Douche : cette erreur avec le joint silicone rassure les proprios mais détruit la cloison sans prévenir

Chaque année, un simple joint refait au silicone masquait en réalité une cloison en placo qui buvait derrière la douche. Que se passe-t-il le soir où la faïence s’ouvre enfin ?

Pendant des années, beaucoup de propriétaires ont le même réflexe : dès que le joint de silicone de la douche noircit, on le coupe, on en remet un. Un propriétaire résume ce faux sentiment de sécurité : « Je refaisais le joint silicone de ma douche chaque année, comme on change une ampoule. »

Un soir, en voulant seulement remplacer deux carreaux fendus au ras du bac, il fait sauter la première rangée de faïence. Derrière, la plaque de placo est gorgée d’eau, noircie et friable. Ce qu’il pensait être une simple « fuite joint silicone douche » cachait une cloison qui buvait depuis des années. Comment éviter le même piège chez soi ?

Le rituel du joint silicone qui rassure… jusqu’au soir où la cloison s’est ouverte

Année après année, le scénario se répète : cutter, cartouche neuve, cordon blanc lissé entre le bac et le carrelage. La salle de bains sent le propre, le carrelage brille, et la porte se referme sur l’impression d’un travail bien fait. Pour le propriétaire, ce joint est la barrière ultime contre l’infiltration. Pour l’eau, ce n’est qu’une fissure de plus à exploiter, là où le silicone noircit en premier.

Le soir de la découverte, deux carreaux fendus suffisent à tout faire basculer. En les décollant, la colle part en miettes humides, une odeur de moisi envahit la pièce. Derrière, le mur n’a plus de tenue : la plaque de plâtre a fonctionné comme une éponge. À ce stade, un simple joint neuf ne sert plus à rien ; la réparation passe par l’ouverture du mur et une vraie reprise de l’étanchéité.

Ce que protège vraiment un joint silicone (et ce qu’il ne protégera jamais)

Un joint silicone ne protège que ce que l’on voit. Il arrête les projections entre le bac, la faïence, la paroi de verre. La vraie barrière contre l’eau se trouve derrière les carreaux : une membrane d’étanchéité sous carrelage, appliquée en plusieurs couches sur le placo avant la faïence. Quand cette étape est oubliée, la cloison boit goutte après goutte dès que la moindre fissure apparaît dans le cordon.

Avec le temps, le silicone durcit, se fissure au fond, se décolle par endroits. L’eau trouve alors un passage derrière le carrelage et ruisselle directement sur le plâtre. Les joints de carrelage en ciment, eux, restent poreux et ne remplacent jamais un mastic sanitaire. Poser un cordon neuf sur l’ancien ne change rien : il adhère mal, se décolle vite et laisse l’infiltration continuer discrètement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle Plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la méthode traite à la fois le joint visible, le support et l’étanchéité sous carrelage. On coupe la voie d’eau, on assainit le placo, puis on recrée une membrane continue qui empêche l’humidité d’atteindre le plâtre, ce qui limite fortement le risque de gros travaux. 💡 Le petit plus : En pied de cloison, penser à un mastic polyuréthane, plus accrocheur que le silicone là où l’eau stagne, et jeter un œil régulier côté pièce voisine : plinthes gondolées ou peinture qui cloque révèlent souvent une infiltration cachée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Repasser chaque année un cordon de silicone par-dessus l’ancien sans ouvrir ni vérifier le mur, alors que la cloison est peut-être déjà gorgée d’eau.

Prévenir le prochain dégât des eaux : routine anti‑joint noir et cloison humide

Pour éviter de revivre ce scénario, la clé est de surveiller et de chouchouter la douche. Un joint qui noircit toujours au même endroit, un carreau du bas qui sonne creux, une plinthe qui se boursoufle côté couloir sont des signaux à prendre au sérieux. Un petit test d’arrosage ciblé pendant deux minutes suffit souvent à confirmer une fuite localisée au joint.

Après chaque douche, passer une raclette sur les parois, aérer et essuyer rapidement le cordon prolonge sa durée de vie. Quand un remplacement s’impose, retirer totalement l’ancien joint, dégraisser, puis laisser sécher le silicone au moins vingt-quatre heures avant de se doucher. Avec une étanchéité sous carrelage correcte, ces gestes simples préservent la cloison bien plus longtemps que tous les joints refaits à la va-vite.

Sources Maison & Travaux

«Plans de toilette et vasques marions les»