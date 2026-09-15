Vos hortensias bleus virent au rose ? Ce geste banal à l’eau du robinet les décolore en silence, ne le faites plus

En quelques saisons, ses hortensias bleus arrosés à l’eau du robinet calcaire ont viré au rose, sans maladie apparente. Quels mécanismes cachés dans le sol ont tout changé ?

Au départ, son massif était une carte postale : de gros pompons d’un bleu profond, qui faisaient pâlir d’envie tout le voisinage. Elle les arrosait avec soin, toujours à l’eau du robinet, persuadée de bien faire. Puis, au fil des années, le bleu a pâli, a viré au mauve, puis au rose, sans signe de maladie ni manque d’engrais.

Cette scène, beaucoup de jardiniers l’ont déjà vécue sans comprendre. Derrière ce changement de couleur se cache un coupable très banal : le calcaire, présent dans l’eau du réseau… et parfois dans d’autres gestes du quotidien. Pour éviter que vos hortensias bleus ne se fassent “voler” leur couleur, il suffit de regarder ce qui se passe dans la terre.

Quand le calcaire change la couleur des hortensias

Les hortensias capables de bleuir (surtout Hydrangea macrophylla et serrata) gardent leurs fleurs bleues seulement si le sol reste acide. Les spécialistes rappellent qu’« un sol acide avec un pH inférieur à 5,5 est indispensable pour conserver des fleurs bleues ». Dès que le pH remonte, les fleurs passent progressivement au rose, même si la plante semble en bonne santé.

Nous avons tous déjà versé l’arrosoir sans y penser. Pourtant, dans de nombreuses régions, l’eau du robinet est dite “dure” : elle est chargée en calcaire. Arrosage après arrosage, ce calcaire s’accumule et rend le sol plus alcalin. Même effet avec les cendres de bois répandues au pied des hortensias : riches en éléments calcaires, elles font grimper le pH et accélèrent la perte du bleu.

Calcaire, pH, aluminium : ce qui se passe vraiment dans la terre

Le secret du bleu se joue dans un trio discret : un sol acide, la présence d’aluminium dans la terre et la capacité de la plante à l’absorber. En sol acide, cet aluminium est disponible, et les pétales prennent cette teinte bleue si recherchée. Quand l’eau calcaire a fait monter le pH, l’aluminium se bloque et l’hortensia ne peut plus l’utiliser, d’où le virage au rose.

Un simple test de pH acheté en jardinerie pour quelques euros permet de vérifier la situation. Si, en plus de la perte de couleur, les feuilles jaunissent avec des nervures encore vertes, il s’agit d’une chlorose liée au calcaire, typique des plantes de terre de bruyère comme les hortensias et les rhododendrons. Pour les aider, l’experte Sarah Lawson conseille de recycler les épluchures du petit-déjeuner : en les faisant macérer quelques jours, on obtient un « « thé » riche en nutriments » pour ces arbustes. « La polyvalence des peaux d’orange va bien au-delà de la cuisine. En les intégrant à vos pratiques de jardinage, vous contribuez non seulement à une approche plus durable et plus respectueuse de l’environnement, mais vous offrez aussi de nombreux bénéfices à vos plantes et à votre sol », explique Sarah Lawson, citée par Express.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Retour du bleu 1 à 2 saisons 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant l’eau du robinet par une eau de pluie douce et en enrichissant le pied en terre de bruyère, paillis d’écorces de pin et petites doses de peaux d’orange séchées, le pH redescend sous 5,5. L’aluminium redevient assimilable et les hortensias reprennent progressivement leurs nuances bleues. 💡 Le petit plus : alterner arrosages classiques et “thé” de peaux d’orange sur sol déjà humide pour apporter des nutriments sans brusquer les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à arroser à l’eau du robinet en compensant avec de gros apports de vinaigre ou de produits bleuisseurs, qui épuisent le sol et brûlent les racines.

Les bons gestes pour retrouver des hortensias bleus

La priorité consiste à supprimer la source de calcaire : arrosage à l’eau de pluie dès que possible, en installant un récupérateur sur une gouttière, et arrêt des cendres de bois au pied des arbustes. En parallèle, on peut surfacer la terre avec de la terre de bruyère ou un terreau spécial plantes de terre de bruyère, puis pailler avec des écorces de pin pour maintenir l’acidité.

Pour aller plus loin, les jardineries proposent des amendements acidifiants comme le sulfate d’aluminium, à utiliser avec parcimonie et en suivant les doses indiquées. En sol très calcaire, mieux vaut cultiver l’hortensia bleu en grand pot rempli de substrat adapté, plutôt que de lutter contre une terre qui ne lui convient pas. Avec ces gestes simples, le bleu perdu n’a rien de définitif, il revient doucement au fil des floraisons.