Pourquoi les arboriculteurs évitent à tout prix cette erreur avec ce fruit d'automne que font tous les jardiniers

À l’automne, la récolte des coings commence chez les arboriculteurs alors qu’ils sont encore vert clair, bien avant le jaune doré. Que savent-ils du gel, de la pourriture et de la conservation que les jardiniers ignorent encore ?

En septembre, la scène déroute souvent : les pros s’activent à la récolte des coings alors que les fruits sont encore vert clair. Beaucoup de jardiniers attendent au contraire le jaune doré, convaincus que plus le fruit reste sur l’arbre, plus il sera parfumé.

Le paradoxe, c’est que le coing ne se comporte pas comme une pomme ou une poire. Ce fruit continue à évoluer après la cueillette et les arboriculteurs ont appris à en profiter. Pourquoi ne laissent-ils presque jamais leurs coings jaunir sur la branche, et comment adopter leur méthode ?

Le coing, un fruit climactérique qui finit de mûrir hors de l’arbre

Le coing fait partie des fruits climactériques : il produit un gaz, l’éthylène, qui déclenche son mûrissement, qu’il soit encore sur l’arbre ou déjà cueilli. Une fois récolté ferme, il a continué à se transformer, à jaunir et à se parfumer, pourvu qu’on le stocke correctement.

Les arboriculteurs visent donc la maturité interne plutôt que la couleur parfaite. Quand le fruit a atteint sa taille définitive, que sa peau est passée du vert franc au vert clair et que ses graines ont bruni, il est prêt. Attendre davantage expose la récolte aux premières nuits froides et aux accidents.

Laisser jaunir sur la branche : un réflexe qui coûte cher

Nous avons tous déjà laissé des fruits finir de colorer sur l’arbre, en pensant bien faire. Avec les coings, ce réflexe tourne vite au piège : en automne, une seule nuit de gel abîme la chair, la rend farineuse et fait disparaître une partie des arômes.

Plus le coing jaunit sur l’arbre, plus il devient lourd et fragile. Rafale, oiseau ou branche qui ploie : et c’est la chute. Le moindre choc crée une meurtrissure, porte d’entrée à la pourriture, aux insectes et aux champignons. Au fruitier, un seul coing abîmé contamine rapidement tout le cageot.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de garde 2 à 3 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cueillis vert clair mais déjà formés, les coings poursuivent leur évolution grâce à l’éthylène qu’ils produisent. Dans un endroit frais, sec et aéré, ils jaunissent, gagnent en arôme et restent fermes, à l’abri du gel et des chocs. 💡 Le petit plus : Disposer les fruits espacés sur des clayettes et les vérifier chaque semaine : à la moindre tache, retirer le coing suspect. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre le jaune vif sur l’arbre puis entasser les coings encore humides dans une cave froide favorise les moisissures et peut faire perdre une grande partie de la récolte.

Adopter la méthode des pros pour la récolte des coings

Concrètement, les arboriculteurs raisonnent en signes plutôt qu’en calendrier. Selon les régions, la fenêtre va de mi-septembre à début novembre. Pour imiter leur œil, on peut suivre ces repères simples :

peau vert clair, parfois légèrement jaunâtre, mais encore ferme au doigt ;

parfum déjà net autour de l’arbre ;

fruit qui se détache en le soulevant et en le faisant pivoter doucement.

Cueillis par temps sec, les coings sont rangés en une seule couche, sans se toucher, dans une pièce entre 10 et 15 °C, sèche et ventilée. En quelques semaines, ils jaunissent, parfument le local et se gardent jusqu’à deux ou trois mois.