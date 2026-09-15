Canicule : cette quantité d'eau à respecter par pied de tomate, sinon vos fruits se fendent et perdent tout leur goût

Quand le thermomètre dépasse les 30 °C, beaucoup de jardiniers arrosent leurs tomates au hasard, au risque de ruiner la récolte. Quels gestes et quantités adoptent vraiment les pros pour garder des fruits fermes et savoureux ?

Quand le thermomètre bloque au-dessus de 30 °C, beaucoup de jardiniers dégainent l’arrosoir chaque soir, par petites doses, de peur de voir leurs tomates griller. Le sol est à peine humide en surface, les feuilles ont l’air rassurantes… jusqu’au jour où les fruits se fendent, jaunissent par le bas ou restent désespérément fades.

Les maraîchers, eux, ont un autre réflexe : ils misent sur une vraie quantité d’eau par pied de tomate, mais moins souvent. Les racines ont alors plongé en profondeur, les plantes ont mieux tenu les coups de chaud et les fruits sont restés sucrés. La bonne nouvelle, c’est que cette méthode se reproduit facilement au jardin.

La bonne quantité en cas de canicule : vos repères en litres

En période de canicule, quand il fait régulièrement plus de 30 °C, les références convergent autour de 12 à 18 litres d’eau par semaine et par pied en pleine terre. Concrètement, cela correspond à un arrosage copieux de 4 à 6 litres tous les 2 à 3 jours, plutôt qu’un petit arrosoir chaque soir. Les jardiniers rappellent aussi qu’un plant bien développé peut avoir absorbé jusqu’à 1 à 1,5 litre d’eau par jour en plein été.

Avec un bon paillage (5 à 10 cm de paille, foin ou tontes sèches), cette dose hebdomadaire a souvent été légèrement réduite ou espacée à tous les 3 jours. En pot ou en bac, les besoins ont augmenté : on vise en général 3 à 5 litres tous les deux jours, en vérifiant l’humidité à 4 ou 5 cm de profondeur. Sous serre, la règle est restée la même, mais avec une surveillance quotidienne du sol.

Ce qui se passe quand on arrose « un peu tous les soirs »

Nous avons tous déjà versé un fond d’arrosoir chaque soir « pour rassurer ». Ce geste a pourtant maintenu l’humidité seulement en surface, forçant les racines à rester peu profondes. Résultat : stress hydrique dès que le sol a séché, fruits qui se sont fendus, cul noir plus fréquent et tomates gorgées d’eau, moins parfumées. Les excès juste avant la récolte ont aussi dilué les sucres.

Autre piège : doucher le feuillage pour les « rafraîchir ». Le portail Ephytia du Ministère de l’Agriculture rappelle que le mildiou de la tomate explose dès que les feuilles sont restées mouillées environ 48 heures entre 15 et 25 °C. En plein été orageux, c’est exactement ce que provoquent les asperseurs nocturnes. D’ailleurs, au-dessus de 32 °C, la tomate ferme ses pores : un arrosage en plein après-midi a surtout nourri l’évaporation et le risque de choc thermique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Apporter 4 à 6 L d’eau par pied, en une seule fois tous les 2 à 3 jours, fait descendre l’eau en profondeur et oblige les racines à suivre. Avec un paillage qui limite l’évaporation et une eau tempérée, les tomates ont mieux résisté à la chaleur, tout en gardant des fruits fermes et goûteux. 💡 Le petit plus : Former une cuvette autour de chaque pied et la remplir deux fois de suite plutôt qu’une seule grande giclée permet à l’eau de s’infiltrer sans ruisseler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser un peu tous les soirs avec une eau très froide en mouillant le feuillage ; c’est le combo parfait pour les racines brûlées, le mildiou et des tomates aqueuses.

La routine d’arrosage anti-canicule à copier aux pros

Cette routine est simple. On commence par enfoncer un doigt à 4 ou 5 cm : si la terre est encore fraîche, on attend. Sinon, on arrose tôt le matin ou tard le soir, jamais en plein soleil. L’eau a reposé dans l’arrosoir pour se rapprocher des 18 à 22 °C, recommandés par la Société Nationale d’Horticulture de France, et elle est versée lentement au pied, sans pomme, jusqu’à apporter 4 à 6 litres par plant.

Ensuite, un bon paillage garde la fraîcheur, tandis que les feuilles basses touchant le sol ont été supprimées pour limiter les éclaboussures et le mildiou. Goutte-à-goutte, ollas ou bouteilles enterrées ont pris le relais pour une humidité régulière en profondeur. En fin de saison, les arrosages ont été légèrement espacés, sans laisser les plants souffrir, afin de concentrer les arômes dans les derniers fruits.