplacement à mi-ombre ou un voile léger tendu aux heures les plus chaudes protège les jeunes radis du soleil brûlant, surtout en pleine canicule.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Radis croquants tout l’été 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le trio arrosage en douceur, paillage et ombrage léger évite les grands écarts entre sol sec et sol détrempé. La racine grossit alors régulièrement, se remplit d’eau et de sucre au lieu de se vider au centre et de devenir piquante. 💡 Le petit plus : passer le doigt dans le sol avant d’arroser : s’il est frais en dessous de la croûte, on peut attendre, sinon on arrose en profondeur plutôt qu’un simple « saupoudrage » en surface. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer et arroser en plein midi sans paillage, puis donner un gros arrosage après plusieurs jours de terre sèche.

Semis, espace et récolte : la routine anti-radis creux

Pour limiter le stress, les semis d’été se sont faits tôt le matin ou en fin de journée, dans un sol finement émietté. Les graines ont été recouvertes d’environ 1 cm de terre, puis les rangs ont été éclaircis pour garder 3 à 5 cm entre chaque radis, ce qui évite la concurrence en eau.

Les variétés dites « de tous les mois » ou de radis d’été se récoltent en 3 à 4 semaines. Dès que la racine atteint la taille d’une petite noix et que le collet épaissit, mieux vaut arracher sans tarder. D’ailleurs, au moindre sol qui se fendille ou fanes qui ramollissent en journée, un contrôle immédiat évite souvent le fameux radis creux.