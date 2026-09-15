Hortensias : ce réflexe d’automne que tout le monde a encore vous vole presque toutes vos fleurs en juin

Chaque automne, dans nos jardins, des hortensias rabattus trop court promettent un printemps vert mais sans boules de fleurs. Comment tailler les hortensias en automne sans condamner la floraison de juin ?

Début d’automne, les massifs pâlissent, les têtes d’hortensias brunissent… et le même réflexe revient : sécateur en main, on coupe tout court pour « faire propre ». Le massif semble net, les tiges alignées, la conscience tranquille.

Au printemps suivant, pourtant, seule la verdure répond présent : des feuilles superbes, mais presque aucune boule de fleurs en juin. Ce n’est pas la plante qui a faibli, c’est la façon de tailler les hortensias en automne qui a tout changé.

Pourquoi vos hortensias ont verdi… mais n’ont plus fleuri

Les hortensias macrophylla et serrata préparent leurs fleurs longtemps à l’avance. Dès la fin de l’été, ils ont déjà formé, sur le bois de l’année précédente, de minuscules bourgeons floraux logés juste sous les inflorescences fanées. Comme le résume Pause Maison – Ouest-France, « Couper maintenant, c’est couper l’été prochain ».

En rabattant ces tiges très court en automne, nous avons donc supprimé le bois qui portait la floraison de juin. La plante est repartie au printemps, elle a poussé, elle a verdi, mais elle s’est retrouvée sans aucun bouton prêt à s’ouvrir sur ces nouvelles pousses.

Le bon geste en automne : une coupe au millimètre près

Nous avons tous déjà taillé « au jugé ». Les anciens, eux, avaient un repère infaillible sur les hortensias à grosses têtes : descendre la tige sous la fleur fanée jusqu’à la première paire de gros bourgeons bien gonflés, puis couper la tige un centimètre au-dessus. Astuces de Grand-Mère rappelle de toujours « couper la fleur fanée juste au-dessus de la première paire de bourgeons bien formés ».

Dans les régions les plus froides, beaucoup de pépiniéristes ont même choisi de ne plus tailler du tout en septembre. Ils laissent les grosses têtes brunes tout l’hiver : elles protègent naturellement les bourgeons du gel, puis sont retirées seulement en fin d’hiver, lorsque les bourgeons ont commencé à gonfler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée Dès juin 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sur les hortensias à grosses têtes, les boutons de l’été prochain sont déjà installés sous les fleurs fanées. La coupe juste au-dessus de la première paire de gros bourgeons les laisse tous en place. 💡 Le petit plus : Associer une poignée de compost mûr au pied au début du printemps aide les nouvelles pousses à démarrer vigoureusement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Raser l’arbuste chaque automne à la même hauteur, comme une haie, et condamner la floraison pendant toute une saison.

La vraie taille, au bon moment, pour retrouver des boules en juin

Pour façonner vraiment l’arbuste, la bonne fenêtre se situe en fin d’hiver, une fois les fortes gelées passées. À ce moment-là, on a commencé par supprimer le bois mort, les tiges qui se croisent et celles trop frêles, puis on a raccourci d’un tiers quelques vieilles tiges en gardant toujours de gros bourgeons sur chaque extrémité.

Les hortensias paniculata et arborescens, eux, fleurissent sur le bois de l’année : on peut les rabattre franchement à 30 ou 40 cm du sol à cette période sans craindre pour la floraison. Les erreurs à bannir restent alors simples : ne pas confondre les variétés, éviter de tailler en plein gel et proscrire le sécateur émoussé qui écrase les tiges.