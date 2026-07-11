Potager en août : cette méthode de semis ignorée des jardiniers sauve vos récoltes après la canicule

Entre canicule, restrictions d’eau et parcelles vides, le potager d’août semble condamné. Que semer en août au potager, et comment le protéger, pour le garder généreux jusqu’en automne ?

Août au potager ressemble parfois à une fin de saison : rangs de pommes de terre arrachés, oignons rentrés, haricots fatigués… et de grandes bandes de terre nue qui grillent en plein soleil. Avec la chaleur et l’eau comptée, beaucoup renoncent à semer, persuadés que tout va brûler.

Pourtant, la terre reste chaude, la lumière baisse d’intensité et ce trio profite aux légumes-feuilles, aux racines d’automne et même à quelques aromatiques. Avec des semis d’août bien choisis, un peu d’ombre et de paillage, le jardin peut encore offrir salades, radis et herbes fraîches jusqu’aux premières gelées.

Août, le mois charnière pour préparer les récoltes d’automne

Après les grandes récoltes d’été, laisser le sol nu, c’est l’exposer à la croûte, aux mauvaises herbes et à la soif. Août offre au contraire un atout discret : un sol bien réchauffé qui accélère la germination, tandis que les jours plus courts limitent la montée à graines des salades et des épinards.

Le revers, nous l’avons tous constaté, c’est le stress hydrique : en plein soleil, la fine couche de terre qui entoure les graines sèche en quelques heures et brûle les plantules. Un voile d’ombrage ou une canisse, placés à 10 ou 15 cm au-dessus des rangs, recréent une fraîcheur de sous-bois et gardent l’humidité.

Que semer en août pour garder un potager productif ?

Au cœur du mois, l’objectif est simple : remplir chaque parcelle libérée par une culture utile. En priorité, on sème des salades d’automne (laitues, scaroles, frisées, chicorées), des feuillages comme épinards, mâche ou mesclun, des racines rapides – radis d’hiver, radis noirs, navets d’automne – ainsi que quelques choux et des engrais verts tels que moutarde, phacélie, seigle ou vesce.

En début de mois, dans les régions fraîches, navets et radis d’hiver se sèment sans attendre ; en climat chaud, ils réussissent mieux en deuxième quinzaine, à mi-ombre. Les salades et choux lèvent mieux démarrés en caissette ombrée puis repiqués, tandis qu’épinards et mâche apprécient un semis direct sur sol humide aussitôt paillé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes prolongées Automne-hiver 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sol chaud accélère la germination ; un ombrage léger, des arrosages doux et un paillage fin limitent l’évaporation et maintiennent autour des graines une fraîcheur propice à la levée. 💡 Le petit plus : Échelonner les semis sur de petites bandes donne toujours des jeunes plants à repiquer ou des rangs prêts à récolter. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Semer l’après-midi sur un sol sec, sans ombrage ni arrosage profond : la surface croûte, les graines dessèchent et la levée échoue.

Garder ses semis d’août frais et vivants

Nous avons tous déjà vu une jolie ligne de semis disparaître en deux jours de canicule. Pour l’éviter, arrosez tôt le matin ou le soir avec une pomme fine, binez légèrement pour aider l’eau à pénétrer, puis posez un paillage léger de paille ou de tontes sèches autour des rangs, sans recouvrir les graines. Une cagette retournée ou l’ombre des maïs, haricots ou tomates protège aussi la levée, alors qu’un plastique opaque posé au sol crée une étuve à éviter absolument.