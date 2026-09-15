Ce geste anodin avec les fruits du voisin peut finir en plainte pour vol, le code civil est formel

Chaque automne, les fruits tombés chez le voisin ravivent les tensions entre jardins français. Que risque vraiment celui qui cède à la tentation d'une pomme de trop ?

Mi-septembre, les pommiers ploient sous le poids des fruits, les branches passent par-dessus les clôtures et les enfants lorgnent la plus belle pomme… pile au-dessus du grillage. De l’autre côté, un voisin soupire en surveillant son arbre et sa récolte. Derrière cette scène très carte postale, la loi française est beaucoup moins romantique.

Entre la pomme encore accrochée à une branche qui dépasse et celle déjà tombée dans votre pelouse, la frontière n’est pas qu’une histoire de gravité : c’est une vraie ligne juridique. Et c’est elle qui peut, ou non, transformer un geste en apparence anodin en plainte pour vol de récolte.

Branches qui dépassent et fruits tombés : ce que dit vraiment la loi

L’article 673 du code civil prévoit que le voisin gêné par des branches qui avancent au-dessus de chez lui peut exiger leur coupe… mais pas les couper lui-même. Seules les racines, ronces et petites tiges qui envahissent le sol peuvent être sectionnées à la limite de propriété, sans autorisation. Ce droit ne se perd jamais : même après des années de tolérance, il reste possible de réclamer un élagage.

Côté fruits, la règle surprend souvent. Les fruits tombés naturellement des branches qui surplombent votre terrain vous appartiennent, même si le tronc est chez le voisin. Vous pouvez donc ramasser sans crainte les pommes posées dans votre herbe. En revanche, tout ce qui est encore accroché reste la propriété de l’arbre, où que passe la branche. Cueillir à la main, secouer l’arbre ou utiliser une perche pour provoquer la chute peut être assimilé à un vol, et donc, en théorie, donner lieu à une plainte.

Geste anodin ou vol de récolte : quand la pomme cueillie pose problème

Nous avons tous déjà été tentés de « chiper » une pomme en passant, surtout quand la branche dépasse largement. Dans la pratique, peu de voisins déposent une plainte pour une seule pomme. Le risque augmente quand la cueillette devient répétée, massive, ou qu’elle continue après un refus clair. Là, le propriétaire peut invoquer un prélèvement sur son bien, surtout si la récolte représente un vrai complément de revenus.

Les situations grises sont nombreuses : enfants qui cueillent en jouant, invité un peu trop gourmand, voisin âgé qui pensait rendre service en « allégeant » l’arbre. Dans ces cas-là, parler vaut mille procédures. Une phrase simple – « Si les pommes qui tombent vous intéressent, servez-vous, mais on évite de cueillir sur l’arbre » – suffit souvent. D’ailleurs, beaucoup de tensions disparaissent en proposant de partager tartes ou compotes plutôt que de comptabiliser les fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Litiges réglés à l’amiable 46 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En appliquant à la lettre l’article 673 du code civil – fruits tombés libres, fruits cueillis réservés au propriétaire – et en privilégiant le dialogue puis la conciliation de justice, près d’un conflit de voisinage sur deux se règle sans jamais passer devant un tribunal. 💡 Le petit plus : noter, chaque automne, quelques photos de l’arbre et des fruits tombés permet d’objectiver la situation si la discussion se tend. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper soi-même les branches qui dépassent ou secouer l’arbre pour faire tomber les fruits en pensant que, parce qu’ils tomberont chez soi, tout est permis.

Préserver la paix du jardin : le bon réflexe avant la plainte

Quand les pommes s’écrasent sur la terrasse, que les feuilles bouchent les gouttières ou que l’ombre devient pesante, mieux vaut suivre un petit parcours balisé plutôt que sortir directement le code pénal :

parler calmement au voisin et proposer un élagage ou un partage des fruits ;

en cas de blocage, envoyer un courrier recommandé rappelant l’article 673 et demandant la taille dans un délai raisonnable ;

si rien ne bouge, saisir la conciliation de justice, gratuite, en mairie ou dans un point-justice.

Ce n’est qu’en dernier recours, si l’arbre cause des dégâts répétés ou un véritable « trouble anormal du voisinage » (gouttières constamment bouchées, toiture abîmée, obscurité permanente), qu’un juge pourra être saisi. En attendant, laisser la gravité faire son travail, ramasser tranquillement ce qui tombe chez soi et miser sur la diplomatie reste souvent la meilleure récolte possible.