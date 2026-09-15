Jardin : les anciens ne plantaient jamais leurs arbustes au printemps, cette fenêtre cachée les sauve de la canicule

Au jardin, nos grands-parents évitaient soigneusement de planter leurs arbustes au printemps. Entre septembre et mars, un travail secret des racines faisait toute la différence.

Le rayon arbustes des jardineries explose de couleurs dès les premiers beaux jours et la tentation est grande de repartir avec un chariot plein en avril. Pourtant, les anciens ont toujours répété que le printemps n’était pas la saison des plantations, mais celle où l’on regarde pousser ce qu’on a déjà installé.

Derrière cette sagesse un peu mystérieuse, il se joue en réalité une bataille souterraine décisive, entre septembre et mars. C’est là que les racines ont travaillé en coulisses, ou au contraire peiné, et que se décide la survie de vos arbustes lors de la prochaine sécheresse estivale.

Pourquoi le printemps désavantage vos arbustes

Planter au printemps semble confortable : il fait doux, les jours rallongent, le jardinier se sent plein d’énergie. Mais le sol est encore froid, parfois compact, et les racines avancent lentement alors que la partie aérienne s’est déjà remise à pousser ; l’arbuste réclame alors des arrosages constants et reste superficiel.

Comme le rappelle Pause Maison (Ouest-France), « un arbuste planté au printemps part avec ce désavantage par rapport à ce qui se joue sous terre entre septembre et mars ». Beaucoup ont vu un jeune arbuste flambant neuf griller dès le premier été : il n’avait tout simplement pas eu le temps de descendre chercher la fraîcheur en profondeur.

Ce qui se joue vraiment sous terre entre septembre et mars

À l’inverse, les anciens misaient sur la plantation d’automne. Astuces de grand-mère le résume bien : « Contrairement à une idée reçue, la fin de l’été marque le véritable début de la saison de plantation pour de nombreux végétaux d’ombre ». Le sol, chauffé tout l’été, est encore tiède, l’air a rafraîchi, les pluies sont plus généreuses : combinaison idéale pour un enracinement sans stress hydrique.

Pause Maison (Ouest-France) rappelle que « planter en octobre-novembre laisse aux racines tout l’hiver pour s’installer dans un sol encore tiède, avant la reprise végétative du printemps ». Pendant que les branches ont semblé dormir, les racines ont tissé un véritable chevelu souterrain. Nous avons tous déjà craqué pour un arbuste en fleurs au printemps ; celui qui a été planté à l’automne précédent a simplement une saison d’avance.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages l’été allégés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Planté entre octobre et novembre, votre arbuste profite d’un sol encore chaud et de pluies régulières. Toute l’énergie va aux racines, qui s’enfoncent profondément avant que la chaleur n’arrive. 💡 Le petit plus : viser une journée douce annoncée pluvieuse le lendemain a souvent permis de réussir la reprise sans arrosages répétés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter un arbuste au printemps juste avant un épisode de forte chaleur, sans paillage ni suivi d’arrosage.

Adopter la méthode des anciens : les bons gestes d’automne

Concrètement, on vise la période de mi-septembre à fin novembre, et jusqu’à mars pour les arbustes à racines nues hors gel. Les anciens ont toujours préparé un trou large, ameubli la terre, raccourci les racines abîmées, puis bien arrosé avant de pailler généreusement.

Quelques pièges reviennent chaque année :

enterrer le collet trop profondément ;

planter en sol gorgé d’eau ou gelé ;

laisser les racines nues sécher au vent avant la mise en terre ;

oublier le paillage, pourtant précieux contre la sécheresse estivale.

En évitant ces erreurs simples, on retrouve le rythme des anciens et on offre à chaque arbuste un ancrage solide pour les étés à venir.