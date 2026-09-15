Pourquoi les arboriculteurs évitent à tout prix cette erreur avec ce fruit d'automne que font tous les jardiniers
À l’automne, la récolte des coings commence chez les arboriculteurs alors qu’ils sont encore vert clair, bien avant le jaune doré. Que savent-ils du gel, de la pourriture et de la conservation que les jardiniers ignorent encore ?
En septembre, la scène déroute souvent : les pros s’activent à la récolte des coings alors que les fruits sont encore vert clair. Beaucoup de jardiniers attendent au contraire le jaune doré, convaincus que plus le fruit reste sur l’arbre, plus il sera parfumé.
Le paradoxe, c’est que le coing ne se comporte pas comme une pomme ou une poire. Ce fruit continue à évoluer après la cueillette et les arboriculteurs ont appris à en profiter. Pourquoi ne laissent-ils presque jamais leurs coings jaunir sur la branche, et comment adopter leur méthode ?
Le coing, un fruit climactérique qui finit de mûrir hors de l’arbre
Le coing fait partie des fruits climactériques : il produit un gaz, l’éthylène, qui déclenche son mûrissement, qu’il soit encore sur l’arbre ou déjà cueilli. Une fois récolté ferme, il a continué à se transformer, à jaunir et à se parfumer, pourvu qu’on le stocke correctement.
Les arboriculteurs visent donc la maturité interne plutôt que la couleur parfaite. Quand le fruit a atteint sa taille définitive, que sa peau est passée du vert franc au vert clair et que ses graines ont bruni, il est prêt. Attendre davantage expose la récolte aux premières nuits froides et aux accidents.
Laisser jaunir sur la branche : un réflexe qui coûte cher
Nous avons tous déjà laissé des fruits finir de colorer sur l’arbre, en pensant bien faire. Avec les coings, ce réflexe tourne vite au piège : en automne, une seule nuit de gel abîme la chair, la rend farineuse et fait disparaître une partie des arômes.
Plus le coing jaunit sur l’arbre, plus il devient lourd et fragile. Rafale, oiseau ou branche qui ploie : et c’est la chute. Le moindre choc crée une meurtrissure, porte d’entrée à la pourriture, aux insectes et aux champignons. Au fruitier, un seul coing abîmé contamine rapidement tout le cageot.
Adopter la méthode des pros pour la récolte des coings
Concrètement, les arboriculteurs raisonnent en signes plutôt qu’en calendrier. Selon les régions, la fenêtre va de mi-septembre à début novembre. Pour imiter leur œil, on peut suivre ces repères simples :
- peau vert clair, parfois légèrement jaunâtre, mais encore ferme au doigt ;
- parfum déjà net autour de l’arbre ;
- fruit qui se détache en le soulevant et en le faisant pivoter doucement.
Cueillis par temps sec, les coings sont rangés en une seule couche, sans se toucher, dans une pièce entre 10 et 15 °C, sèche et ventilée. En quelques semaines, ils jaunissent, parfument le local et se gardent jusqu’à deux ou trois mois.
En bref
- 🍐 À l’automne, de septembre à novembre, les arboriculteurs récoltent les coings vert clair plutôt que jaunes pour protéger leur récolte en climat français.
- 🌬️ Leur méthode s’appuie sur la maturité interne du fruit, quelques signes précis au verger et une cueillette soigneuse pour limiter les dégâts.
- 📦 Au fruitier, une organisation stricte des cagettes, de la température et des contrôles réguliers change totalement le parfum et la durée de garde des coings.
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