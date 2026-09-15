Jardin : ce geste d’automne de 20 minutes, à faire en ce moment, multiplie vos plantes sans rien dépenser

En septembre-octobre, quelques gestes de bouturage d’automne suffisent à transformer un jardin ordinaire en massif généreux sans budget plantes. Quels rameaux choisir et comment mettre toutes les chances de votre côté ?

En septembre, le jardin a encore des airs d’été, mais les catalogues de plantes d’automne vous font déjà de l’œil. Avant de sortir la carte bancaire, une autre option existe : profiter du bouturage d’automne pour remplir bordures, pots et haies avec les plantes que vous avez déjà. En une seule session, votre massif gagne en volume sans dépenser un centime.

Le principe est simple : prélever un petit morceau de tige sur une plante en pleine forme, le planter dans un pot, attendre les racines… et obtenir un clone de la plante mère. En fin d’été et au début de l’automne, les tiges sont dites semi-aoûtées, leur base commence à durcir alors que l’extrémité reste souple. Ce stade, vanté par les spécialistes, offre une fenêtre idéale pour réussir un maximum de boutures en une vingtaine de minutes.

Pourquoi l’automne est la saison rêvée pour le bouturage

À cette période, les pousses de l’année ont trouvé le bon équilibre entre bois et vert. La base, plus dure, résiste mieux au dessèchement, tandis que la partie haute, encore tendre, continue d’envoyer de la sève. Contrairement aux jeunes tiges très fragiles du printemps, ces rameaux supportent mieux la coupe, les variations d’humidité et la manipulation.

Résultat : l’apparition de racines est plus régulière. De nombreuses boutures prises en fin d’été mettent environ quatre à six semaines avant de bien s’enraciner, parfois plusieurs mois pour les rosiers. En travaillant maintenant, les jeunes plants ont tout l’hiver pour se fortifier à l’abri, puis s’installer au jardin au printemps, sans avoir à racheter lavandes, rosiers ou hortensias.

Quelles plantes bouturer et comment faire en 20 minutes

Nous avons tous déjà rêvé de dupliquer une belle lavande ou un hortensia généreux. Bonne nouvelle : en septembre-octobre, la liste des candidates est longue. Lavande, romarin, géranium (pélargonium), rosier, cassissier, fuchsia, viorne, fusain, jasmin étoilé, laurier-cerise ou arbustes persistants se prêtent très bien au jeu. Le geste reste le même : choisissez une tige saine, sans fleur, d’environ 10 à 15 cm (15 à 20 cm pour un rosier), puis coupez proprement juste sous un nœud avec un sécateur désinfecté.

Retirez les feuilles de la moitié inférieure de la tige, en laissant seulement quelques feuilles au sommet. Plantez vos boutures en périphérie d’un pot percé, rempli d’un mélange léger et drainant (terreau tamisé + sable), puis arrosez pour bien coller le substrat autour des tiges. Le pot est ensuite placé dans un endroit lumineux, mais sans soleil direct brûlant ni vent fort, le substrat restant simplement humide, jamais détrempé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Temps de mise en œuvre Environ 20 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin d’été, les tiges semi-aoûtées ont juste ce qu’il faut de bois pour ne pas se dessécher et assez de vigueur pour produire vite des racines dans un substrat léger et drainant. 💡 Le petit plus : prélever le matin et glisser les tiges dans un sac plastique humide si vous ne les plantez pas tout de suite limite fortement le dessèchement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le substrat détrempé, surtout par temps frais, au risque de faire pourrir toutes vos boutures.

Accompagner les boutures jusqu’au printemps sans y passer des heures

Les semaines suivantes, quelques réflexes suffisent. Gardez la terre simplement fraîche, sans eau stagnante dans la soucoupe. De nouvelles feuilles, ou des racines visibles au fond du pot, signalent que la bouture a bien pris. Pour les rosiers, la température idéale se situe autour de 18 à 23 °C ; un châssis, une serre froide ou une véranda lumineuse offrent des abris parfaits.

D’ailleurs, le froid reste le vrai ennemi : à la moindre annonce de gel, rapprochez les pots de la maison ou protégez-les avec un voile. Au printemps, quand la croissance repart franchement, rempotez ou installez en pleine terre. Petit bonus : vos nouvelles plantes pourront servir à créer une bordure parfumée de lavande, un massif d’hortensias généreux ou un coin de petits fruits, le tout sans un euro dépensé en jardinerie.