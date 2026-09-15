Ce légume que tout le monde coupe en dés : la cuisson libanaise brûlée qui change tout pour le caviar

Aubergines en dés, huile qui disparaît, goût décevant : la poêle a ses limites. Et si tu passais à la technique libanaise des aubergines brûlées pour un caviar d’aubergine vraiment fumé ?

Dans beaucoup de cuisines, l’aubergine commence toujours pareil : on la coupe en dés, on la jette dans la poêle, elle boit l’huile en quelques minutes. L’odeur est là, mais la chair reste parfois fade, un peu spongieuse, loin du fondant qu’on aime tant dans les restaurants libanais.

Au Liban, on fait tout l’inverse : l’aubergine reste entière, posée directement sur la flamme jusqu’à ce que sa peau noircisse, se boursoufle et parfume la cuisine comme un brasero. À l’intérieur, la chair s’effondre, douce, fumée, prête à devenir un vrai caviar d’aubergine libanais. Et si on oubliait la poêle ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg d’aubergines violettes bien lourdes

✅ 80 g de tahini et 6 cl de jus de citron

✅ 5 cl d’huile d’olive, 2 gousses d’ail, 1 pincée de cumin

✅ Persil plat, graines de grenade, pain pita ou pain de campagne grillé

Tout le monde cuit ses aubergines en dés : pourquoi la poêle ne peut pas rivaliser

En dés dans la poêle, l’aubergine se comporte comme une éponge. Sa chair alvéolée se gorge immédiatement de matière grasse, sans avoir le temps de développer de vrais arômes grillés. On ajoute encore de l’huile, on baisse le feu, et on se retrouve avec un légume ramolli, parfois aqueux, rarement marqué par le feu. Pour approcher le moutabbal, ce caviar d’aubergine libanais au sésame, il faut une cuisson beaucoup plus franche.

Tout le monde cuit ses aubergines en dés : la méthode libanaise des aubergines brûlées entières

À la libanaise, on pose les aubergines entières directement sur la flamme du gaz ou sur un barbecue bien chaud. On les tourne pendant 20 à 30 minutes : la peau devient noire, se craquelle, la chair s’affaisse complètement. C’est cette cuisson intégrale qui donne ce goût fumé impossible à obtenir à la poêle. Sans flamme, on peut aussi cuire les aubergines au four à 180 °C ; elles seront fondantes mais moins fumées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les aubergines, les sécher, protéger la gazinière avec une feuille de papier aluminium. Technique : Poser les aubergines entières sur la flamme ou la grille du barbecue et les tourner souvent. Cuisson : Poursuivre 20 à 30 minutes, jusqu’à peau noircie et chair très molle qui s’affaisse sous le doigt. Finition : Laisser tiédir, retirer la peau, hacher la chair, la mélanger au tahini, citron, ail, épices et huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert En brûlant l’aubergine entière, l’eau s’échappe par la peau tandis que la chair cuit à cœur. La peau carbonisée parfume l’intérieur, et comme l’huile est ajoutée à froid, le caviar reste fondant sans être gras. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter une cuillerée de yaourt grec épais et quelques pois chiches grillés au cumin, plus une pincée de sumac acidulé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mixer la chair au blender et ne jamais arrêter la cuisson tant que l’aubergine n’est pas totalement molle et affaissée.

Tout le monde cuit ses aubergines en dés : comment servir ce caviar d’aubergine libanais à la maison

On sert ce caviar dans une assiette creuse, striée au dos de la cuillère, nappée d’un filet d’huile d’olive, de persil plat et de quelques graines de grenade. À côté, des pains pita ou du pain de campagne grillé, des crudités ou des brochettes d’agneau ; le reste se garde deux jours au frais.