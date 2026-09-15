Figues de septembre fendues : ce réflexe dangereux que les apiculteurs supplient d'éviter avant de croquer

En septembre, la figue fendue concentre parfums de miel… et visiteurs à dard au cœur des jardins français. Que savent vraiment les apiculteurs de ce fruit trop mûr ?

Un figuier en septembre, des fruits ouverts par la chaleur, une goutte de sucre qui perle… L’image est délicieuse, presque irrésistible. Pourtant, ceux qui côtoient les ruchers le savent : à ce stade, la figue n’est plus tout à fait un fruit comme les autres.

Les apiculteurs racontent avoir vu trop de gourmands croquer sans réfléchir dans une figue éclatée, et sentir aussitôt une brûlure vive dans la bouche. Car une figue fendue de septembre peut abriter un visiteur discret… que l’on préfère repérer avant de mordre.

Pourquoi la figue se fend en septembre… et reste si bonne

Pourquoi ces fentes si fréquentes en fin d’été ? La figue, très gourmande en eau, a vu sa pulpe gonfler après la pluie puis sous le soleil. Chargée de sucre, elle a poussé plus vite que sa peau fine, qui a fini par craquer naturellement.

Ce n’est donc pas une maladie, mais le signe d’un fruit à maturité maximale, presque confit. Le problème commence quand cette chair sucrée reste offerte à l’air libre : elle attire aussitôt guêpes et abeilles. Avant de croquer, trois gestes en cinq secondes suffisent :

Regarder la fente à la lumière.

Sentir : parfum de figue oui, odeur fermentée non.

Ouvrir le fruit au couteau plutôt qu’avec les lèvres.

Ce que les apiculteurs voient à l’intérieur des figues fendues

Autour des vergers, les apiculteurs l’ont vu souvent : dès qu’une figue s’ouvre, guêpes et abeilles se glissent dans la fente pour lécher la pulpe, parfois jusqu’au cœur du fruit. En quelques secondes, elles disparaissent dans les replis rouges.

De l’extérieur, on ne devine rien, mais l’insecte est toujours là. Si l’on croque sans vérifier, il se sent coincé et pique, parfois dans la langue ou la gorge, ce qui peut être très problématique chez les enfants ou en cas d’allergie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Piqûres évitées Quasi toutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Regarder, sentir puis ouvrir la figue concentre la vérification sur la fente, là où se cachent les insectes attirés par le sucre. 💡 Le petit plus : Réservez les figues très fendues à la confiture ou à la cuisson : une fois cuites, elles n’attirent plus les insectes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Porter la fente directement à la bouche sans l’avoir contrôlée ni ouverte au couteau.

Les bons réflexes pour cueillir et savourer sans crainte

La parade reste simple et s’applique tout l’automne. On cueille les figues tôt le matin ou en fin de journée, quand les insectes sont moins actifs, avec des gants pour se protéger à la fois du latex du figuier et d’une éventuelle piqûre.

Ramassé, chaque fruit est regardé, senti puis ouvert si besoin ; les plus beaux sont mangés aussitôt, les autres finissent en confiture ou en tarte. Au réfrigérateur, une figue très mûre se garde deux à trois jours seulement. Et pour lever un vieux mythe : la pollinisation se fait par une petite mouche du figuier, pas par l’abeille, qui visite surtout les fruits déjà fendus.